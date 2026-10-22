Seleção Brasileira Sub-17 convoca 21 jogadores para a Copa do Mundo no Catar; veja a lista

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Equipe se apresenta na Granja Comary em novembro, antes de viajar para o torneio, que terá Irlanda, Tanzânia e Costa Rica na primeira fase

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O técnico Carlos Eduardo Patetuci anunciou nesta quinta-feira (22) os 21 jogadores convocados pela Seleção Brasileira Sub-17 para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Catar entre 19 de novembro e 13 de dezembro.

O Brasil está no Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A estreia da equipe será em 21 de novembro, contra a seleção irlandesa.

A preparação para o Mundial começa no dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A delegação brasileira seguirá para o Catar no dia 14, após os últimos treinamentos antes da competição.

Veja a lista de convocados do Brasil para o Mundial Sub-17

A relação anunciada por Patetuci conta com 21 atletas distribuídos entre goleiros, laterais, zagueiros, meio-campistas e atacantes. Os jogadores representam clubes de diferentes regiões do futebol brasileiro.

Goleiros

Arthur do Vale (Santos)

Arthur Sehn (Athletico-PR)

Gabriel Werneck (Flamengo)

Laterais

Marcos Pesseti (Athletico-PR)

Samuel Almeida (Atlético-MG)

Richard Wendel (Fluminense)

Zagueiros

Breno Sales (Vasco)

Daniel Silva (Flamengo)

David Brendo (Grêmio)

Iago Machado (Corinthians)

Meio-campistas

Andrey Oliveira (Fluminense)

Eduardo Conceição (Palmeiras)

Eduardo Pape (Cruzeiro)

Leonardo Cerci (Athletico-PR)

Lucca Caramico (Corinthians)

Atacantes

João França (Palmeiras)

João Vitor (Flamengo)

Kauê Furquim (Bahia)

Lucas Emanuel (Botafogo)

Riquelme Henrique (Atlético-MG)

Rodrigo Junior (Vasco)

Quando começa a Copa do Mundo Sub-17?

A Copa do Mundo Sub-17 será disputada no Catar de 19 de novembro a 13 de dezembro.

O Brasil estreia no dia 21 de novembro, contra a Irlanda, e enfrentará também Tanzânia e Costa Rica na fase de grupos.

Antes da viagem, os convocados se apresentarão em 3 de novembro na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a etapa final de preparação.

O embarque para o Catar está previsto para o dia 14 do mesmo mês.