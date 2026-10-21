Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo: onde assistir e horário pela Liga Evolução de Futsal
Seleção Brasileira estreia na competição continental nesta quarta-feira (21), em Santa Catarina, com jogadores campeões sul-americanos da categoria
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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal Sub-20 enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina, pela primeira rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.
O confronto marca a estreia das duas seleções na Zona Norte da competição, que também reúne Peru, Equador e Venezuela. O torneio será disputado entre os dias 21 e 25 de outubro e vale uma vaga na decisão continental contra a Argentina, vencedora da Zona Sul.
Comandado pelo técnico Diogo Barros, o Brasil busca começar a campanha com uma vitória e conta com jogadores que participaram da conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no início de outubro.
Como chegam Brasil e Colômbia
Brasil
A Seleção Brasileira Sub-20 chega à Liga Evolução após conquistar o título do Campeonato Sul-Americano de Futsal da categoria, disputado na Venezuela no início de outubro.
Para a competição em Santa Catarina, o técnico Diogo Barros convocou dez jogadores, entre eles Guilherme de Nez, Erick, Luquinhas e Caetano, que integraram o elenco campeão sul-americano.
O grupo também conta com Pinho, do Minas, convocado para substituir Braian, do Joinville, cortado por lesão.
O Brasil busca uma vitória na estreia para começar bem a disputa da Zona Norte. A competição tem um formato diferente: os pontos conquistados pelas seleções Sub-20 e Principal de cada país são somados para definir a classificação geral.
Assim, um triunfo brasileiro diante da Colômbia na categoria Sub-20 acrescentará três pontos à pontuação conjunta do país.
Colômbia
A Colômbia também inicia sua participação na Liga Evolução nesta quarta-feira (21). A seleção enfrenta o Brasil na primeira rodada da Zona Norte, em Xanxerê.
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Assim como os brasileiros, os colombianos disputam a competição com equipes das categorias Sub-20 e Principal, buscando somar pontos para conquistar a liderança da zona e avançar à decisão continental.
Depois da estreia diante do Brasil, a Colômbia ainda terá compromissos contra Peru, Equador e Venezuela ao longo do torneio.
Onde assistir Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo?
A partida entre Brasil e Colômbia, pela primeira rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal Sub-20, terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da CONMEBOL no YouTube.
O confronto será disputado nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.
- Transmissão: YouTube da CONMEBOL;
- Horário: 17h (de Brasília).
Convocados do Brasil para a Liga Evolução Sub-20
O técnico Diogo Barros convocou dez atletas para representar a Seleção Brasileira Sub-20 na competição.
Goleiros
- Pedro Rueckl – Magnus;
- João Pedro – São José.
Fixos
- Pinho – Minas;
- Clemente – Minas.
Alas
- Elano – Joinville;
- Erick – São José;
- Caetano – Jaraguá;
- Luquinhas – Tubarão.
Pivôs
- Guilherme de Nez – Joinville;
- Renan Pereira – Minas.
Próximos jogos do Brasil na Liga Evolução Sub-20
- 21/10 (quarta-feira), às 17h: Brasil x Colômbia;
- 22/10 (quinta-feira), às 17h: Brasil x Peru;
- 24/10 (sábado), às 15h15: Brasil x Equador;
- 25/10 (domingo), às 15h15: Brasil x Venezuela.
Todos os horários são de Brasília. A Seleção Brasileira não terá partidas na sexta-feira (23).
Ficha técnica de Brasil x Colômbia Sub-20
- Jogo: Brasil x Colômbia;
- Competição: CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026 – Zona Norte, categoria Sub-20;
- Rodada: 1ª rodada;
- Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;
- Horário: 17h (de Brasília);
- Local: Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC);
- Transmissão: YouTube da CONMEBOL;
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