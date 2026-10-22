Brasil x Peru Sub-20 ao vivo: onde assistir e horário pela 2ª rodada da Liga Evolução de Futsal
Após vencer a Colômbia por 3 a 2 na estreia, Seleção Brasileira Sub-20 enfrenta o Peru nesta quinta-feira (22), em busca da segunda vitória
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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal Sub-20 enfrenta o Peru nesta quinta-feira (22), às 17h (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina, pela segunda rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.
O Brasil chega embalado pela vitória por 3 a 2 sobre a Colômbia, na estreia da competição. Os gols brasileiros foram marcados por Clemente, Caetano e Pinho, garantindo os primeiros três pontos para o país na classificação conjunta da Zona Norte.
Comandada pelo técnico Diogo Barros, a Seleção Sub-20 busca manter o aproveitamento positivo e ajudar o Brasil na disputa por uma vaga na decisão continental contra a Argentina, vencedora da Zona Sul.
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Como chegam Brasil e Peru
Brasil
A Seleção Brasileira Sub-20 começou sua participação na Liga Evolução com uma vitória por 3 a 2 sobre a Colômbia, na última quarta-feira (21), em Xanxerê.
Os gols da equipe comandada por Diogo Barros foram marcados por Clemente, Caetano e Pinho. O resultado garantiu três pontos importantes para o Brasil na disputa pela liderança da Zona Norte.
A vitória dos jovens também ajudou a compensar a derrota da Seleção Principal, que foi superada pelos colombianos por 3 a 2. Como a Liga Evolução utiliza um sistema de pontuação conjunta, o Brasil encerrou a primeira rodada com três pontos somados entre as duas categorias.
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O bom início reforça o momento positivo da equipe Sub-20, que conquistou o Campeonato Sul-Americano da categoria no início de outubro.
Entre os jogadores convocados para a Liga Evolução estão Guilherme de Nez, Erick, Luquinhas e Caetano, que participaram da conquista continental.
Agora, diante do Peru, o Brasil tenta alcançar a segunda vitória consecutiva e manter os 100% de aproveitamento na categoria Sub-20.
Peru
O Peru será o segundo adversário da Seleção Brasileira Sub-20 na Liga Evolução de Futsal 2026. A equipe peruana integra a Zona Norte da competição, ao lado de Brasil, Colômbia, Equador e Venezuela.
Assim como os brasileiros, os peruanos participam do torneio com equipes das categorias Sub-20 e Principal. Os resultados das duas seleções são somados para determinar a classificação geral do país.
O confronto desta quinta-feira será importante para as pretensões das duas equipes na disputa pela liderança da Zona Norte e pela classificação à decisão continental.
Onde assistir Brasil x Peru Sub-20 ao vivo?
A partida entre Brasil e Peru, pela segunda rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026, terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da CONMEBOL no YouTube.
O confronto acontece nesta quinta-feira (22), às 17h (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.
- Transmissão: YouTube da CONMEBOL;
- Horário: 17h (de Brasília);
- Data: quinta-feira, 22 de outubro.
Como funciona a Liga Evolução de Futsal?
Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a Liga Evolução reúne dez países, divididos em duas zonas regionais, com cinco seleções em cada.
O principal diferencial da competição é o sistema de pontuação conjunta. Cada país participa com equipes das categorias Sub-20 e Principal, e os resultados de ambas são somados para definir a classificação geral.
Uma vitória vale três pontos para o país, independentemente da categoria, enquanto um empate acrescenta um ponto.
Na estreia diante da Colômbia, por exemplo, o Brasil conquistou três pontos com a vitória do Sub-20, mas não pontuou na categoria Principal, derrotada por 3 a 2.
Ao final das quatro rodadas, o país com a maior pontuação acumulada conquista a Zona Norte e avança para a decisão continental.
A Argentina já conquistou a Zona Sul e aguarda o vencedor da Zona Norte para disputar o título da Liga Evolução 2026.
Convocados do Brasil Sub-20 para a Liga Evolução de Futsal
O técnico Diogo Barros conta com dez jogadores para representar a Seleção Brasileira Sub-20 na competição.
Goleiros
- Pedro Rueckl – Magnus;
- João Pedro – São José.
Fixos
- Pinho – Minas;
- Clemente – Minas.
Alas
- Elano – Joinville;
- Erick – São José;
- Caetano – Jaraguá;
- Luquinhas – Tubarão.
Pivôs
- Guilherme de Nez – Joinville;
- Renan Pereira – Minas.
Pinho foi convocado para substituir Braian, do Joinville, cortado da lista por lesão. O jogador do Minas marcou um dos gols brasileiros na vitória sobre a Colômbia.
Próximos jogos do Brasil Sub-20 na Liga Evolução de Futsal
- 22/10 (quinta-feira), às 17h: Brasil x Peru;
- 24/10 (sábado), às 15h15: Brasil x Equador;
- 25/10 (domingo), às 15h15: Brasil x Venezuela.
Todos os horários são de Brasília. A Seleção Brasileira não terá partidas na sexta-feira (23).
Ficha técnica de Brasil x Peru Sub-20
- Jogo: Brasil x Peru;
- Competição: CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026;
- Categoria: Sub-20;
- Fase: Zona Norte – 2ª rodada;
- Data: quinta-feira, 22 de outubro de 2026;
- Horário: 17h (de Brasília);
- Local: Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC);
- Transmissão: YouTube da CONMEBOL;
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