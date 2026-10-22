Seleção Brasileira Sub-17 convoca 21 jogadores para a Copa do Mundo no Catar; veja a lista
Equipe se apresenta na Granja Comary em novembro, antes de viajar para o torneio, que terá Irlanda, Tanzânia e Costa Rica na primeira fase
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O técnico Carlos Eduardo Patetuci anunciou nesta quinta-feira (22) os 21 jogadores convocados pela Seleção Brasileira Sub-17 para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Catar entre 19 de novembro e 13 de dezembro.
O Brasil está no Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A estreia da equipe será em 21 de novembro, contra a seleção irlandesa.
A preparação para o Mundial começa no dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A delegação brasileira seguirá para o Catar no dia 14, após os últimos treinamentos antes da competição.
Veja a lista de convocados do Brasil para o Mundial Sub-17
A relação anunciada por Patetuci conta com 21 atletas distribuídos entre goleiros, laterais, zagueiros, meio-campistas e atacantes. Os jogadores representam clubes de diferentes regiões do futebol brasileiro.
Goleiros
- Arthur do Vale (Santos)
- Arthur Sehn (Athletico-PR)
- Gabriel Werneck (Flamengo)
Laterais
- Marcos Pesseti (Athletico-PR)
- Samuel Almeida (Atlético-MG)
- Richard Wendel (Fluminense)
Zagueiros
- Breno Sales (Vasco)
- Daniel Silva (Flamengo)
- David Brendo (Grêmio)
- Iago Machado (Corinthians)
Meio-campistas
- Andrey Oliveira (Fluminense)
- Eduardo Conceição (Palmeiras)
- Eduardo Pape (Cruzeiro)
- Leonardo Cerci (Athletico-PR)
- Lucca Caramico (Corinthians)
Atacantes
- João França (Palmeiras)
- João Vitor (Flamengo)
- Kauê Furquim (Bahia)
- Lucas Emanuel (Botafogo)
- Riquelme Henrique (Atlético-MG)
- Rodrigo Junior (Vasco)
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Quando começa a Copa do Mundo Sub-17?
A Copa do Mundo Sub-17 será disputada no Catar de 19 de novembro a 13 de dezembro.
O Brasil estreia no dia 21 de novembro, contra a Irlanda, e enfrentará também Tanzânia e Costa Rica na fase de grupos.
Antes da viagem, os convocados se apresentarão em 3 de novembro na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a etapa final de preparação.
O embarque para o Catar está previsto para o dia 14 do mesmo mês.