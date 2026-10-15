Brasil x Indonésia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Copa das Nações de Futsal

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Após vencer Cabo Verde por 4 a 2 na estreia, Seleção Brasileira enfrenta a Indonésia nesta quinta-feira e busca garantir classificação às semifinais

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Brasil e Indonésia se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (horário de Brasília), no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais (PR), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa das Nações de Futsal 2026.

A partida marca o último compromisso da Seleção Brasileira na primeira fase da competição. Atual bicampeão, o Brasil busca conquistar seu terceiro título consecutivo e chega embalado pela vitória por 4 a 2 sobre Cabo Verde, na estreia.

A equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier integra o Grupo A, ao lado de Indonésia e Cabo Verde. Os dois melhores colocados da chave avançam às semifinais, marcadas para sábado (17).

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Como chegam as equipes

Brasil

A Seleção Brasileira chega ao confronto após estrear com vitória na Copa das Nações de Futsal. Na quarta-feira (14), o Brasil derrotou Cabo Verde por 4 a 2, no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais.

Os gols brasileiros foram marcados por Arthur, duas vezes, Rocha e Cléber. O resultado garantiu os primeiros três pontos da equipe na competição e colocou o Brasil em boa situação na disputa por uma vaga nas semifinais.

Agora, a equipe de Marquinhos Xavier busca conquistar sua segunda vitória consecutiva para encerrar a participação na fase de grupos com seis pontos.

O Brasil disputa a terceira edição da Copa das Nações com um retrospecto de dois títulos conquistados. Em 2023, venceu o Irã na decisão, em Sorocaba. Já em 2025, superou a Polônia na final disputada em Brasília.

Para a edição de 2026, Marquinhos Xavier convocou 15 jogadores que atuam em clubes do Brasil, Espanha, Portugal, Rússia e Arábia Saudita.

Entre os nomes convocados estão Pito, Dyego, Marcel, Arthur e Leandro Lino. Além da busca pelo tricampeonato, a comissão técnica utiliza a competição como parte da preparação para os próximos compromissos internacionais.

Indonésia

A Indonésia faz sua estreia na Copa das Nações de Futsal 2026 diante da Seleção Brasileira, atual bicampeã do torneio.

A equipe asiática integra o Grupo A e terá dois compromissos consecutivos na primeira fase. Depois de enfrentar o Brasil nesta quinta-feira (15), a Indonésia encara Cabo Verde na sexta-feira (16), às 20h30.

O confronto contra os brasileiros representa um desafio importante para a seleção indonésia, que enfrenta uma das principais potências do futsal mundial.

Como os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais, o resultado desta quinta-feira será importante para as pretensões da Indonésia na competição.

Onde assistir Brasil x Indonésia ao vivo e de graça?

O confronto entre Brasil e Indonésia, pela Copa das Nações de Futsal, terá transmissão ao vivo na televisão e pela internet.

TV fechada: sportv;

sportv; YouTube (gratuito): Canal GOL Brasil e ge TV.

A bola rola às 19h (horário de Brasília), no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais, no Paraná.

Como funciona a Copa das Nações de Futsal?

A Copa das Nações reúne seis seleções divididas em dois grupos de três participantes. Na primeira fase, cada equipe enfrenta os outros dois integrantes de sua chave, em turno único.

O Grupo A conta com Brasil, Indonésia e Cabo Verde, enquanto o Grupo B reúne Japão, Peru e Afeganistão.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais, que serão disputadas no sábado (17), às 16h e 18h.

Os vencedores disputam o título no domingo (18), às 13h, enquanto os derrotados jogam pelo terceiro lugar, às 10h30.

As seleções que terminarem na última posição de seus respectivos grupos disputarão o quinto lugar, no sábado, às 14h.

Ficha da partida

Jogo: Brasil x Indonésia

Brasil x Indonésia Competição: Copa das Nações de Futsal 2026 – fase de grupos (Grupo A)

Copa das Nações de Futsal 2026 – fase de grupos (Grupo A) Data: 15 de outubro de 2026 (quinta-feira)

15 de outubro de 2026 (quinta-feira) Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Ginásio Max Rosenmann, São José dos Pinhais (PR)

Ginásio Max Rosenmann, São José dos Pinhais (PR) Transmissão: sportv, ge TV e Canal GOL Brasil

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