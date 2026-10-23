Brasil x Equador no futsal ao vivo: onde assistir e horário pela 3ª rodada da Liga Evolução

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Invicta após duas rodadas, Seleção Brasileira Sub-20 enfrenta o Equador neste sábado (24), em Xanxerê, buscando sua segunda vitória na Liga Evolução

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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal Sub-20 enfrenta o Equador neste sábado (24), às 15h15 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina, pela terceira rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.

O Brasil chega ao confronto invicto na competição, após vencer a Colômbia por 3 a 2 na estreia e empatar com o Peru por 3 a 3 na segunda rodada. A equipe comandada pelo técnico Diogo Barros busca sua segunda vitória no torneio.

A Liga Evolução reúne seleções das categorias Sub-20 e Principal, com os resultados das duas equipes somados para definir a classificação geral. O vencedor da Zona Norte enfrentará a Argentina, que já conquistou a Zona Sul, na decisão continental.

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Como chegam Brasil e Equador

Brasil

A Seleção Brasileira Sub-20 chega à terceira rodada da Liga Evolução com uma vitória e um empate nas duas primeiras partidas, mantendo a invencibilidade na competição.

Na última quinta-feira (22), o Brasil empatou por 3 a 3 com o Peru, na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê. Os gols brasileiros foram marcados por Guilherme de Nez, Caetano e Renan Pereira.

Na estreia, realizada na quarta-feira (21), a equipe comandada por Diogo Barros venceu a Colômbia por 3 a 2, com gols de Clemente, Caetano e Pinho.

Com os resultados, a Seleção Sub-20 soma quatro pontos em duas partidas, com seis gols marcados e cinco sofridos. Caetano é o único jogador brasileiro que balançou as redes nos dois confrontos disputados até o momento.

O início positivo reforça o bom momento da categoria, que conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Futsal no início de outubro.

Após a folga desta sexta-feira (23), o Brasil retorna à quadra para enfrentar o Equador, buscando manter a invencibilidade e conquistar mais três pontos para a classificação conjunta do país.

Equador

O Equador será o terceiro adversário da Seleção Brasileira Sub-20 na CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026. A equipe equatoriana integra a Zona Norte ao lado de Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela.

Assim como os brasileiros, os equatorianos participam da competição com equipes das categorias Sub-20 e Principal. Os resultados das duas seleções são somados para definir a classificação geral do país.

O confronto deste sábado representa mais uma oportunidade para as equipes somarem pontos importantes na disputa por uma vaga na decisão continental.

Onde assistir Brasil x Equador Sub-20 ao vivo?

A partida entre Brasil e Equador, pela terceira rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026, terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da CONMEBOL no YouTube.

O confronto será disputado neste sábado (24), às 15h15 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.

Transmissão: YouTube da CONMEBOL;



Como funciona a Liga Evolução de Futsal?

Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a Liga Evolução reúne dez países, divididos em duas zonas regionais, com cinco seleções em cada.

O principal diferencial da competição é o sistema de pontuação conjunta. Cada país participa com equipes das categorias Sub-20 e Principal, e os resultados das duas são somados para definir a classificação geral.

Uma vitória vale três pontos para o país, independentemente da categoria, enquanto um empate acrescenta um ponto.

Na estreia contra a Colômbia, por exemplo, o Brasil conquistou três pontos com a vitória do Sub-20, mas não pontuou na categoria Principal, que perdeu por 3 a 2.

Ao final das quatro rodadas, o país com a maior pontuação acumulada conquista a Zona Norte e avança para a decisão continental.

A Argentina já conquistou a Zona Sul e aguarda o vencedor da Zona Norte para disputar o título da Liga Evolução 2026.

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Convocados do Brasil para a Liga Evolução de Futsal

O técnico Vanildo Neto conta com dez jogadores para representar a Seleção Brasileira Principal na competição.

Goleiro

Thiago Feitosa – Traipu.

Fixos

Guegue – Traipu;

Gabriel Mendes – Pato.

Alas

Duduzinho – Pato;

Léo Brandão – Umuarama;

Thiaguinho – Traipu;

Guilherme Kadu – Atlético Piauiense;

Lucas Boeira – Atlético Piauiense.

Pivôs

Jhonnas – Pato;

Capinha – Umuarama.

Léo Brandão foi convocado após o corte de Joãozinho, do Umuarama, que deixou a lista por lesão.

Próximos jogos do Brasil na Liga Evolução de Futsal Principal

24/10 (sábado), às 17h30: Brasil x Equador;

Brasil x Equador; 25/10 (domingo), às 17h30: Brasil x Venezuela.

Todos os horários são de Brasília. A Seleção Brasileira não terá partidas na sexta-feira (23).

Ficha técnica de Brasil x Equador Sub-20

Jogo: Brasil x Equador;

Brasil x Equador; Competição: CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026;

CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026; Categoria: Sub-20;

Sub-20; Fase: Zona Norte – 3ª rodada;

Zona Norte – 3ª rodada; Data: sábado, 24 de outubro de 2026;

sábado, 24 de outubro de 2026; Horário: 15h15 (de Brasília);

15h15 (de Brasília); Local: Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC);

Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC); Transmissão: YouTube da CONMEBOL;



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