Brasil x Portugal no futsal feminino: veja as convocadas para amistosos em novembro
Campeã mundial em 2025, equipe brasileira enfrenta as portuguesas nos dias 22 e 24 de novembro, no litoral do Paraná, com atletas de cinco países
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A Seleção Brasileira Feminina de Futsal terá dois amistosos contra Portugal nos dias 22 e 24 de novembro de 2026, na Arena Albertina Salmon, em Paranaguá, no litoral do Paraná. O técnico Wilson Sabóia anunciou a convocação de 14 atletas na terça-feira (27).
Os confrontos vão reunir novamente as finalistas da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal da FIFA, disputada em dezembro de 2025, em Manila, nas Filipinas. Na decisão, o Brasil venceu Portugal por 3 a 0 e conquistou o título mundial inédito.
Brasil reencontra Portugal após título mundial
A equipe brasileira chega aos amistosos na liderança do ranking mundial da FIFA, enquanto Portugal ocupa a terceira colocação. Em outubro, o Brasil enfrentou o Japão em Maringá, também no Paraná, e venceu os dois jogos: 7 a 1 e 5 a 2.
O grupo comandado por Wilson Sabóia acumula 45 vitórias consecutivas e está há quatro anos e sete meses sem perder. Para os próximos compromissos, a comissão técnica manteve a base que conquistou o Mundial no ano passado.
Convocação reúne quatro melhores jogadoras do mundo
A lista conta com atletas que atuam no Brasil, em Portugal, na Itália, na Espanha e na Rússia. Entre as convocadas estão quatro jogadoras que já receberam o prêmio de melhor do mundo: Luciléia, vencedora em 2013; Camila, premiada em 2023; Amandinha, eleita oito vezes consecutivas entre 2014 e 2021; e Emilly Marcondes, vencedora em 2024 e 2025.
Natural de Paranaguá, Emilly terá a oportunidade de atuar diante da torcida de sua cidade natal. A ala defende o Torreblanca, da Espanha.
O Stein Cascavel é o clube brasileiro com representantes na convocação: a goleira Bianca e a ala Luana R. As duas atletas integram a equipe paranaense, que também disputa a reta decisiva da temporada, com compromissos pela final da Liga Feminina de Futsal e pela Copa Libertadores Feminina.
Veja a lista de convocadas do Brasil para os amistosos
Goleiras
- Bianca — Stein Cascavel (Brasil)
- Júlia — Nun'Álvares (Portugal)
Fixas
- Taty — CMB Futsal Team (Itália)
- Camila — Nun'Álvares (Portugal)
- Diana — CMB Futsal Team (Itália)
Alas
- Amandinha — Torreblanca (Espanha)
- Emilly Marcondes — Torreblanca (Espanha)
- Tampa — Móstoles FSF (Espanha)
- Débora Vanin — CMB Futsal Team (Itália)
- Luana R. — Stein Cascavel (Brasil)
- Simone — Kristall (Rússia)
Pivôs
- Luciléia — Bitonto (Itália)
- Ana Luiza — Torreblanca (Espanha)
- Natalinha — FSF Castro (Espanha)
Datas e local dos amistosos
- Jogos: Brasil x Portugal, futsal feminino
- Datas: 22 e 24 de novembro de 2026
- Local: Arena Albertina Salmon, Paranaguá (PR)
- Treinador do Brasil: Wilson Sabóia