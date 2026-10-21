Brasil x Colômbia no futsal ao vivo: onde assistir e horário pela Liga Evolução
Após conquistar a Copa das Nações, Seleção Brasileira estreia nesta quarta-feira (21) com equipe alternativa e técnico ligado ao Sport
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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal Principal enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira (21), às 19h15 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina, pela primeira rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026.
O confronto marca a estreia das duas seleções na Zona Norte da competição, que também reúne Peru, Equador e Venezuela. O torneio acontece entre os dias 21 e 25 de outubro e vale uma vaga na decisão continental contra a Argentina, vencedora da Zona Sul.
Atual campeã da Liga Evolução, a Seleção Brasileira chega embalada pelo tricampeonato da Copa das Nações, conquistado no último domingo (18). Entretanto, o Brasil terá uma equipe alternativa e será comandado por Vanildo Neto, auxiliar técnico do futsal do Sport.
Como chegam Brasil e Colômbia
Brasil
A Seleção Brasileira Principal chega à Liga Evolução poucos dias depois de conquistar o tricampeonato da Copa das Nações de Futsal, disputada em São José dos Pinhais, no Paraná.
Na decisão do último domingo (18), a equipe comandada por Marquinhos Xavier goleou o Afeganistão por 6 a 0 e confirmou mais um título internacional.
Para a disputa da Liga Evolução, porém, o Brasil terá uma formação diferente daquela utilizada na Copa das Nações. A convocação reúne dez jogadores que atuam exclusivamente em clubes brasileiros, sem nomes como Pito, Dyego, Marcel e Leandro Lino.
A mudança também acontece no comando técnico. Vanildo Neto, auxiliar técnico do futsal do Sport, assume a Seleção Principal após integrar a comissão técnica responsável pela conquista da Copa das Nações.
Entre os convocados estão Thiago Feitosa, Guegue, Gabriel Mendes, Duduzinho, Jhonnas e Capinha. O grupo também conta com Léo Brandão, do Umuarama, chamado para substituir Joãozinho, cortado por lesão.
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A competição representa uma oportunidade para observar novos jogadores e ampliar as opções da Seleção Brasileira para os próximos compromissos internacionais.
Atual campeão da Liga Evolução, o Brasil busca começar a campanha com uma vitória diante da Colômbia para somar os primeiros pontos na classificação conjunta da Zona Norte.
Colômbia
A Colômbia também inicia sua participação na Liga Evolução nesta quarta-feira (21), enfrentando o Brasil na primeira rodada da Zona Norte.
Assim como os brasileiros, os colombianos disputam a competição com equipes das categorias Sub-20 e Principal. Os pontos conquistados pelas duas seleções são somados para definir a classificação geral.
O confronto diante do Brasil representa a primeira oportunidade de pontuar na categoria Principal. Ao longo do torneio, a Colômbia também enfrentará Peru, Equador e Venezuela.
Onde assistir Brasil x Colômbia no futsal ao vivo?
A partida entre Brasil e Colômbia, pela primeira rodada da CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026, terá transmissão ao vivo pelo BandSports, na televisão por assinatura, e pelo canal oficial da CONMEBOL no YouTube.
O confronto será disputado nesta quarta-feira (21), às 19h15 (horário de Brasília), na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.
- TV fechada: BandSports;
- Transmissão online: YouTube da CONMEBOL;
- Horário: 19h15 (de Brasília).
Convocados do Brasil para a Liga Evolução de Futsal
O técnico Vanildo Neto convocou dez atletas para representar a Seleção Brasileira Principal na competição. Todos atuam em clubes do futsal nacional.
Goleiro
- Thiago Feitosa – Traipu.
Fixos
- Guegue – Traipu;
- Gabriel Mendes – Pato.
Alas
- Duduzinho – Pato;
- Léo Brandão – Umuarama;
- Thiaguinho – Traipu;
- Guilherme Kadu – Atlético Piauiense;
- Lucas Boeira – Atlético Piauiense.
Pivôs
- Jhonnas – Pato;
- Capinha – Umuarama.
Léo Brandão foi convocado após o corte de Joãozinho, do Umuarama, que precisou deixar a lista por lesão.
Como funciona a Liga Evolução de Futsal?
A Liga Evolução é organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) e reúne dez países, divididos em duas zonas regionais.
O diferencial da competição está no sistema de pontuação conjunta. Cada país participa com equipes das categorias Sub-20 e Principal, e os resultados das duas são somados para definir a classificação geral.
Uma vitória da Seleção Principal vale três pontos para o Brasil, assim como um triunfo da equipe Sub-20. Em caso de empate, cada categoria acrescenta um ponto à classificação.
Ao final das quatro rodadas, o país com a maior pontuação acumulada conquista a Zona Norte e avança à decisão continental.
A Argentina já conquistou a Zona Sul, encerrada no último domingo (18), e aguarda o vencedor da Zona Norte para disputar o título da Liga Evolução 2026.
Próximos jogos do Brasil na Liga Evolução de Futsal Principal
- 21/10 (quarta-feira), às 19h15: Brasil x Colômbia;
- 22/10 (quinta-feira), às 19h15: Brasil x Peru;
- 24/10 (sábado), às 17h30: Brasil x Equador;
- 25/10 (domingo), às 17h30: Brasil x Venezuela.
Todos os horários são de Brasília. A Seleção Brasileira não terá partidas na sexta-feira (23).
Ficha técnica de Brasil x Colômbia
- Jogo: Brasil x Colômbia;
- Competição: CONMEBOL Liga Evolução de Futsal 2026 – Zona Norte, categoria Principal;
- Rodada: 1ª rodada;
- Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;
- Horário: 19h15 (de Brasília);
- Local: Arena Ivo Sguissardi, Xanxerê (SC);
- Transmissão: BandSports e YouTube da CONMEBOL;
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