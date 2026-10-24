Brasil x Venezuela ao vivo: onde assistir e horário pela 4ª rodada da Liga Evolução de Futsal
Seleção Brasileira Principal encerra sua participação na Zona Norte da Liga Evolução neste domingo (25), às 17h30, em Xanxerê, Santa Catarina
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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal Principal enfrenta a Venezuela neste domingo (25), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina, pela quarta e última rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.
O confronto encerra a participação brasileira na Zona Norte da competição, que reúne também Colômbia, Peru e Equador. A equipe comandada por Vanildo Neto, auxiliar técnico do futsal do Sport, busca somar pontos importantes na disputa pela classificação à decisão continental.
O Brasil disputa a Liga Evolução com equipes das categorias Principal e Sub-20. Os resultados das duas seleções são somados para definir a classificação geral do país, e o vencedor da Zona Norte enfrentará a Argentina, campeã da Zona Sul.
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Como chegam Brasil e Venezuela
Brasil
A Seleção Brasileira Principal iniciou sua participação na Liga Evolução com dificuldades. Nas duas primeiras rodadas, a equipe acumulou uma derrota e um empate, somando apenas um ponto na categoria adulta.
Na estreia, realizada na quarta-feira (21), o Brasil foi derrotado pela Colômbia por 3 a 2. Lucas Boeira e Guegue marcaram os gols brasileiros, mas não conseguiram evitar o resultado negativo.
Na segunda rodada, disputada na quinta-feira (22), a Seleção empatou por 4 a 4 com o Peru, em uma partida movimentada. Gabriel Mendes, Jhonnas, Capinha e Duduzinho balançaram as redes para o Brasil.
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Antes de enfrentar a Venezuela, a equipe brasileira terá pela frente o Equador, neste sábado (24), às 17h30, também na Arena Ivo Sguissardi.
O Brasil chegou à Liga Evolução poucos dias depois de conquistar o tricampeonato da Copa das Nações, encerrada no último domingo (18), com uma goleada por 6 a 0 sobre o Afeganistão na decisão.
Entretanto, a Seleção Principal disputa o torneio sul-americano com uma formação diferente daquela utilizada na Copa das Nações. A convocação reúne dez jogadores que atuam em clubes brasileiros, sem nomes como Pito, Dyego, Marcel e Leandro Lino.
A mudança também acontece no comando técnico. Vanildo Neto, auxiliar técnico do futsal do Sport, assumiu a equipe Principal para a disputa da Liga Evolução, enquanto Marquinhos Xavier comandou o Brasil na conquista da Copa das Nações.
Diante da Venezuela, o objetivo será encerrar a participação na Zona Norte com um resultado positivo e contribuir para a pontuação conjunta brasileira.
Venezuela
A Venezuela será a última adversária da Seleção Brasileira Principal na fase de grupos da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.
Assim como o Brasil, os venezuelanos participam da competição com equipes das categorias Sub-20 e Principal, cujos resultados são somados para determinar a classificação geral do país.
O confronto deste domingo encerra a programação das duas seleções na Zona Norte e poderá ter importância na definição do representante que avançará à decisão continental.
Onde assistir Brasil x Venezuela no futsal ao vivo?
A partida entre Brasil e Venezuela, pela quarta rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026, terá transmissão ao vivo pelo BandSports, na televisão por assinatura, e pelo canal oficial da CONMEBOL no YouTube.
O confronto será disputado neste domingo (25), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.
- TV fechada: BandSports;
- Transmissão online: YouTube da CONMEBOL;
Como funciona a Liga Evolução de Futsal?
Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a Liga Evolução reúne dez países, divididos em duas zonas regionais, com cinco seleções em cada.
O principal diferencial da competição está no sistema de pontuação conjunta. Cada país participa com equipes das categorias Sub-20 e Principal, e os resultados das duas são somados para definir a classificação geral.
Uma vitória vale três pontos para o país, independentemente da categoria, enquanto um empate acrescenta um ponto.
Nas duas primeiras rodadas, o Brasil conquistou cinco pontos na classificação conjunta. A Seleção Sub-20 contribuiu com quatro pontos, após vencer a Colômbia e empatar com o Peru, enquanto a equipe Principal somou um ponto com o empate diante dos peruanos.
Ao final dos confrontos, o país com a maior pontuação acumulada conquista a Zona Norte e avança para a decisão continental.
A Argentina já conquistou a Zona Sul e aguarda o vencedor da Zona Norte para disputar o título da Liga Evolução 2026.
Convocados do Brasil para a Liga Evolução de Futsal
O técnico Vanildo Neto conta com dez jogadores para representar a Seleção Brasileira Principal na competição.
Goleiro
- Thiago Feitosa – Traipu.
Fixos
- Guegue – Traipu;
- Gabriel Mendes – Pato.
Alas
- Duduzinho – Pato;
- Léo Brandão – Umuarama;
- Thiaguinho – Traipu;
- Guilherme Kadu – Atlético Piauiense;
- Lucas Boeira – Atlético Piauiense.
Pivôs
- Jhonnas – Pato;
- Capinha – Umuarama.
Léo Brandão foi convocado após o corte de Joãozinho, do Umuarama, que deixou a lista por lesão.
Jogos do Brasil na Liga Evolução de Futsal Principal
- 21/10: Brasil 2 x 3 Colômbia;
- 22/10: Brasil 4 x 4 Peru;
- 24/10, às 17h30: Brasil x Equador;
- 25/10, às 17h30: Brasil x Venezuela.
Todos os horários são de Brasília.
Ficha técnica de Brasil x Venezuela
- Jogo: Brasil x Venezuela;
- Competição: CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026;
- Categoria: Seleção Principal;
- Fase: Zona Norte – 4ª rodada;
- Data: domingo, 25 de outubro de 2026;
- Horário: 17h30 (de Brasília);
- Local: Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC);
- Transmissão: BandSports e YouTube da CONMEBOL;
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