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Brasil x Venezuela Sub-20 ao vivo: onde assistir e horário pela 4ª rodada da Liga Evolução de Futsal

Invicta nas duas primeiras rodadas, Seleção Brasileira Sub-20 encerra participação na Zona Norte contra a Venezuela, neste domingo (25), em Xanxerê

Por Lucas Valle Publicado em 24/10/2026 às 23:00
Seleção Brasileira Masculina de Futsal
Seleção Brasileira Masculina de Futsal - Frank Luis Heredia

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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal Sub-20 enfrenta a Venezuela neste domingo (25), às 15h15 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina, pela quarta e última rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.

O Brasil chega à reta final da competição após vencer a Colômbia por 3 a 2 e empatar com o Peru por 3 a 3 nas duas primeiras rodadas. A equipe comandada pelo técnico Diogo Barros busca encerrar sua participação na Zona Norte com um resultado positivo.

A Liga Evolução reúne seleções das categorias Sub-20 e Principal, com os resultados das duas equipes somados para definir a classificação geral. O vencedor da Zona Norte enfrentará a Argentina, que já conquistou a Zona Sul, na decisão continental.

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Como chegam Brasil e Venezuela

Brasil

A Seleção Brasileira Sub-20 iniciou sua participação na Liga Evolução com uma vitória e um empate, mantendo a invencibilidade nas duas primeiras partidas.

Na estreia, realizada na quarta-feira (21), o Brasil venceu a Colômbia por 3 a 2, com gols de Clemente, Caetano e Pinho.

Na segunda rodada, disputada na quinta-feira (22), a equipe empatou por 3 a 3 com o Peru, em um confronto movimentado na Arena Ivo Sguissardi. Guilherme de Nez, Caetano e Renan Pereira marcaram os gols brasileiros.

Com os resultados, o Brasil somou quatro pontos nas duas primeiras partidas da categoria Sub-20, com seis gols marcados e cinco sofridos. Caetano foi o único jogador brasileiro a balançar as redes nos dois confrontos.

Antes de enfrentar a Venezuela, a Seleção Brasileira terá pela frente o Equador, neste sábado (24), às 15h15, também em Xanxerê.

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A equipe comandada por Diogo Barros chega à Liga Evolução embalada pela conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Futsal, disputado no início de outubro.

Entre os convocados estão Guilherme de Nez, Erick, Luquinhas e Caetano, jogadores que participaram da conquista continental e buscam ajudar o Brasil a garantir mais uma decisão internacional.

Diante da Venezuela, o objetivo será encerrar a fase da Zona Norte somando pontos importantes para a classificação conjunta brasileira.

Venezuela

A Venezuela será a última adversária da Seleção Brasileira Sub-20 na fase da Zona Norte da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.

A equipe venezuelana integra o grupo ao lado de Brasil, Colômbia, Peru e Equador. Assim como os demais participantes, disputa o torneio com seleções das categorias Sub-20 e Principal.

Os resultados das duas categorias são somados para determinar a classificação geral de cada país, tornando o confronto deste domingo importante para a definição do representante da Zona Norte na decisão continental.

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Onde assistir Brasil x Venezuela Sub-20 ao vivo?

A partida entre Brasil e Venezuela, pela quarta rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026, terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da CONMEBOL no YouTube.

O confronto será disputado neste domingo (25), às 15h15 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.

  • Transmissão: YouTube da CONMEBOL;
  • Horário: 15h15 (de Brasília);
  • Data: domingo, 25 de outubro.

Como funciona a Liga Evolução de Futsal?

Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a Liga Evolução reúne dez países, divididos em duas zonas regionais, com cinco seleções em cada.

O principal diferencial da competição está no sistema de pontuação conjunta. Cada país participa com equipes das categorias Sub-20 e Principal, e os resultados de ambas são somados para definir a classificação geral.

Uma vitória vale três pontos para o país, independentemente da categoria, enquanto um empate acrescenta um ponto.

Nas duas primeiras rodadas, o Brasil conquistou cinco pontos na classificação conjunta. A Seleção Sub-20 contribuiu com quatro pontos, enquanto a equipe Principal somou um, após empatar por 4 a 4 com o Peru.

Ao final dos quatro confrontos de cada categoria, o país com a maior pontuação acumulada conquista a Zona Norte e avança para a decisão continental.

A Argentina já conquistou a Zona Sul e aguarda o vencedor da Zona Norte para disputar o título da Liga Evolução 2026.

Convocados do Brasil Sub-20 para a Liga Evolução de Futsal

O técnico Diogo Barros conta com dez jogadores para representar a Seleção Brasileira Sub-20 na competição.

Goleiros

  • Pedro Rueckl – Magnus;
  • João Pedro – São José.

Fixos

  • Pinho – Minas;
  • Clemente – Minas.

Alas

  • Elano – Joinville;
  • Erick – São José;
  • Caetano – Jaraguá;
  • Luquinhas – Tubarão.

Pivôs

  • Guilherme de Nez – Joinville;
  • Renan Pereira – Minas.

Pinho foi convocado para substituir Braian, do Joinville, cortado da lista por lesão.

 

 

Jogos do Brasil Sub-20 na Liga Evolução de Futsal

  • 21/10: Brasil 3 x 2 Colômbia;
  • 22/10: Brasil 3 x 3 Peru;
  • 24/10, às 15h15: Brasil x Equador;
  • 25/10, às 15h15: Brasil x Venezuela.

Todos os horários são de Brasília.

Ficha técnica de Brasil x Venezuela Sub-20

  • Jogo: Brasil x Venezuela;
  • Competição: CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026;
  • Categoria: Sub-20;
  • Fase: Zona Norte – 4ª rodada;
  • Data: domingo, 25 de outubro de 2026;
  • Horário: 15h15 (de Brasília);
  • Local: Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC);
  • Transmissão: YouTube da CONMEBOL;

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.