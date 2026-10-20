Seleção Brasileira de Futsal na Liga Evolução: veja onde assistir, jogos e tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Brasil disputa competição sul-americana com equipes Sub-20 e Principal, sob comando de técnicos diferentes; confira programação e formato

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Seleção Brasileira Masculina de Futsal estreia nesta quarta-feira (21) na CONMEBOL Liga Evolução 2026, competição que reúne equipes das categorias Sub-20 e Principal. O torneio será disputado entre os dias 21 e 25 de outubro, na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.

Além do Brasil, outras quatro seleções participam da Zona Norte: Colômbia, Peru, Equador e Venezuela. Os países se enfrentam nas duas categorias, com a pontuação conjunta definindo o classificado para a decisão continental.

Os brasileiros estreiam diante da Colômbia, com o Sub-20 entrando em quadra às 17h e a Seleção Principal às 19h15, pelo horário de Brasília.

A equipe adulta terá uma convocação diferente daquela que conquistou a Copa das Nações no último domingo (18). O comando será de Vanildo Neto, auxiliar técnico do Sport, enquanto o Sub-20 será dirigido por Diogo Barros.

Jogos do Brasil na Liga Evolução de Futsal 2026

A Seleção Brasileira enfrentará os quatro adversários da Zona Norte, com partidas das categorias Sub-20 e Principal em cada rodada.

Quarta-feira (21/10) – Brasil x Colômbia

17h – Sub-20

19h15 – Principal

Quinta-feira (22/10) – Brasil x Peru

17h – Sub-20

19h15 – Principal

Sábado (24/10) – Brasil x Equador

15h15 – Sub-20

17h30 – Principal

Domingo (25/10) – Brasil x Venezuela

15h15 – Sub-20

17h30 – Principal

Todos os horários são de Brasília. O Brasil não terá partidas na sexta-feira (23).

Onde assistir ao Brasil na Liga Evolução de Futsal?

As partidas da Seleção Brasileira terão transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

Seleção Sub-20: YouTube da CONMEBOL;

YouTube da CONMEBOL; Seleção Principal: YouTube da CONMEBOL e BandSports.

Na estreia desta quarta-feira (21), o Brasil enfrenta a Colômbia às 17h, pelo Sub-20, e às 19h15, pela categoria Principal.

Como funciona a Liga Evolução de Futsal?

Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a Liga Evolução reúne dez países, divididos em duas zonas regionais, com cinco seleções em cada.

O principal diferencial da competição está no sistema de pontuação conjunta. Cada país participa com duas equipes, Sub-20 e Principal, e os resultados de ambas são somados para definir a classificação geral.

Dessa forma, uma vitória da equipe Sub-20 vale três pontos para o país, assim como um triunfo da Seleção Principal. Em caso de empate, cada categoria acrescenta um ponto à classificação.

Por exemplo, se o Brasil vencer a Colômbia no Sub-20 (+3 pontos) e empatar na categoria adulta (+1 ponto), somará quatro pontos na classificação conjunta.

Ao final dos confrontos, o país com a maior pontuação acumulada entre as duas categorias conquista sua zona e avança para a decisão continental.

Grupos da Liga Evolução 2026

Zona Norte: Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Zona Sul: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

A Argentina já conquistou a Zona Sul, encerrada no último domingo (18), e aguarda o vencedor da Zona Norte para disputar o título continental.

Conforme o regulamento utilizado na edição de 2024, a decisão é disputada em quatro partidas, sendo duas da categoria Sub-20 e duas da Principal, com a pontuação conjunta determinando o campeão. O formato específico da final de 2026 ainda depende de confirmação regulamentar.

Brasil terá equipe alternativa na categoria Principal

Poucos dias depois de conquistar o tricampeonato da Copa das Nações, a Seleção Brasileira volta às quadras com uma formação diferente daquela utilizada na competição disputada em São José dos Pinhais, no Paraná.

Enquanto a equipe comandada por Marquinhos Xavier contou com jogadores consolidados internacionalmente, como Pito, Dyego, Marcel e Leandro Lino, a convocação para a Liga Evolução reúne dez atletas que atuam exclusivamente em clubes brasileiros.

A mudança também acontece no comando técnico. Vanildo Neto, auxiliar do futsal do Sport, assume a Seleção Principal após integrar a comissão técnica responsável pela conquista da Copa das Nações.

A competição representa uma oportunidade para observar outros jogadores e ampliar as opções da Seleção Brasileira para os próximos compromissos internacionais.

Convocados do Brasil para a Liga Evolução de Futsal

A convocação brasileira conta com dez atletas para cada categoria. As listas passaram por alterações após cortes por lesão.

Seleção Principal – técnico Vanildo Neto

Goleiros

Thiago Feitosa – Traipu

Fixos

Guegue – Traipu

Gabriel Mendes – Pato

Alas

Duduzinho – Pato

Léo Brandão – Umuarama

Thiaguinho – Traipu

Guilherme Kadu – Atlético Piauiense

Lucas Boeira – Atlético Piauiense

Pivôs

Jhonnas – Pato

Capinha – Umuarama

Léo Brandão foi convocado após o corte de Joãozinho, do Umuarama, por lesão.

Seleção Sub-20 – técnico Diogo Barros

Goleiros

Pedro Rueckl – Magnus



João Pedro – São José

Fixos

Pinho – Minas

Clemente – Minas

Alas

Elano – Joinville

Erick – São José

Caetano – Jaraguá

Luquinhas – Tubarão

Pivô

Guilherme de Nez – Joinville

Renan Pereira – Minas

Pinho foi chamado para substituir Braian, do Joinville, que também precisou ser cortado por lesão.

A equipe Sub-20 conta com jogadores que participaram da conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria, disputado no início de outubro, entre eles Guilherme de Nez, Erick, Luquinhas e Caetano.

Brasil busca mais um título internacional no futsal

A Seleção Brasileira chega à Liga Evolução embalada pela conquista da Copa das Nações, encerrada no último domingo (18), com uma vitória por 6 a 0 sobre o Afeganistão na decisão.

Atual campeão da Liga Evolução, o Brasil tenta manter o protagonismo continental e garantir presença na decisão diante da Argentina, vencedora da Zona Sul.

Além da disputa pelo título, a competição tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento do futsal sul-americano, proporcionando experiência internacional aos atletas mais jovens e oportunidades para jogadores que buscam espaço na Seleção Principal.