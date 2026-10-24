Brasil x Venezuela ao vivo: onde assistir e horário pela 4ª rodada da Liga Evolução de Futsal

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Seleção Brasileira Principal encerra sua participação na Zona Norte da Liga Evolução neste domingo (25), às 17h30, em Xanxerê, Santa Catarina

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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal Principal enfrenta a Venezuela neste domingo (25), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina, pela quarta e última rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.

O confronto encerra a participação brasileira na Zona Norte da competição, que reúne também Colômbia, Peru e Equador. A equipe comandada por Vanildo Neto, auxiliar técnico do futsal do Sport, busca somar pontos importantes na disputa pela classificação à decisão continental.

O Brasil disputa a Liga Evolução com equipes das categorias Principal e Sub-20. Os resultados das duas seleções são somados para definir a classificação geral do país, e o vencedor da Zona Norte enfrentará a Argentina, campeã da Zona Sul.

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Como chegam Brasil e Venezuela

Brasil

A Seleção Brasileira Principal iniciou sua participação na Liga Evolução com dificuldades. Nas duas primeiras rodadas, a equipe acumulou uma derrota e um empate, somando apenas um ponto na categoria adulta.

Na estreia, realizada na quarta-feira (21), o Brasil foi derrotado pela Colômbia por 3 a 2. Lucas Boeira e Guegue marcaram os gols brasileiros, mas não conseguiram evitar o resultado negativo.

Na segunda rodada, disputada na quinta-feira (22), a Seleção empatou por 4 a 4 com o Peru, em uma partida movimentada. Gabriel Mendes, Jhonnas, Capinha e Duduzinho balançaram as redes para o Brasil.

Antes de enfrentar a Venezuela, a equipe brasileira terá pela frente o Equador, neste sábado (24), às 17h30, também na Arena Ivo Sguissardi.

O Brasil chegou à Liga Evolução poucos dias depois de conquistar o tricampeonato da Copa das Nações, encerrada no último domingo (18), com uma goleada por 6 a 0 sobre o Afeganistão na decisão.

Entretanto, a Seleção Principal disputa o torneio sul-americano com uma formação diferente daquela utilizada na Copa das Nações. A convocação reúne dez jogadores que atuam em clubes brasileiros, sem nomes como Pito, Dyego, Marcel e Leandro Lino.

A mudança também acontece no comando técnico. Vanildo Neto, auxiliar técnico do futsal do Sport, assumiu a equipe Principal para a disputa da Liga Evolução, enquanto Marquinhos Xavier comandou o Brasil na conquista da Copa das Nações.

Diante da Venezuela, o objetivo será encerrar a participação na Zona Norte com um resultado positivo e contribuir para a pontuação conjunta brasileira.

Venezuela

A Venezuela será a última adversária da Seleção Brasileira Principal na fase de grupos da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.

Assim como o Brasil, os venezuelanos participam da competição com equipes das categorias Sub-20 e Principal, cujos resultados são somados para determinar a classificação geral do país.

O confronto deste domingo encerra a programação das duas seleções na Zona Norte e poderá ter importância na definição do representante que avançará à decisão continental.

Onde assistir Brasil x Venezuela no futsal ao vivo?

A partida entre Brasil e Venezuela, pela quarta rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026, terá transmissão ao vivo pelo BandSports, na televisão por assinatura, e pelo canal oficial da CONMEBOL no YouTube.

O confronto será disputado neste domingo (25), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.

TV fechada: BandSports;

BandSports; Transmissão online: YouTube da CONMEBOL;



Como funciona a Liga Evolução de Futsal?

Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a Liga Evolução reúne dez países, divididos em duas zonas regionais, com cinco seleções em cada.

O principal diferencial da competição está no sistema de pontuação conjunta. Cada país participa com equipes das categorias Sub-20 e Principal, e os resultados das duas são somados para definir a classificação geral.

Uma vitória vale três pontos para o país, independentemente da categoria, enquanto um empate acrescenta um ponto.

Nas duas primeiras rodadas, o Brasil conquistou cinco pontos na classificação conjunta. A Seleção Sub-20 contribuiu com quatro pontos, após vencer a Colômbia e empatar com o Peru, enquanto a equipe Principal somou um ponto com o empate diante dos peruanos.

Ao final dos confrontos, o país com a maior pontuação acumulada conquista a Zona Norte e avança para a decisão continental.

A Argentina já conquistou a Zona Sul e aguarda o vencedor da Zona Norte para disputar o título da Liga Evolução 2026.

Convocados do Brasil para a Liga Evolução de Futsal

O técnico Vanildo Neto conta com dez jogadores para representar a Seleção Brasileira Principal na competição.

Goleiro

Thiago Feitosa – Traipu.

Fixos

Guegue – Traipu;

Gabriel Mendes – Pato.

Alas

Duduzinho – Pato;

Léo Brandão – Umuarama;

Thiaguinho – Traipu;

Guilherme Kadu – Atlético Piauiense;

Lucas Boeira – Atlético Piauiense.

Pivôs

Jhonnas – Pato;

Capinha – Umuarama.

Léo Brandão foi convocado após o corte de Joãozinho, do Umuarama, que deixou a lista por lesão.

Jogos do Brasil na Liga Evolução de Futsal Principal

21/10: Brasil 2 x 3 Colômbia;

Brasil 2 x 3 Colômbia; 22/10: Brasil 4 x 4 Peru;

Brasil 4 x 4 Peru; 24/10, às 17h30: Brasil x Equador;

Brasil x Equador; 25/10, às 17h30: Brasil x Venezuela.

Todos os horários são de Brasília.

Ficha técnica de Brasil x Venezuela

Jogo: Brasil x Venezuela;

Brasil x Venezuela; Competição: CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026;

CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026; Categoria: Seleção Principal;

Seleção Principal; Fase: Zona Norte – 4ª rodada;

Zona Norte – 4ª rodada; Data: domingo, 25 de outubro de 2026;

domingo, 25 de outubro de 2026; Horário: 17h30 (de Brasília);

17h30 (de Brasília); Local: Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC);

Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC); Transmissão: BandSports e YouTube da CONMEBOL;



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