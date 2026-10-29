Convocação da Seleção Brasileira hoje (29/10): veja horário e onde assistir ao vivo

Técnico italiano anuncia os nomes para os amistosos de novembro contra Japão e Singapura, em preparação para os próximos compromissos do Brasil

por Thiago Seabra
Convocação da Seleção Brasileira hoje (29/10): veja horário e onde assistir ao vivo
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

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O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta quinta-feira (29) a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos de novembro de 2026. A divulgação está marcada para as 15h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O anúncio terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da CBF no YouTube, além de exibição no sportv e no ge TV.

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Onde assistir à convocação da Seleção Brasileira

Os torcedores poderão acompanhar o anúncio da lista de Ancelotti em diferentes plataformas. A transmissão especial da Rádio e TV Bandeirantes começa às 14h20, pelo canal Esporte na Band, no YouTube, com apresentação de Vinicius Batista e análises de Thati Tavares e Fernando Fernandes.

  • Horário da convocação: 15h (de Brasília)
  • CBF: canal oficial no YouTube
  • ESPN: canal no YouTube e cobertura em tempo real no site
  • TV: sportv e ge TV
  • Band: transmissão especial no YouTube a partir das 14h20
  • Tempo real: ge.globo

Brasil terá amistosos contra Japão e Singapura em novembro

A convocação definirá o grupo que disputará os dois compromissos da Seleção Brasileira durante a Data FIFA de novembro.

As partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura, com capacidade para receber até 55 mil torcedores.

O primeiro confronto será contra o Japão, no dia 14 de novembro. Três dias depois, em 17 de novembro, o Brasil enfrentará a seleção anfitriã de Singapura. Os dois jogos estão previstos para começar entre 7h e 7h15, no horário de Brasília.

Retrospecto de Ancelotti na Seleção Brasileira em 2026

Ao longo de 2026, a Seleção Brasileira disputou 12 partidas sob o comando de Ancelotti, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. Na Copa do Mundo, a equipe foi eliminada pela Noruega nas oitavas de final.

Na última janela internacional, entre o fim de setembro e o início de outubro, o Brasil venceu a Austrália por 4 a 2, empatou outro duelo com os australianos por 1 a 1 e goleou a Índia por 4 a 0.

A convocação desta quinta-feira será a segunda de Ancelotti desde o encerramento do Mundial.

A comissão técnica mantém o objetivo de observar novos jogadores e dar oportunidades a jovens atletas antes de definir o grupo para os próximos torneios.

João Pedro desfalca a convocação

O atacante João Pedro, do Chelsea, não estará disponível para a lista devido a um problema físico sofrido no clube inglês.

A lesão foi confirmada pelo técnico Xabi Alonso e comunicada à comissão técnica da Seleção Brasileira.

Outro nome acompanhado pela comissão é o atacante Estêvão, também do Chelsea, de 19 anos.

O jogador esteve entre os suplentes na partida em que o clube foi eliminado pelo Liverpool na Copa da Liga Inglesa.

A comissão técnica também avalia a possibilidade de preservar atletas que atuam no futebol brasileiro, considerando o calendário de reta final do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Rafael Ribeiro e Nelson Terme/ CBF
Imagem dos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo - Rafael Ribeiro e Nelson Terme/ CBF

Serviço da convocação

  • Evento: convocação da Seleção Brasileira masculina
  • Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
  • Horário: 15h (de Brasília)
  • Local: sede da CBF, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
  • Treinador: Carlo Ancelotti
  • Próximos jogos: Brasil x Japão (14/11) e Brasil x Singapura (17/11)
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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