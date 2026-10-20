Seleção Brasileira de Futsal na Liga Evolução: veja onde assistir, jogos e tabela completa
Brasil disputa competição sul-americana com equipes Sub-20 e Principal, sob comando de técnicos diferentes; confira programação e formato
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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal estreia nesta quarta-feira (21) na CONMEBOL Liga Evolução 2026, competição que reúne equipes das categorias Sub-20 e Principal. O torneio será disputado entre os dias 21 e 25 de outubro, na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.
Além do Brasil, outras quatro seleções participam da Zona Norte: Colômbia, Peru, Equador e Venezuela. Os países se enfrentam nas duas categorias, com a pontuação conjunta definindo o classificado para a decisão continental.
Os brasileiros estreiam diante da Colômbia, com o Sub-20 entrando em quadra às 17h e a Seleção Principal às 19h15, pelo horário de Brasília.
A equipe adulta terá uma convocação diferente daquela que conquistou a Copa das Nações no último domingo (18). O comando será de Vanildo Neto, auxiliar técnico do Sport, enquanto o Sub-20 será dirigido por Diogo Barros.
Jogos do Brasil na Liga Evolução de Futsal 2026
A Seleção Brasileira enfrentará os quatro adversários da Zona Norte, com partidas das categorias Sub-20 e Principal em cada rodada.
Quarta-feira (21/10) – Brasil x Colômbia
- 17h – Sub-20
- 19h15 – Principal
Quinta-feira (22/10) – Brasil x Peru
- 17h – Sub-20
- 19h15 – Principal
Sábado (24/10) – Brasil x Equador
- 15h15 – Sub-20
- 17h30 – Principal
Domingo (25/10) – Brasil x Venezuela
- 15h15 – Sub-20
- 17h30 – Principal
Todos os horários são de Brasília. O Brasil não terá partidas na sexta-feira (23).
Onde assistir ao Brasil na Liga Evolução de Futsal?
As partidas da Seleção Brasileira terão transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:
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- Seleção Sub-20: YouTube da CONMEBOL;
- Seleção Principal: YouTube da CONMEBOL e BandSports.
Na estreia desta quarta-feira (21), o Brasil enfrenta a Colômbia às 17h, pelo Sub-20, e às 19h15, pela categoria Principal.
Como funciona a Liga Evolução de Futsal?
Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a Liga Evolução reúne dez países, divididos em duas zonas regionais, com cinco seleções em cada.
O principal diferencial da competição está no sistema de pontuação conjunta. Cada país participa com duas equipes, Sub-20 e Principal, e os resultados de ambas são somados para definir a classificação geral.
Dessa forma, uma vitória da equipe Sub-20 vale três pontos para o país, assim como um triunfo da Seleção Principal. Em caso de empate, cada categoria acrescenta um ponto à classificação.
Por exemplo, se o Brasil vencer a Colômbia no Sub-20 (+3 pontos) e empatar na categoria adulta (+1 ponto), somará quatro pontos na classificação conjunta.
Ao final dos confrontos, o país com a maior pontuação acumulada entre as duas categorias conquista sua zona e avança para a decisão continental.
Grupos da Liga Evolução 2026
- Zona Norte: Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.
- Zona Sul: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.
A Argentina já conquistou a Zona Sul, encerrada no último domingo (18), e aguarda o vencedor da Zona Norte para disputar o título continental.
Conforme o regulamento utilizado na edição de 2024, a decisão é disputada em quatro partidas, sendo duas da categoria Sub-20 e duas da Principal, com a pontuação conjunta determinando o campeão. O formato específico da final de 2026 ainda depende de confirmação regulamentar.
Brasil terá equipe alternativa na categoria Principal
Poucos dias depois de conquistar o tricampeonato da Copa das Nações, a Seleção Brasileira volta às quadras com uma formação diferente daquela utilizada na competição disputada em São José dos Pinhais, no Paraná.
Enquanto a equipe comandada por Marquinhos Xavier contou com jogadores consolidados internacionalmente, como Pito, Dyego, Marcel e Leandro Lino, a convocação para a Liga Evolução reúne dez atletas que atuam exclusivamente em clubes brasileiros.
A mudança também acontece no comando técnico. Vanildo Neto, auxiliar do futsal do Sport, assume a Seleção Principal após integrar a comissão técnica responsável pela conquista da Copa das Nações.
A competição representa uma oportunidade para observar outros jogadores e ampliar as opções da Seleção Brasileira para os próximos compromissos internacionais.
Convocados do Brasil para a Liga Evolução de Futsal
A convocação brasileira conta com dez atletas para cada categoria. As listas passaram por alterações após cortes por lesão.
Seleção Principal – técnico Vanildo Neto
Goleiros
- Thiago Feitosa – Traipu
Fixos
- Guegue – Traipu
- Gabriel Mendes – Pato
Alas
- Duduzinho – Pato
- Léo Brandão – Umuarama
- Thiaguinho – Traipu
- Guilherme Kadu – Atlético Piauiense
- Lucas Boeira – Atlético Piauiense
Pivôs
- Jhonnas – Pato
- Capinha – Umuarama
Léo Brandão foi convocado após o corte de Joãozinho, do Umuarama, por lesão.
Seleção Sub-20 – técnico Diogo Barros
Goleiros
- Pedro Rueckl – Magnus
- João Pedro – São José
Fixos
- Pinho – Minas
- Clemente – Minas
Alas
- Elano – Joinville
- Erick – São José
- Caetano – Jaraguá
- Luquinhas – Tubarão
Pivô
- Guilherme de Nez – Joinville
- Renan Pereira – Minas
Pinho foi chamado para substituir Braian, do Joinville, que também precisou ser cortado por lesão.
A equipe Sub-20 conta com jogadores que participaram da conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria, disputado no início de outubro, entre eles Guilherme de Nez, Erick, Luquinhas e Caetano.
Brasil busca mais um título internacional no futsal
A Seleção Brasileira chega à Liga Evolução embalada pela conquista da Copa das Nações, encerrada no último domingo (18), com uma vitória por 6 a 0 sobre o Afeganistão na decisão.
Atual campeão da Liga Evolução, o Brasil tenta manter o protagonismo continental e garantir presença na decisão diante da Argentina, vencedora da Zona Sul.
Além da disputa pelo título, a competição tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento do futsal sul-americano, proporcionando experiência internacional aos atletas mais jovens e oportunidades para jogadores que buscam espaço na Seleção Principal.