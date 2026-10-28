Seleção Brasileira de Futsal: veja convocação, onde assistir, jogos e datas da Finalíssima 2026

Campeã mundial e sul-americana, equipe de Marquinhos Xavier disputa torneio em Niterói, no Rio de Janeiro, entre os dias 6 e 8 de novembro

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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal se prepara para mais uma disputa internacional. Entre os dias 6 e 8 de novembro, o Brasil participa da Finalíssima de Futsal 2026, competição que reúne os campeões e vice-campeões da Copa América e da Eurocopa. O torneio será realizado na Arena Niterói, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Comandada pelo técnico Marquinhos Xavier, a equipe brasileira chega à competição após conquistar os títulos da Copa do Mundo de 2024, da Copa América de 2026 e, mais recentemente, da Copa das Nações, disputada em outubro.

Além do Brasil, participam da Finalíssima Argentina, Espanha e Portugal. As quatro seleções disputarão semifinais em jogo único, com os vencedores avançando à decisão, marcada para domingo (8), às 17h30 (horário de Brasília).

O primeiro compromisso da Amarelinha será contra a Argentina, na sexta-feira (6), às 21h30. Mais cedo, às 18h30, Espanha e Portugal disputam a outra vaga na final.

Brasil é convocado para a Finalíssima de Futsal 2026

O técnico Marquinhos Xavier anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a disputa do torneio internacional. A lista reúne jogadores que atuam em clubes do Brasil, Espanha, Portugal, Rússia e Arábia Saudita.

Entre os nomes chamados estão Pito, Dyego, Marcel, Arthur e Leandro Lino, que também integraram o elenco campeão da Copa das Nações, em outubro.

Os atletas e integrantes da comissão técnica iniciaram a preparação no dia 1º de novembro. Até terça-feira (3), os treinamentos foram programados para o Instituto Philippe Coutinho, no Rio de Janeiro.

Na sequência, a delegação brasileira segue para Niterói, onde finalizará os trabalhos antes da estreia diante dos argentinos.

Lista de convocados do Brasil

Goleiros

Willian – MFK Norilsk Nickel (Rússia)

Matheus – JEC Krona (Brasil)

Fixos

João Victor – Barcelona (Espanha)

Lucas Gomes – Magnus Futsal (Brasil)

Wesley – Sporting (Portugal)

Alas

Dyego – Al-Ula Club (Arábia Saudita)

Cleber – Benfica (Portugal)

Felipe Valério – Sporting (Portugal)

Marcel – ElPozo (Espanha)

Arthur – Benfica (Portugal)

Leandro Lino – Magnus Futsal (Brasil)

Pivôs

Pito – Barcelona (Espanha)

Rocha – Sporting (Portugal)

Fabinho – Palma (Espanha)

Como funciona a Finalíssima de Futsal?

A competição é organizada pela CONMEBOL e pela UEFA e reúne quatro seleções classificadas por meio dos principais torneios continentais da América do Sul e da Europa.

O Brasil garantiu sua participação após conquistar a Copa América de Futsal 2026, derrotando a Argentina por 2 a 1 na decisão. Os argentinos ficaram com a segunda vaga sul-americana.

Do lado europeu, a Espanha chega como campeã da Eurocopa, após superar Portugal por 5 a 3 na final. A seleção portuguesa completa a lista de participantes.

O formato prevê duas semifinais em jogo único. Os vencedores avançam à decisão do título, enquanto os derrotados disputam o terceiro lugar.

Todos os confrontos serão realizados na Arena Niterói, no Rio de Janeiro.

Jogos da Finalíssima de Futsal 2026: veja a tabela completa

Sexta-feira (06/11) – Semifinais

18h30: Espanha x Portugal

Espanha x Portugal 21h30: Brasil x Argentina

Domingo (08/11) – Decisões

14h30: Disputa do terceiro lugar

Disputa do terceiro lugar 17h30: Final da Finalíssima de Futsal

Todos os horários são de Brasília. Os confrontos de domingo serão definidos a partir dos resultados das semifinais.

