Brasil x Venezuela hoje: onde assistir, horário e detalhes das oitavas de final da Copa do Mundo e Festival Sub-15

Após golear a Irlanda por 7 a 2, Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela nesta quarta-feira (28), às 13h45, em busca de uma vaga nas quartas de final

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A Seleção Brasileira Sub-15 enfrenta a Venezuela nesta quarta-feira (28), às 13h45 (horário de Brasília), em Baku, no Azerbaijão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo e Festival Sub-15 da FIFA. A Amarelinha busca uma vaga nas quartas de final após uma campanha de 100% de aproveitamento na competição.

Mais cedo, o Brasil garantiu sua classificação ao golear a Irlanda por 7 a 2, com três gols de Gabriel Keven, dois de Ariel Richard, um de Brener e outro de Isaac Alves.

Do outro lado, a Venezuela chega às oitavas após eliminar a Irlanda do Norte nos pênaltis, por 5 a 4, depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

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Como chegam Brasil e Venezuela?

Brasil

Comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa, o Brasil chega ao confronto com uma campanha perfeita na Copa do Mundo e Festival Sub-15 da FIFA.

Na primeira fase, a Seleção Brasileira venceu os cinco jogos disputados. A estreia foi marcada por uma goleada de 8 a 0 sobre Guiné-Bissau. Na sequência, a Amarelinha superou a República Democrática do Congo por 3 a 0, El Salvador por 7 a 0, Tunísia por 2 a 1 e Nepal por 5 a 1.

Já nesta quarta-feira (28), a equipe brasileira manteve o bom desempenho ofensivo ao golear a Irlanda por 7 a 2, garantindo a classificação para as oitavas de final.

O grande destaque da partida foi Gabriel Keven, autor de três gols. Ariel Richard também brilhou, balançando as redes duas vezes, enquanto Brener e Isaac Alves completaram a goleada brasileira.

Agora, a Seleção busca manter a invencibilidade e avançar às quartas de final da competição.

Venezuela

A Venezuela chega às oitavas de final após conquistar uma classificação emocionante diante da Irlanda do Norte.

Depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a seleção venezuelana levou a melhor na disputa de pênaltis, vencendo por 5 a 4.

Agora, a equipe sul-americana terá pela frente o Brasil, que chega embalado por seis vitórias consecutivas no torneio.

Onde assistir Brasil x Venezuela Sub-15 ao vivo?

A partida entre Brasil e Venezuela, pelas oitavas de final da Copa do Mundo e Festival Sub-15 da FIFA, terá transmissão ao vivo e gratuita em:

Transmissão: DAZN Brasil, na seção oficial do FIFA+;

O confronto será disputado nesta quarta-feira (28), às 13h45 (horário de Brasília), em Baku, no Azerbaijão.

Para acompanhar a partida, basta acessar a plataforma do DAZN e realizar um cadastro gratuito utilizando um endereço de e-mail. Não é necessário fazer uma assinatura para assistir ao jogo.

Como funciona a Copa do Mundo e Festival Sub-15 da FIFA?

A Copa do Mundo e Festival Sub-15 da FIFA apresenta um formato diferente do futebol tradicional. As partidas são disputadas com oito jogadores de cada lado, em dois tempos de 20 minutos, com substituições ilimitadas.

Na primeira etapa, as seleções disputam quatro ou cinco partidas em grupos. Os resultados determinam a distribuição das equipes em seis níveis de desempenho para a sequência da competição.

Uma das particularidades do torneio é que todas as seleções continuam disputando partidas até o encerramento do evento, marcado para 30 de outubro.

Cada nível terá seu próprio campeão, enquanto o vencedor do Nível A será reconhecido como campeão da Copa do Mundo e Festival Sub-15 da FIFA.

A competição reúne seleções de diferentes continentes e busca ampliar as oportunidades de desenvolvimento dos jovens jogadores, proporcionando experiências internacionais ainda nas categorias de base.

Confira os convocados do Brasil para a competição

O técnico Guilherme Dalla Déa convocou 14 jogadores para representar a Seleção Brasileira Sub-15 no torneio disputado no Azerbaijão.

Goleiros

Arthur Lourenço - Internacional;

Daniel Arcon - Red Bull Bragantino.

Defensores

Pietro Gomes - Atlético-MG;

Valmir Ribeiro - Flamengo;

Guilherme Borges - Internacional;

Sandro Silva - Vitória.

Meio-campistas

Diego Bento - Vasco;

Gabriel Leite - Palmeiras;

Brener Paulino - Internacional;

Gabriel Castor - Grêmio.

Atacantes

Pedro Henrique - Coritiba;

Kauã Souza - Flamengo;

Ariel Richard - Vasco;

Isaac Alves - Santos.

Ficha técnica de Brasil x Venezuela Sub-15

Jogo: Brasil x Venezuela;

Brasil x Venezuela; Competição: Copa do Mundo e Festival Sub-15 da FIFA;

Copa do Mundo e Festival Sub-15 da FIFA; Fase: Oitavas de final;

Oitavas de final; Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026;

quarta-feira, 28 de outubro de 2026; Horário: 13h45 (de Brasília);

13h45 (de Brasília); Local: Baku, Azerbaijão;

Baku, Azerbaijão; Transmissão: DAZN Brasil, na seção oficial do FIFA+;

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