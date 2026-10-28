Brasil x Polônia ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Mundo Feminina Sub-17

Invicta e líder do Grupo C, Seleção Brasileira enfrenta a Polônia nesta quarta-feira (28), no Marrocos, pelas oitavas de final do Mundial Sub-17

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 enfrenta a Polônia nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026.

O confronto marca o início da fase eliminatória para as brasileiras, que terminaram a primeira fase invictas e na liderança do Grupo C, com sete pontos. Do outro lado, a Polônia chega após garantir a classificação entre as melhores terceiras colocadas do torneio.

Além da vaga nas quartas de final, a partida representa um reencontro entre as seleções. Brasil e Polônia se enfrentaram na edição de 2024 do Mundial, quando empataram sem gols, resultado que contribuiu para a eliminação brasileira ainda na fase de grupos.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam Brasil e Polônia?

Brasil

O Brasil chega às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 após uma campanha invicta na fase de grupos. A equipe comandada pela técnica Rilany Silva conquistou duas vitórias e um empate, somando sete pontos e garantindo a liderança do Grupo C.

Na estreia, a Seleção Brasileira goleou o Canadá por 6 a 2. Na sequência, empatou por 3 a 3 com Gana e encerrou a primeira fase com uma vitória por 3 a 0 sobre a Noruega.

No último confronto, os gols brasileiros foram marcados por Carol Melo, Sofia Gamonal e Helena, garantindo a classificação para o mata-mata com a primeira colocação da chave.

O Brasil também chega ao Mundial embalado pelo título do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17, conquistado neste ano, no Paraguai. A Seleção garantiu o hexacampeonato continental antes de iniciar sua participação na competição mundial.

Agora, as brasileiras buscam avançar às quartas de final e continuar na disputa pelo primeiro título da categoria. O Brasil ainda não conquistou a Copa do Mundo Feminina Sub-17.

Polônia

A Polônia chega ao confronto após terminar a fase de grupos na terceira colocação do Grupo B, com seis pontos. A equipe comandada pela técnica Paulina Kawalec garantiu sua vaga nas oitavas de final entre as melhores terceiras colocadas da competição.

Na estreia, as polonesas venceram a Nigéria por 2 a 1. Depois, foram derrotadas pela Coreia do Norte por 6 a 1, mas conseguiram se recuperar na última rodada, goleando Porto Rico por 6 a 2.

A seleção europeia disputa sua segunda Copa do Mundo Feminina Sub-17. Na primeira participação, em 2024, na República Dominicana, alcançou as quartas de final, quando foi eliminada pela Coreia do Norte por 1 a 0.

Naquela edição, a Polônia também enfrentou o Brasil durante a fase de grupos. O confronto terminou empatado por 0 a 0, resultado que ajudou a classificar as europeias e deixou a Seleção Brasileira fora da fase eliminatória.

Onde assistir Brasil x Polônia ao vivo?

A partida entre Brasil e Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Transmissão: FIFA+, SporTV e CazéTV;

O confronto será disputado nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos.

Prováveis escalações de Brasil e Polônia

Brasil (Técnica: Rilany Silva)

Nathy; Isa Rech, Andreyna, Yasmin Queiroz e Sarah Coelho; Carol Melo e Pepê; Helena, Marcela Bontorim e Sofia Gamonal; Greise Kelly.

Polônia (Técnica: Paulina Kawalec)

Buchta; Switala, Saja e Wisniewska; Leskiewicz, Galuszka, Wisniewska, Zarzycka e Skrok; Skrypczak e Burzan.

Arbitragem de Brasil x Polônia

Árbitra: Carly Shaw-Maclaren (Canadá);

Carly Shaw-Maclaren (Canadá); Árbitra assistente 1: Melissa Snedden (Canadá);

Melissa Snedden (Canadá); Árbitra assistente 2: Amina Gutschi (Áustria);

Amina Gutschi (Áustria); Quarta árbitra: Fabienne Michel (Alemanha).

Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!

Convocadas do Brasil para a Copa do Mundo Feminina Sub-17

A técnica Rilany Silva convocou 21 jogadoras para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026, disputada no Marrocos.

Goleiras

Nathalia Borges - Corinthians;

Isa Dossena - Ferroviária;

Andressa Macedo - FC Wichita (EUA).

Defensoras

Andreyna - Ferroviária;

Kaillany Ranifah - Corinthians;

Eloisa Feijó - São Paulo;

Emilly França - Ferroviária;

Isadora Rech - Internacional.

Meio-campistas

Sarah Coelho - São Paulo;

Carol Melo - Corinthians;

Gigi Pires - São Paulo;

Pepê - Corinthians;

Indy Botasso - FC Nordsjelland (Dinamarca);

Helena Rodrigues - São Paulo.

Atacantes

Nayane Souza - Ferroviária;

Laura Dupont - Internacional;

Letícia Pinho - Flamengo;

Greise - Ferroviária;

Sofia Gamonal - São Paulo;

Marcela Bontorim - Ferroviária;

Nicolly Manuel - Flamengo.

Ficha técnica de Brasil x Polônia

Jogo: Brasil x Polônia;

Brasil x Polônia; Competição: Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026;

Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026; Fase: Oitavas de final;

Oitavas de final; Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026;

quarta-feira, 28 de outubro de 2026; Horário: 15h (de Brasília);

15h (de Brasília); Local: Complexo de Futebol Mohammed VI, Rabat (Marrocos);

Complexo de Futebol Mohammed VI, Rabat (Marrocos); Transmissão: FIFA+, SporTV e CazéTV.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!