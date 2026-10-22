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Seleção Brasileira Sub-17 convoca 21 jogadores para a Copa do Mundo no Catar; veja a lista

Equipe se apresenta na Granja Comary em novembro, antes de viajar para o torneio, que terá Irlanda, Tanzânia e Costa Rica na primeira fase

Por Thiago Seabra Publicado em 22/10/2026 às 13:19 | Atualizado em 22/10/2026 às 13:19
Imagem da seleção brasileira sub-17
Imagem da seleção brasileira sub-17 - Fabio Souza /CBF

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O técnico Carlos Eduardo Patetuci anunciou nesta quinta-feira (22) os 21 jogadores convocados pela Seleção Brasileira Sub-17 para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Catar entre 19 de novembro e 13 de dezembro.

O Brasil está no Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A estreia da equipe será em 21 de novembro, contra a seleção irlandesa.

A preparação para o Mundial começa no dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A delegação brasileira seguirá para o Catar no dia 14, após os últimos treinamentos antes da competição.

Veja a lista de convocados do Brasil para o Mundial Sub-17

A relação anunciada por Patetuci conta com 21 atletas distribuídos entre goleiros, laterais, zagueiros, meio-campistas e atacantes. Os jogadores representam clubes de diferentes regiões do futebol brasileiro.

Goleiros

  • Arthur do Vale (Santos)
  • Arthur Sehn (Athletico-PR)
  • Gabriel Werneck (Flamengo)

Laterais

  • Marcos Pesseti (Athletico-PR)
  • Samuel Almeida (Atlético-MG)
  • Richard Wendel (Fluminense)

Zagueiros

  • Breno Sales (Vasco)
  • Daniel Silva (Flamengo)
  • David Brendo (Grêmio)
  • Iago Machado (Corinthians)

Meio-campistas

  • Andrey Oliveira (Fluminense)
  • Eduardo Conceição (Palmeiras)
  • Eduardo Pape (Cruzeiro)
  • Leonardo Cerci (Athletico-PR)
  • Lucca Caramico (Corinthians)

Atacantes

  • João França (Palmeiras)
  • João Vitor (Flamengo)
  • Kauê Furquim (Bahia)
  • Lucas Emanuel (Botafogo)
  • Riquelme Henrique (Atlético-MG)
  • Rodrigo Junior (Vasco)

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Quando começa a Copa do Mundo Sub-17?

A Copa do Mundo Sub-17 será disputada no Catar de 19 de novembro a 13 de dezembro.

O Brasil estreia no dia 21 de novembro, contra a Irlanda, e enfrentará também Tanzânia e Costa Rica na fase de grupos.

Antes da viagem, os convocados se apresentarão em 3 de novembro na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a etapa final de preparação.

O embarque para o Catar está previsto para o dia 14 do mesmo mês.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.