Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo: onde assistir e horário pela Liga Evolução de Futsal

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Seleção Brasileira estreia na competição continental nesta quarta-feira (21), em Santa Catarina, com jogadores campeões sul-americanos da categoria

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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal Sub-20 enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina, pela primeira rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.

O confronto marca a estreia das duas seleções na Zona Norte da competição, que também reúne Peru, Equador e Venezuela. O torneio será disputado entre os dias 21 e 25 de outubro e vale uma vaga na decisão continental contra a Argentina, vencedora da Zona Sul.

Comandado pelo técnico Diogo Barros, o Brasil busca começar a campanha com uma vitória e conta com jogadores que participaram da conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no início de outubro.

Como chegam Brasil e Colômbia

Brasil

A Seleção Brasileira Sub-20 chega à Liga Evolução após conquistar o título do Campeonato Sul-Americano de Futsal da categoria, disputado na Venezuela no início de outubro.

Para a competição em Santa Catarina, o técnico Diogo Barros convocou dez jogadores, entre eles Guilherme de Nez, Erick, Luquinhas e Caetano, que integraram o elenco campeão sul-americano.

O grupo também conta com Pinho, do Minas, convocado para substituir Braian, do Joinville, cortado por lesão.

O Brasil busca uma vitória na estreia para começar bem a disputa da Zona Norte. A competição tem um formato diferente: os pontos conquistados pelas seleções Sub-20 e Principal de cada país são somados para definir a classificação geral.

Assim, um triunfo brasileiro diante da Colômbia na categoria Sub-20 acrescentará três pontos à pontuação conjunta do país.

Colômbia

A Colômbia também inicia sua participação na Liga Evolução nesta quarta-feira (21). A seleção enfrenta o Brasil na primeira rodada da Zona Norte, em Xanxerê.

Assim como os brasileiros, os colombianos disputam a competição com equipes das categorias Sub-20 e Principal, buscando somar pontos para conquistar a liderança da zona e avançar à decisão continental.

Depois da estreia diante do Brasil, a Colômbia ainda terá compromissos contra Peru, Equador e Venezuela ao longo do torneio.

Onde assistir Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo?

A partida entre Brasil e Colômbia, pela primeira rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal Sub-20, terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da CONMEBOL no YouTube.

O confronto será disputado nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.

Transmissão: YouTube da CONMEBOL;

YouTube da CONMEBOL; Horário: 17h (de Brasília).

Convocados do Brasil para a Liga Evolução Sub-20

O técnico Diogo Barros convocou dez atletas para representar a Seleção Brasileira Sub-20 na competição.

Goleiros

Pedro Rueckl – Magnus;

João Pedro – São José.

Fixos

Pinho – Minas;

Clemente – Minas.

Alas

Elano – Joinville;

Erick – São José;

Caetano – Jaraguá;

Luquinhas – Tubarão.

Pivôs

Guilherme de Nez – Joinville;

Renan Pereira – Minas.

Próximos jogos do Brasil na Liga Evolução Sub-20

21/10 (quarta-feira), às 17h: Brasil x Colômbia;

Brasil x Colômbia; 22/10 (quinta-feira), às 17h: Brasil x Peru;

Brasil x Peru; 24/10 (sábado), às 15h15: Brasil x Equador;

Brasil x Equador; 25/10 (domingo), às 15h15: Brasil x Venezuela.

Todos os horários são de Brasília. A Seleção Brasileira não terá partidas na sexta-feira (23).

Ficha técnica de Brasil x Colômbia Sub-20

Jogo: Brasil x Colômbia;

Brasil x Colômbia; Competição: CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026 – Zona Norte, categoria Sub-20;

CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026 – Zona Norte, categoria Sub-20; Rodada: 1ª rodada;

1ª rodada; Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;

quarta-feira, 21 de outubro de 2026; Horário: 17h (de Brasília);

17h (de Brasília); Local: Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC);

Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC); Transmissão: YouTube da CONMEBOL;

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