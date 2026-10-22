Convocação da Seleção Brasileira: veja horário, onde assistir e quem pode aparecer na lista de Ancelotti
Ancelotti anuncia nova lista nesta quinta-feira (29), com possíveis novidades e nomes ligados ao futebol pernambucano
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A Seleção Brasileira será convocada nesta quinta-feira (29) para os amistosos contra Japão e Singapura, marcados para os dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista às 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.
A convocação será mais uma oportunidade para o treinador italiano observar jogadores pensando na formação da equipe para o próximo ciclo de Copa do Mundo. A expectativa é de mudanças em relação à última lista, já que Ancelotti pretende ampliar as opções do elenco e testar novos nomes.
Entre os jogadores que podem aparecer estão atletas em destaque no futebol brasileiro e europeu, incluindo nomes com passagem por Sport, Náutico e Santa Cruz.
Onde assistir à convocação da Seleção Brasileira ao vivo?
A convocação da Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, para os amistosos de novembro contra Japão e Singapura, terá transmissão ao vivo em:
- Transmissão: CBF TV, no YouTube;
O anúncio será realizado nesta quinta-feira (29), às 15h (horário de Brasília).
Quem pode ser convocado por Carlo Ancelotti?
A expectativa é de mudanças na nova convocação da Seleção Brasileira. Carlo Ancelotti pretende continuar testando jogadores e ampliando suas opções para o próximo ciclo de Copa do Mundo, o que pode abrir espaço para novidades na lista.
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Entre os nomes que aparecem nos rumores sobre a pré-lista estão Kaio Jorge, do Cruzeiro, Luciano Juba, do Bahia, e Zé Lucas, também do Cruzeiro. Os três possuem ligação com o futebol pernambucano: Kaio Jorge passou pelo Náutico, Luciano Juba se destacou pelo Sport e Zé Lucas foi revelado pelo clube rubro-negro.
Outros jogadores que podem receber uma oportunidade são Lucas Perri, Carlos Miguel, Pedro Lima, Alisson Santos, Joelinton e Léo Pereira. Douglas Santos, que já vinha frequentando as convocações de Ancelotti, também é uma possibilidade, embora sua presença não esteja garantida diante da intenção do treinador de observar novas opções.
Veja os nomes que aparecem na pré-lista da Seleção Brasileira
Além dos jogadores citados, outros atletas aparecem entre os nomes especulados para a convocação desta quinta-feira (29). A relação preliminar não garante a presença na lista definitiva de Carlo Ancelotti.
Goleiros
- Otávio - Cruzeiro.
Defensores
- Emerson Royal - Flamengo;
- Luciano Juba - Bahia;
- Jonathan Jesus - Cruzeiro.
Meio-campistas
- Gabriel Bontempo - Santos;
- Lucas Paquetá - Flamengo;
- Zé Lucas - Cruzeiro.
Atacantes
- Samuel Lino - Flamengo;
- Pedro - Flamengo;
- Kaio Jorge - Cruzeiro.
Relembre a última convocação da Seleção Brasileira
Na última convocação, anunciada em 9 de setembro, Carlo Ancelotti chamou 26 jogadores para os compromissos internacionais contra Austrália e Índia, realizados entre setembro e outubro.
A lista marcou o início do novo ciclo da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o treinador já havia promovido mudanças no grupo, incluindo jogadores que atuam no futebol brasileiro e jovens que ganharam espaço em clubes europeus.
Goleiros
- Hugo Souza - Corinthians;
- Pedro Morisco - Coritiba;
- Otávio - Cruzeiro.
Defensores
- Arthur Dias - Athletico-PR;
- Douglas Santos - Zenit;
- Gabriel Magalhães - Arsenal;
- Jair - Nottingham Forest;
- Marquinhos - PSG;
- Matheuzinho - Corinthians;
- Mauro Júnior - PSV;
- Victor Reis - Manchester City;
- Vanderson - Monaco
Meio-campistas
- Andrey Santos - Manchester United;
- Breno Bidon - Corinthians;
- Bruno Guimarães - Arsenal;
- Danilo - Botafogo;
- Douglas Luiz - Juventus;
- Gabriel Bontempo - Santos.
- Martinelli - Fluminense
Atacantes
- Endrick - Real Madrid;
- Estêvão - Chelsea;
- Pedro - Flamengo;
- Raphinha - Barcelona;
- Rayan - Bournemouth;
- Samuel Lino - Flamengo;
- Vini Jr. - Real Madrid.
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Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira?
Após a convocação, a Seleção Brasileira terá dois compromissos internacionais em novembro. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Japão, no dia 14, e depois terá pela frente Singapura, no dia 17.
Os amistosos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2030, que será disputada principalmente em Espanha, Portugal e Marrocos. A comissão técnica brasileira pretende utilizar os próximos compromissos para avaliar o desempenho dos atletas e ampliar as alternativas do elenco.
Veja as datas dos amistosos do Brasil
- Brasil x Japão: 14 de novembro de 2026;
- Brasil x Singapura: 17 de novembro de 2026.
Convocação da Seleção Brasileira: data, horário e transmissão
- Evento: Convocação da Seleção Brasileira masculina;
- Técnico: Carlo Ancelotti;
- Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026;
- Horário: 15h (de Brasília);
- Jogos: Brasil x Japão (14/11) e Brasil x Singapura (17/11);
- Transmissão: CBF TV, no YouTube.
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