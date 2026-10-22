Fifa iguala verba de preparação da Copa Feminina de 2027 ao Mundial Masculino
Entidade repassará US$ 2,5 milhões a cada país classificado para custos de preparação, equiparando o valor ao repasse do Mundial Masculino de 2026
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A Fifa anunciou que concederá uma verba de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14,2 milhões na cotação atual) para cada seleção classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O aporte é destinado especificamente aos custos de preparação das equipes e representa um marco financeiro de igualdade, já que corresponde exatamente ao mesmo valor distribuído pela entidade aos países participantes do Mundial Masculino deste ano de 2026.
A definição dos valores coincide com os avanços na organização do torneio em solo brasileiro. A FIFA confirmou recentemente a distribuição dos jogos pelas oito cidades-sede, colocando o Recife em posição de destaque na tabela oficial.
A Arena de Pernambuco sediará um total de sete partidas ao longo da competição, incluindo seis confrontos da fase de grupos e um duelo decisivo válido pelas oitavas de final. Recentemente, o equipamento recebeu o último teste em território brasileiro da equipe do técnico Arthur Elias - o empate com a Argentina
Apesar da expressiva carga de jogos em território pernambucano, a Seleção Brasileira não atuará no estado durante a fase de grupos. O Brasil fará sua estreia no Rio de Janeiro e cumprirá a fase inicial jogando também em Brasília e São Paulo. O chaveamento do mata-mata tampouco prevê o caminho da equipe brasileira passando pelo Recife, independentemente de avançar na primeira ou na segunda colocação do seu grupo.
Com os sete jogos confirmados, a Arena de Pernambuco iguala a cota de partidas de outros grandes palcos do futebol nacional, como o Mané Garrincha (Brasília), o Beira-Rio (Porto Alegre) e a Fonte Nova (Salvador).
No panorama geral do Mundial de 2027, a Neo Química Arena, em São Paulo, lidera a lista de sedes com dez partidas programadas, seguida por Maracanã (Rio de Janeiro) e Castelão (Fortaleza), com nove jogos cada, e pelo Mineirão (Belo Horizonte), que fechará a lista com oito confrontos.