Ex-Náutico, Douglas Santos e Lucas Perri são convocados por Ancelotti para últimos jogos do Brasil em 2026

Lateral-esquerdo, que foi titular em todos os jogos da Seleção na Copa do Mundo, e goleiro integram lista para amistosos contra Japão e Singapura

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Dois jogadores com passagem pelo Náutico estão entre os 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os últimos compromissos da Seleção Brasileira em 2026. O lateral-esquerdo Douglas Santos, do Zenit, e o goleiro Lucas Perri, do Torino, foram chamados nesta quinta-feira (29) para os amistosos contra Japão e Singapura, em novembro.

A convocação representa a continuidade de Douglas Santos na Seleção Brasileira após a disputa da Copa do Mundo de 2026. O lateral-esquerdo, que iniciou sua trajetória profissional no Náutico, foi titular em todas as partidas do Brasil no Mundial e segue prestigiado pelo treinador italiano neste novo ciclo da equipe nacional.

Revelado pelo Timbu, Douglas Santos ganhou projeção no futebol brasileiro antes de seguir carreira no exterior. Atualmente no Zenit, da Rússia, o defensor permanece entre as opções de Ancelotti para a lateral esquerda.

Já Lucas Perri, que também defendeu o Náutico, volta a figurar entre os goleiros convocados. O jogador teve passagem pelo clube pernambucano em 2022, por empréstimo do São Paulo, e se destacou com a camisa alvirrubra antes de seguir para o Botafogo e, posteriormente, para o futebol europeu. Atualmente, defende o Torino, da Itália.

Brasil encerra temporada com dois amistosos na Ásia

A lista foi anunciada por Carlo Ancelotti em evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.

A Seleção Brasileira enfrentará o Japão no dia 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h. Os dois confrontos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura.

O duelo contra os japoneses marcará o reencontro entre as seleções após a Copa do Mundo de 2026. Já a partida diante de Singapura será o primeiro confronto da história entre as seleções principais dos dois países.

Esta é a oitava convocação de Carlo Ancelotti no comando do Brasil. A Data Fifa será realizada entre os dias 9 e 17 de novembro e terá como chefe de delegação o presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha.

Confira a lista completa dos convocados da Seleção Brasileira

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Lucas Perri (Torino)

Morisco (Coritiba)

Defensores

Arthur Dias (Athletico-PR)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Jair Cunha (Nottingham Forest)

Jonathan Jesus (Cruzeiro)

Vanderson (Monaco)

Vitor Reis (Manchester City)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

André Luiz (Corinthians)

Andrey Santos (Manchester United)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Danilo Santos (Botafogo)

Gabriel Bontempo (Santos)

João Gomes (Aston Villa)

Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

Atacantes