Brasil x Polônia ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Mundo Feminina Sub-17
Invicta e líder do Grupo C, Seleção Brasileira enfrenta a Polônia nesta quarta-feira (28), no Marrocos, pelas oitavas de final do Mundial Sub-17
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A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 enfrenta a Polônia nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026.
O confronto marca o início da fase eliminatória para as brasileiras, que terminaram a primeira fase invictas e na liderança do Grupo C, com sete pontos. Do outro lado, a Polônia chega após garantir a classificação entre as melhores terceiras colocadas do torneio.
Além da vaga nas quartas de final, a partida representa um reencontro entre as seleções. Brasil e Polônia se enfrentaram na edição de 2024 do Mundial, quando empataram sem gols, resultado que contribuiu para a eliminação brasileira ainda na fase de grupos.
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Como chegam Brasil e Polônia?
Brasil
O Brasil chega às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 após uma campanha invicta na fase de grupos. A equipe comandada pela técnica Rilany Silva conquistou duas vitórias e um empate, somando sete pontos e garantindo a liderança do Grupo C.
Na estreia, a Seleção Brasileira goleou o Canadá por 6 a 2. Na sequência, empatou por 3 a 3 com Gana e encerrou a primeira fase com uma vitória por 3 a 0 sobre a Noruega.
No último confronto, os gols brasileiros foram marcados por Carol Melo, Sofia Gamonal e Helena, garantindo a classificação para o mata-mata com a primeira colocação da chave.
O Brasil também chega ao Mundial embalado pelo título do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17, conquistado neste ano, no Paraguai. A Seleção garantiu o hexacampeonato continental antes de iniciar sua participação na competição mundial.
Agora, as brasileiras buscam avançar às quartas de final e continuar na disputa pelo primeiro título da categoria. O Brasil ainda não conquistou a Copa do Mundo Feminina Sub-17.
Polônia
A Polônia chega ao confronto após terminar a fase de grupos na terceira colocação do Grupo B, com seis pontos. A equipe comandada pela técnica Paulina Kawalec garantiu sua vaga nas oitavas de final entre as melhores terceiras colocadas da competição.
Na estreia, as polonesas venceram a Nigéria por 2 a 1. Depois, foram derrotadas pela Coreia do Norte por 6 a 1, mas conseguiram se recuperar na última rodada, goleando Porto Rico por 6 a 2.
A seleção europeia disputa sua segunda Copa do Mundo Feminina Sub-17. Na primeira participação, em 2024, na República Dominicana, alcançou as quartas de final, quando foi eliminada pela Coreia do Norte por 1 a 0.
Naquela edição, a Polônia também enfrentou o Brasil durante a fase de grupos. O confronto terminou empatado por 0 a 0, resultado que ajudou a classificar as europeias e deixou a Seleção Brasileira fora da fase eliminatória.
Onde assistir Brasil x Polônia ao vivo?
A partida entre Brasil e Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- Transmissão: FIFA+, SporTV e CazéTV;
O confronto será disputado nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos.
Prováveis escalações de Brasil e Polônia
Brasil (Técnica: Rilany Silva)
Nathy; Isa Rech, Andreyna, Yasmin Queiroz e Sarah Coelho; Carol Melo e Pepê; Helena, Marcela Bontorim e Sofia Gamonal; Greise Kelly.
Polônia (Técnica: Paulina Kawalec)
Buchta; Switala, Saja e Wisniewska; Leskiewicz, Galuszka, Wisniewska, Zarzycka e Skrok; Skrypczak e Burzan.
Arbitragem de Brasil x Polônia
- Árbitra: Carly Shaw-Maclaren (Canadá);
- Árbitra assistente 1: Melissa Snedden (Canadá);
- Árbitra assistente 2: Amina Gutschi (Áustria);
- Quarta árbitra: Fabienne Michel (Alemanha).
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Convocadas do Brasil para a Copa do Mundo Feminina Sub-17
A técnica Rilany Silva convocou 21 jogadoras para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026, disputada no Marrocos.
Goleiras
- Nathalia Borges - Corinthians;
- Isa Dossena - Ferroviária;
- Andressa Macedo - FC Wichita (EUA).
Defensoras
- Andreyna - Ferroviária;
- Kaillany Ranifah - Corinthians;
- Eloisa Feijó - São Paulo;
- Emilly França - Ferroviária;
- Isadora Rech - Internacional.
Meio-campistas
- Sarah Coelho - São Paulo;
- Carol Melo - Corinthians;
- Gigi Pires - São Paulo;
- Pepê - Corinthians;
- Indy Botasso - FC Nordsjelland (Dinamarca);
- Helena Rodrigues - São Paulo.
Atacantes
- Nayane Souza - Ferroviária;
- Laura Dupont - Internacional;
- Letícia Pinho - Flamengo;
- Greise - Ferroviária;
- Sofia Gamonal - São Paulo;
- Marcela Bontorim - Ferroviária;
- Nicolly Manuel - Flamengo.
Ficha técnica de Brasil x Polônia
- Jogo: Brasil x Polônia;
- Competição: Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026;
- Fase: Oitavas de final;
- Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026;
- Horário: 15h (de Brasília);
- Local: Complexo de Futebol Mohammed VI, Rabat (Marrocos);
- Transmissão: FIFA+, SporTV e CazéTV.
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