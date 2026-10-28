Brasil x Portugal no futsal feminino: veja as convocadas para amistosos em novembro

Campeã mundial em 2025, equipe brasileira enfrenta as portuguesas nos dias 22 e 24 de novembro, no litoral do Paraná, com atletas de cinco países

por Thiago Seabra
Brasil x Portugal no futsal feminino: veja as convocadas para amistosos em novembro
Amandinha em ação pela Seleção Brasileira durante a final da Copa do Mundo Feminina de Futsal

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A Seleção Brasileira Feminina de Futsal terá dois amistosos contra Portugal nos dias 22 e 24 de novembro de 2026, na Arena Albertina Salmon, em Paranaguá, no litoral do Paraná. O técnico Wilson Sabóia anunciou a convocação de 14 atletas na terça-feira (27).

Os confrontos vão reunir novamente as finalistas da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal da FIFA, disputada em dezembro de 2025, em Manila, nas Filipinas. Na decisão, o Brasil venceu Portugal por 3 a 0 e conquistou o título mundial inédito.

Brasil reencontra Portugal após título mundial

A equipe brasileira chega aos amistosos na liderança do ranking mundial da FIFA, enquanto Portugal ocupa a terceira colocação. Em outubro, o Brasil enfrentou o Japão em Maringá, também no Paraná, e venceu os dois jogos: 7 a 1 e 5 a 2.

O grupo comandado por Wilson Sabóia acumula 45 vitórias consecutivas e está há quatro anos e sete meses sem perder. Para os próximos compromissos, a comissão técnica manteve a base que conquistou o Mundial no ano passado.

Convocação reúne quatro melhores jogadoras do mundo

A lista conta com atletas que atuam no Brasil, em Portugal, na Itália, na Espanha e na Rússia. Entre as convocadas estão quatro jogadoras que já receberam o prêmio de melhor do mundo: Luciléia, vencedora em 2013; Camila, premiada em 2023; Amandinha, eleita oito vezes consecutivas entre 2014 e 2021; e Emilly Marcondes, vencedora em 2024 e 2025.

Natural de Paranaguá, Emilly terá a oportunidade de atuar diante da torcida de sua cidade natal. A ala defende o Torreblanca, da Espanha.

O Stein Cascavel é o clube brasileiro com representantes na convocação: a goleira Bianca e a ala Luana R. As duas atletas integram a equipe paranaense, que também disputa a reta decisiva da temporada, com compromissos pela final da Liga Feminina de Futsal e pela Copa Libertadores Feminina.

Veja a lista de convocadas do Brasil para os amistosos

Goleiras

  • Bianca — Stein Cascavel (Brasil)
  • Júlia — Nun'Álvares (Portugal)

Fixas

  • Taty — CMB Futsal Team (Itália)
  • Camila — Nun'Álvares (Portugal)
  • Diana — CMB Futsal Team (Itália)

Alas

  • Amandinha — Torreblanca (Espanha)
  • Emilly Marcondes — Torreblanca (Espanha)
  • Tampa — Móstoles FSF (Espanha)
  • Débora Vanin — CMB Futsal Team (Itália)
  • Luana R. — Stein Cascavel (Brasil)
  • Simone — Kristall (Rússia)

Pivôs

  • Luciléia — Bitonto (Itália)
  • Ana Luiza — Torreblanca (Espanha)
  • Natalinha — FSF Castro (Espanha)

Datas e local dos amistosos

  • Jogos: Brasil x Portugal, futsal feminino
  • Datas: 22 e 24 de novembro de 2026
  • Local: Arena Albertina Salmon, Paranaguá (PR)
  • Treinador do Brasil: Wilson Sabóia
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.