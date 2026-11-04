Brasil x Argentina ao vivo: onde assistir, horário e convocados para a Finalíssima de Futsal 2026

Brasil enfrenta a Argentina nesta sexta-feira (6), em Niterói, pela semifinal da Finalíssima de Futsal 2026; confira horário, convocados e ingressos

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Brasil e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Niterói, no Rio de Janeiro, pela semifinal da Finalíssima de Futsal 2026.

O clássico sul-americano coloca frente a frente duas seleções que decidiram os títulos da Copa do Mundo de Futsal de 2024 e da Copa América de 2026. Nas duas ocasiões, a Seleção Brasileira levou a melhor, vencendo os argentinos por 2 a 1.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar em busca de uma vaga na decisão do torneio intercontinental, que reúne os campeões e vice-campeões sul-americanos e europeus. O vencedor enfrentará Espanha ou Portugal na final, marcada para domingo (8).

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam Brasil e Argentina?

Brasil

A Seleção Brasileira chega à Finalíssima de Futsal 2026 embalada por conquistas importantes nos últimos anos. A equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier é a atual campeã mundial e sul-americana, além de ter conquistado recentemente a Copa das Nações de Futsal.

Em 2024, o Brasil levantou seu sexto título da Copa do Mundo de Futsal, disputada no Uzbequistão. Na decisão, venceu a Argentina por 2 a 1, com gols de Ferrão e Rafael, enquanto Matías Rosa descontou para os argentinos.

Em fevereiro de 2026, as duas seleções voltaram a disputar uma final, desta vez pela Copa América de Futsal, em Luque, no Paraguai. Mais uma vez, a Amarelinha venceu por 2 a 1, garantindo o título sul-americano com um gol decisivo nos instantes finais.

O Brasil também chega motivado pela conquista da Copa das Nações de Futsal, realizada em outubro, em São José dos Pinhais, no Paraná. Na campanha, venceu Cabo Verde por 4 a 2, Indonésia e Japão por 3 a 0 e goleou o Afeganistão por 6 a 0 na final.

Para a Finalíssima, Marquinhos Xavier convocou 14 jogadores, incluindo nomes como Pito, Dyego, Marcel, Leandro Lino e Arthur.

Argentina

A Argentina chega à Finalíssima de Futsal buscando superar os resultados recentes diante do Brasil. A seleção terminou com o vice-campeonato nas duas últimas decisões internacionais disputadas contra a Amarelinha.

Na Copa do Mundo de 2024, os argentinos perderam por 2 a 1 na final realizada em Tashkent, no Uzbequistão. Dois anos depois, o resultado se repetiu na decisão da Copa América de Futsal, disputada no Paraguai.

Apesar da derrota na competição continental, o vice-campeonato garantiu a classificação da Argentina para a Finalíssima de Futsal 2026.

Esta será a segunda participação da Albiceleste no torneio intercontinental. Na primeira edição, realizada em Buenos Aires, em 2022, os argentinos terminaram na quarta colocação após perderem para o Paraguai na disputa pelo terceiro lugar.

Agora, a seleção argentina busca conquistar sua primeira vaga na final da competição e encerrar a sequência de derrotas diante do Brasil em confrontos decisivos.

Brasil venceu as duas últimas finais contra a Argentina

O confronto desta sexta-feira (6) será mais um capítulo da rivalidade entre Brasil e Argentina no futsal. As duas seleções protagonizaram duas decisões importantes nos últimos anos, ambas vencidas pela equipe brasileira.

Copa do Mundo de Futsal 2024: Brasil 2 x 1 Argentina, em Tashkent, no Uzbequistão;

Brasil 2 x 1 Argentina, em Tashkent, no Uzbequistão; Copa América de Futsal 2026: Brasil 2 x 1 Argentina, em Luque, no Paraguai.

Na Finalíssima, entretanto, o confronto terá um objetivo diferente. Desta vez, o vencedor não conquistará diretamente um título, mas garantirá presença na decisão do torneio intercontinental.

