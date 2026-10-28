Brasil x Polônia ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Mundo Feminina Sub-17

Invicta e líder do Grupo C, Seleção Brasileira enfrenta a Polônia nesta quarta-feira (28), no Marrocos, pelas oitavas de final do Mundial Sub-17

por Lucas Valle
Brasil x Polônia ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Mundo Feminina Sub-17
Seleção Brasileira Feminina Sub-17

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 enfrenta a Polônia nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026.

O confronto marca o início da fase eliminatória para as brasileiras, que terminaram a primeira fase invictas e na liderança do Grupo C, com sete pontos. Do outro lado, a Polônia chega após garantir a classificação entre as melhores terceiras colocadas do torneio.

Além da vaga nas quartas de final, a partida representa um reencontro entre as seleções. Brasil e Polônia se enfrentaram na edição de 2024 do Mundial, quando empataram sem gols, resultado que contribuiu para a eliminação brasileira ainda na fase de grupos.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam Brasil e Polônia?

Brasil

O Brasil chega às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 após uma campanha invicta na fase de grupos. A equipe comandada pela técnica Rilany Silva conquistou duas vitórias e um empate, somando sete pontos e garantindo a liderança do Grupo C.

Na estreia, a Seleção Brasileira goleou o Canadá por 6 a 2. Na sequência, empatou por 3 a 3 com Gana e encerrou a primeira fase com uma vitória por 3 a 0 sobre a Noruega.

No último confronto, os gols brasileiros foram marcados por Carol Melo, Sofia Gamonal e Helena, garantindo a classificação para o mata-mata com a primeira colocação da chave.

O Brasil também chega ao Mundial embalado pelo título do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17, conquistado neste ano, no Paraguai. A Seleção garantiu o hexacampeonato continental antes de iniciar sua participação na competição mundial.

Agora, as brasileiras buscam avançar às quartas de final e continuar na disputa pelo primeiro título da categoria. O Brasil ainda não conquistou a Copa do Mundo Feminina Sub-17.

Polônia

A Polônia chega ao confronto após terminar a fase de grupos na terceira colocação do Grupo B, com seis pontos. A equipe comandada pela técnica Paulina Kawalec garantiu sua vaga nas oitavas de final entre as melhores terceiras colocadas da competição.

Na estreia, as polonesas venceram a Nigéria por 2 a 1. Depois, foram derrotadas pela Coreia do Norte por 6 a 1, mas conseguiram se recuperar na última rodada, goleando Porto Rico por 6 a 2.

A seleção europeia disputa sua segunda Copa do Mundo Feminina Sub-17. Na primeira participação, em 2024, na República Dominicana, alcançou as quartas de final, quando foi eliminada pela Coreia do Norte por 1 a 0.

Naquela edição, a Polônia também enfrentou o Brasil durante a fase de grupos. O confronto terminou empatado por 0 a 0, resultado que ajudou a classificar as europeias e deixou a Seleção Brasileira fora da fase eliminatória.

Leia Também

Onde assistir Brasil x Polônia ao vivo?

A partida entre Brasil e Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • Transmissão: FIFA+, SporTV e CazéTV;

O confronto será disputado nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos.

Prováveis escalações de Brasil e Polônia

Brasil (Técnica: Rilany Silva)

Nathy; Isa Rech, Andreyna, Yasmin Queiroz e Sarah Coelho; Carol Melo e Pepê; Helena, Marcela Bontorim e Sofia Gamonal; Greise Kelly.

Polônia (Técnica: Paulina Kawalec)

Buchta; Switala, Saja e Wisniewska; Leskiewicz, Galuszka, Wisniewska, Zarzycka e Skrok; Skrypczak e Burzan.

Arbitragem de Brasil x Polônia

  • Árbitra: Carly Shaw-Maclaren (Canadá);
  • Árbitra assistente 1: Melissa Snedden (Canadá);
  • Árbitra assistente 2: Amina Gutschi (Áustria);
  • Quarta árbitra: Fabienne Michel (Alemanha).

 

Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!

 

Convocadas do Brasil para a Copa do Mundo Feminina Sub-17

A técnica Rilany Silva convocou 21 jogadoras para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026, disputada no Marrocos.

Goleiras

  • Nathalia Borges - Corinthians;
  • Isa Dossena - Ferroviária;
  • Andressa Macedo - FC Wichita (EUA).

Defensoras

  • Andreyna - Ferroviária;
  • Kaillany Ranifah - Corinthians;
  • Eloisa Feijó - São Paulo;
  • Emilly França - Ferroviária;
  • Isadora Rech - Internacional.

Meio-campistas

  • Sarah Coelho - São Paulo;
  • Carol Melo - Corinthians;
  • Gigi Pires - São Paulo;
  • Pepê - Corinthians;
  • Indy Botasso - FC Nordsjelland (Dinamarca);
  • Helena Rodrigues - São Paulo.

Atacantes

  • Nayane Souza - Ferroviária;
  • Laura Dupont - Internacional;
  • Letícia Pinho - Flamengo;
  • Greise - Ferroviária;
  • Sofia Gamonal - São Paulo;
  • Marcela Bontorim - Ferroviária;
  • Nicolly Manuel - Flamengo.

Ficha técnica de Brasil x Polônia

  • Jogo: Brasil x Polônia;
  • Competição: Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026;
  • Fase: Oitavas de final;
  • Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026;
  • Horário: 15h (de Brasília);
  • Local: Complexo de Futebol Mohammed VI, Rabat (Marrocos);
  • Transmissão: FIFA+, SporTV e CazéTV.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

Leia também