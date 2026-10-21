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Selecao brasileira | Notícia

Brasil x Gana ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Mundo Feminina Sub-17

Após estreia com goleada sobre o Canadá, Seleção Brasileira busca manter a liderança do grupo e se aproximar da classificação para as oitavas de final

Por Lucas Valle Publicado em 21/10/2026 às 10:26 | Atualizado em 21/10/2026 às 10:28
Seleção Brasileira Feminina Sub-17
Seleção Brasileira Feminina Sub-17 - Fabio Souza/CBF

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Brasil e Gana se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Salé, no Marrocos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026.

A Seleção Brasileira chega ao confronto após estrear com uma goleada por 6 a 2 sobre o Canadá, de virada. Com três pontos, a equipe comandada por Rílany Silva lidera a chave e busca mais uma vitória para se aproximar da classificação às oitavas de final.

Do outro lado, Gana tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 para a Noruega, na primeira rodada. As africanas ocupam a terceira colocação do grupo, ainda sem pontos, e precisam reagir para continuar na disputa por uma vaga na próxima fase.

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Como chegam Brasil e Gana

Brasil

O Brasil chega à segunda rodada do Mundial Feminino Sub-17 embalado pela vitória por 6 a 2 sobre o Canadá, na estreia da competição.

Após sair atrás no placar, a equipe comandada pela técnica Rílany Silva conseguiu a virada e construiu uma goleada, assumindo a liderança do Grupo C, com três pontos.

Agora, a Seleção Brasileira busca sua segunda vitória consecutiva para ficar mais próxima de uma vaga nas oitavas de final e manter o bom início de campanha no torneio.

O Brasil também tenta dar continuidade ao desempenho alcançado na edição anterior. Em 2025, no Marrocos, a Seleção conquistou o quarto lugar, sua melhor campanha na história da Copa do Mundo Feminina Sub-17.

Na ocasião, a equipe chegou à disputa pelo terceiro lugar, mas acabou superada pelo México. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, as brasileiras perderam por 3 a 1 nos pênaltis.

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Para o confronto desta quarta-feira, Rílany Silva deve manter a base utilizada na estreia, com Manuel e Pepê entre as opções para o setor ofensivo.

Gana

Gana chega ao confronto tentando se recuperar da derrota sofrida na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-17. A seleção africana perdeu por 3 a 0 para a Noruega e ocupa a terceira colocação do Grupo C, ainda sem pontuar.

A equipe comandada por Joe Nana busca um resultado positivo diante do Brasil para continuar com chances de avançar à fase eliminatória.

Conhecida como Black Maidens, a seleção ganesa tem como melhor campanha na história da competição o terceiro lugar conquistado em 2012, na edição disputada no Azerbaijão.

Gana voltou ao Mundial em 2026 após ficar fora das edições realizadas entre 2022 e 2025. Nas eliminatórias africanas, garantiu a classificação diante de Senegal, após vencer a disputa de pênaltis por 7 a 6.

Agora, as ganesas tentam repetir o resultado positivo conquistado no único encontro anterior com o Brasil em uma Copa do Mundo Feminina Sub-17.

Histórico de Brasil x Gana na Copa do Mundo Feminina Sub-17

Brasil e Gana se enfrentaram apenas uma vez na história da Copa do Mundo Feminina Sub-17.

O confronto aconteceu em 2010, na edição disputada em Trinidad e Tobago, pela fase de grupos. Na ocasião, a seleção ganesa venceu por 1 a 0.

Assim, o duelo desta quarta-feira marca o reencontro entre as equipes após 16 anos. A Seleção Brasileira busca sua primeira vitória sobre Gana em mundiais da categoria.

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Onde assistir Brasil x Gana ao vivo?

O confronto entre Brasil e Gana, pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-17, terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura, pela CazéTV e pelo FIFA+, plataforma gratuita da FIFA.

A partida acontece nesta quarta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Salé, no Marrocos.

  • TV fechada: SporTV;
  • Transmissão online: CazéTV;
  • Streaming gratuito: FIFA+.

Prováveis escalações de Brasil e Gana

Brasil (Técnica: Rílany Silva)

Borges; Eloisa, Adreyna e Isadora; Marcelinha, Rodrigues, Coelho, Melo e Greise; Manuel e Pepê.

Gana (Técnico: Joe Nana)

Aklie; Adam, Osman, Musah e Gyekyewaa; Wahab, Essenam e Ashiaku; Appiah, Ameaa e Mensah.

Arbitragem de Brasil x Gana

  • Árbitra: Deily Gomez;
  • Assistente 1: Iris Vail;
  • Assistente 2: Mayra Mora.

Ficha técnica da partida

  • Jogo: Brasil x Gana;
  • Competição: Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026 – 2ª rodada do Grupo C;
  • Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;
  • Horário: 15h (de Brasília);
  • Local: Complexo de Futebol Mohammed VI, Salé (Marrocos);
  • Transmissão: SporTV, CazéTV e FIFA+.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.