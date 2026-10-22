Brasil x Peru no futsal ao vivo: onde assistir e horário pela 2ª rodada da Liga Evolução
Após perder para a Colômbia na estreia, Seleção Brasileira Principal busca primeira vitória nesta quinta-feira (22), sob comando de Vanildo Neto
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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal Principal enfrenta o Peru nesta quinta-feira (22), às 19h15 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina, pela segunda rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.
O Brasil entra em quadra em busca de recuperação após ser derrotado pela Colômbia por 3 a 2 na estreia da competição. A equipe comandada por Vanildo Neto, auxiliar técnico do futsal do Sport, tenta conquistar seus primeiros pontos na categoria Principal.
Apesar da derrota da equipe adulta, o Brasil venceu o confronto contra os colombianos na categoria Sub-20. Como a Liga Evolução utiliza um sistema de pontuação conjunta, o resultado dos jovens garantiu três pontos para a classificação brasileira na Zona Norte.
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Como chegam Brasil e Peru
Brasil
A Seleção Brasileira Principal iniciou sua participação na Liga Evolução com uma derrota por 3 a 2 para a Colômbia, na última quarta-feira (21), em Xanxerê.
Os gols brasileiros foram marcados por Lucas Boeira e Guegue, mas não foram suficientes para evitar o resultado negativo na primeira rodada.
O revés aconteceu poucos dias depois da conquista do tricampeonato da Copa das Nações, encerrada no último domingo (18), com uma goleada por 6 a 0 sobre o Afeganistão na decisão.
Porém, o Brasil disputa a Liga Evolução com uma formação diferente daquela utilizada na Copa das Nações. A convocação reúne dez jogadores que atuam exclusivamente em clubes brasileiros, sem nomes como Pito, Dyego, Marcel e Leandro Lino.
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A mudança também acontece no comando técnico. Vanildo Neto, auxiliar técnico do Sport, assumiu a Seleção Principal após integrar a comissão técnica de Marquinhos Xavier na conquista da Copa das Nações.
Mesmo com a derrota da equipe adulta, o Brasil conseguiu somar três pontos na classificação conjunta graças à vitória da Seleção Sub-20 sobre a Colômbia.
Agora, o objetivo é conquistar a primeira vitória na categoria Principal e aumentar a pontuação brasileira na disputa pela liderança da Zona Norte.
Peru
O Peru será o segundo adversário da Seleção Brasileira na Liga Evolução de Futsal 2026. A equipe peruana participa da Zona Norte ao lado de Brasil, Colômbia, Equador e Venezuela.
Assim como os brasileiros, os peruanos disputam a competição com equipes das categorias Sub-20 e Principal, cujos resultados são somados para definir a classificação geral.
O confronto desta quinta-feira representa mais uma oportunidade de somar pontos importantes na disputa por uma vaga na decisão continental.
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Onde assistir Brasil x Peru no futsal ao vivo?
A partida entre Brasil e Peru, pela segunda rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026, terá transmissão ao vivo pelo BandSports, na televisão por assinatura, e pelo canal oficial da CONMEBOL no YouTube.
O confronto acontece nesta quinta-feira (22), às 19h15 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.
- TV fechada: BandSports;
- Transmissão online: YouTube da CONMEBOL;
Como funciona a Liga Evolução de Futsal?
Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a Liga Evolução reúne dez países, divididos em duas zonas regionais, com cinco seleções em cada.
O principal diferencial da competição é o sistema de pontuação conjunta. Cada país participa com equipes das categorias Sub-20 e Principal, e os resultados das duas são somados para definir a classificação geral.
Uma vitória vale três pontos para o país, independentemente da categoria, enquanto um empate acrescenta um ponto.
Na estreia contra a Colômbia, por exemplo, o Brasil conquistou três pontos com a vitória do Sub-20, mas não pontuou na categoria Principal, que perdeu por 3 a 2.
Ao final das quatro rodadas, o país com a maior pontuação acumulada conquista a Zona Norte e avança para a decisão continental.
A Argentina já conquistou a Zona Sul e aguarda o vencedor da Zona Norte para disputar o título da Liga Evolução 2026.
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Convocados do Brasil para a Liga Evolução de Futsal
O técnico Vanildo Neto conta com dez jogadores para representar a Seleção Brasileira Principal na competição.
Goleiro
- Thiago Feitosa – Traipu.
Fixos
- Guegue – Traipu;
- Gabriel Mendes – Pato.
Alas
- Duduzinho – Pato;
- Léo Brandão – Umuarama;
- Thiaguinho – Traipu;
- Guilherme Kadu – Atlético Piauiense;
- Lucas Boeira – Atlético Piauiense.
Pivôs
- Jhonnas – Pato;
- Capinha – Umuarama.
Léo Brandão foi convocado após o corte de Joãozinho, do Umuarama, que deixou a lista por lesão.
Próximos jogos do Brasil na Liga Evolução de Futsal Principal
- 22/10 (quinta-feira), às 19h15: Brasil x Peru;
- 24/10 (sábado), às 17h30: Brasil x Equador;
- 25/10 (domingo), às 17h30: Brasil x Venezuela.
Todos os horários são de Brasília. A Seleção Brasileira não terá partidas na sexta-feira (23).
Ficha técnica de Brasil x Peru
- Jogo: Brasil x Peru;
- Competição: CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026;
- Categoria: Seleção Principal;
- Fase: Zona Norte – 2ª rodada;
- Data: quinta-feira, 22 de outubro de 2026;
- Horário: 19h15 (de Brasília);
- Local: Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC);
- Transmissão: BandSports e YouTube da CONMEBOL;
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