Onde assistir Brasil x Argentina ao vivo?

A partida entre Brasil e Argentina, pela semifinal da Finalíssima de Futsal 2026, terá transmissão ao vivo em:

Transmissão: CazéTV (YouTube, gratuitamente);

O confronto será disputado nesta sexta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Niterói, no Rio de Janeiro.

A CazéTV transmitirá os quatro jogos da Finalíssima de Futsal 2026, com uma cobertura que contará com profissionais nos estúdios da emissora e uma equipe presencial na Arena Niterói.

As transmissões terão pré-jogo, análises, entrevistas, entradas ao vivo diretamente do ginásio e repercussão dos confrontos. Entre os participantes confirmados estão Raony Pacheco, Pierani, Luis Folha, Alan Stag e Chico Moedas.

Convocados do Brasil para a Finalíssima de Futsal 2026

O técnico Marquinhos Xavier convocou 14 jogadores para representar a Seleção Brasileira na Finalíssima de Futsal 2026.

Goleiros

Willian - MFK Norilsk Nickel (Rússia);

Matheus - JEC Krona.

Fixos

João Victor - Barcelona (Espanha);

Lucas Gomes - Magnus Futsal;

Wesley - Sporting (Portugal).

Alas

Dyego - Al-Ula Club (Arábia Saudita);

Cleber - Benfica (Portugal);

Felipe Valério - Sporting (Portugal);

Marcel - ElPozo (Espanha);

Arthur - Benfica (Portugal);

Leandro Lino - Magnus Futsal.

Pivôs

Pito - Barcelona (Espanha);

Rocha - Sporting (Portugal);

Fabinho - Palma (Espanha).

Quando será a final da Finalíssima de Futsal 2026?

A Finalíssima de Futsal 2026 será disputada entre os dias 6 e 8 de novembro, na Arena Niterói, no Rio de Janeiro.

Além de Brasil e Argentina, o torneio contará com Espanha e Portugal, que disputarão a outra semifinal. Os vencedores avançam à decisão, enquanto os derrotados disputarão o terceiro lugar.

Semifinais - sexta-feira (06/11)

18h30 - Espanha x Portugal;

- Espanha x Portugal; 21h30 - Brasil x Argentina.

Decisões - domingo (08/11)

14h30 - Disputa pelo terceiro lugar;

- Disputa pelo terceiro lugar; 17h30 - Final da Finalíssima de Futsal 2026.

Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!

Como comprar ingressos para Brasil x Argentina?

Os torcedores que desejam acompanhar o confronto entre Brasil e Argentina poderão adquirir ingressos para a Finalíssima de Futsal 2026 por meio do site oficial da competição.

As entradas estão disponíveis nas modalidades inteira, meia-entrada e passaporte, que permite acompanhar os jogos dos dois dias do torneio.

Ingresso inteiro: R$ 120;

R$ 120; Meia-entrada: R$ 60;

R$ 60; Passaporte para os dois dias: R$ 200;

R$ 200; Passaporte meia-entrada: R$ 100.

Onde comprar: site oficial da Finalíssima de Futsal 2026.

As partidas serão disputadas na Arena Niterói, localizada na Avenida Visconde do Rio Branco, 756, no Centro de Niterói, no Parque Poliesportivo da Concha Acústica.

Ficha técnica de Brasil x Argentina

Jogo: Brasil x Argentina;

Brasil x Argentina; Competição: CONMEBOL UEFA Finalíssima de Futsal 2026;

CONMEBOL UEFA Finalíssima de Futsal 2026; Fase: Semifinal;

Semifinal; Data: sexta-feira, 6 de novembro de 2026;

sexta-feira, 6 de novembro de 2026; Horário: 21h30 (de Brasília);

21h30 (de Brasília); Local: Arena Niterói, Niterói (RJ);

Arena Niterói, Niterói (RJ); Transmissão: CazéTV;

CazéTV; Ingressos: a partir de R$ 60 (meia-entrada).

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!