Onde assistir à Finalíssima de Futsal 2026 ao vivo?

Os quatro jogos da Finalíssima de Futsal 2026 terão transmissão ao vivo pela CazéTV, incluindo as duas semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a grande decisão, marcada para domingo (8).

A cobertura contará com uma bancada nos estúdios da emissora e uma equipe presencial na Arena Niterói, no Rio de Janeiro. A programação terá pré-jogo, análises, entrevistas, entradas ao vivo diretamente do ginásio e repercussão dos confrontos.

Entre os participantes confirmados estão Raony Pacheco, Pierani, Luis Folha, Alan Stag e Chico Moedas, além de outros nomes que serão anunciados posteriormente.

Como comprar ingressos para a Finalíssima de Futsal?

Os ingressos para acompanhar a competição estão disponíveis por meio dos canais oficiais do torneio. Os torcedores podem adquirir entradas individuais ou um passaporte válido para os dois dias de jogos.

As partidas serão realizadas na Arena Niterói, localizada na Avenida Visconde do Rio Branco, 756, no Centro de Niterói (RJ), no Parque Poliesportivo da Concha Acústica.

Preços dos ingressos

Passaporte para os dois dias: R$ 200

R$ 200 Passaporte meia-entrada: R$ 100

R$ 100 Ingresso individual (inteira): R$ 120

R$ 120 Ingresso individual (meia-entrada): R$ 60

A compra pode ser realizada pelo site oficial da Finalíssima de Futsal 2026, que reúne as informações sobre a venda de entradas para a competição.

Brasil chega embalado por título da Copa das Nações

A Seleção Brasileira chega à Finalíssima após conquistar a Copa das Nações de Futsal 2026, realizada em outubro, em São José dos Pinhais, no Paraná.

Na campanha do título, a equipe comandada por Marquinhos Xavier venceu todos os quatro compromissos disputados.

Na fase de grupos, o Brasil derrotou Cabo Verde por 4 a 2 e superou a Indonésia por 3 a 0. Nas semifinais, venceu o Japão pelo mesmo placar, antes de golear o Afeganistão por 6 a 0 na decisão.

O resultado garantiu o terceiro título consecutivo da Seleção Brasileira na competição, após as conquistas de 2023 e 2025.

Brasil e Argentina voltam a se enfrentar após duas finais

A estreia brasileira na Finalíssima será diante de um adversário conhecido. Brasil e Argentina protagonizaram as decisões da Copa do Mundo de Futsal de 2024 e da Copa América de 2026, ambas vencidas pela equipe comandada por Marquinhos Xavier.

No Mundial de 2024, disputado no Uzbequistão, os brasileiros conquistaram o sexto título da história ao derrotar os argentinos por 2 a 1, com gols de Ferrão e Rafael. Matías Rosa descontou para a Albiceleste.

Dois anos depois, as seleções voltaram a se enfrentar na decisão da Copa América, realizada em Luque, no Paraguai. O Brasil venceu novamente por 2 a 1, com o gol decisivo marcado quando restava aproximadamente um minuto para o encerramento da partida.

Agora, o clássico sul-americano terá como prêmio uma vaga na final da competição intercontinental.

Quem ganhou a última Finalíssima de Futsal?

A edição inaugural da Finalíssima de Futsal foi disputada em 2022, em Buenos Aires, na Argentina, e terminou com o título de Portugal.

Na decisão, os portugueses enfrentaram a Espanha e conquistaram o troféu após vencerem na disputa de pênaltis.

A Argentina também participou daquela edição, mas terminou na quarta colocação depois de perder para o Paraguai na disputa pelo terceiro lugar.

Em 2026, o torneio retorna com quatro seleções e será realizado pela primeira vez no Brasil, com a Arena Niterói recebendo todos os confrontos.

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