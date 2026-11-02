Brasil x Nigéria ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela semifinal do Mundial Sub-17

Seleção brasileira busca chegar à decisão após superar a China nas quartas; duelo será disputado no Marrocos nesta quarta-feira (04)

por Thiago Seabra
Brasil x Nigéria ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela semifinal do Mundial Sub-17
Imagem das jogadoras da seleção brasileira sub-17 - Fabio Souza/ CBF

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Brasil e Nigéria se enfrentam nesta quarta-feira (4), pela semifinal da Copa do Mundo Feminina Sub-17. A partida será disputada no Campo 1 do Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos.

A Seleção Brasileira busca uma vaga na final e tenta conquistar o título mundial inédito da categoria. A equipe comandada por Rilany Silva chega à semifinal após vencer a China por 2 a 1, de virada, nas quartas de final.

O Brasil igualou sua melhor campanha na história do torneio. Em 2025, a equipe também chegou à semifinal, mas terminou a competição na quarta colocação.

Como chegam as equipes

O Brasil disputou cinco partidas até chegar à semifinal. Nas oitavas de final, a equipe avançou após vencer a Polônia na disputa de pênaltis. Depois, garantiu a classificação diante da China, com dois gols de Helena na vitória por 2 a 1.

Na partida contra as chinesas, Wu Yichen abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Helena empatou logo no início da etapa final e marcou novamente aos 43 minutos, após cruzamento de Greise Kelly. A goleira Nathy também teve participação importante, com defesas durante a pressão adversária.

A Nigéria será a adversária brasileira na semifinal. Do outro lado da chave, Japão e Coreia do Norte disputam a segunda vaga na decisão.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Nigéria terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e pelo YouTube da CazéTV.

Ficha Técnica

  • Jogo: Brasil x Nigéria
  • Competição: Copa do Mundo Feminina Sub-17 — semifinal
  • Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2026
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
  • Local: Campo 1 do Complexo de Futebol Mohammed VI, Rabat, Marrocos
  • Transmissão: SporTV 2 e YouTube da CazéTV
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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.