Diretora da Fifa, Aline Pelegrino projeta impacto da Copa do Mundo Feminina no Brasil: "É o maior evento"

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A dirigente da entidade máxima do futebol e ex-jogadora do Brasil concedeu uma entrevista exclusiva ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

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A contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027 já movimenta os bastidores e o imaginário do futebol brasileiro. Em visita às redações e estúdios do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Aline Pelegrino, ex-jogadora da Seleção Brasileira e atual diretora de Legado e Relações Institucionais da Fifa, concedeu entrevista exclusiva ao videocast Escrete Clube.

Durante a conversa, a dirigente destacou a magnitude do torneio, o interesse maciço do público e a atmosfera especial que promete envolver o país durante a competição.

Organizada em solo nacional entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, a primeira edição do Mundial Feminino na América do Sul reunirá 32 seleções em 64 partidas espalhadas por oito capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e Fortaleza. Pernambuco será palco de sete jogos no total, recebendo delegações e torcedores de diversos cantos do planeta.

Para Aline Pelegrino, a experiência para as delegações estrangeiras e para os estados-sede vai muito além das quatro linhas.

"As jogadoras, das 32 seleções que irão chegar ao Brasil, estão chegando com a expectativa de jogar no país do futebol. Um país continental, com diversas culturas, que todas esperam sentir de perto. A Copa do Mundo Feminina é o maior evento, então, é isso que Pernambuco e as demais sedes irão receber", ressaltou.

A resposta do público brasileiro ao anúncio do torneio tem sido imediata e expressiva, demonstrando a forte adesão dos torcedores antes mesmo da abertura oficial das vendas.

"Mais de 800 mil pessoas já registraram interesse no ingresso. Quem quiser registrar o seu interesse, pode fazer e vai receber as informações de forma antecipada. Tenho certeza que vamos fazer a maior edição de todas", afirmou a diretora da Fifa.

Veja a entrevista completa da diretora da Fifa

Ao analisar a trajetória do futebol feminino no país, a ex-defensora da Seleção relembrou o momento crucial em que a modalidade furou a bolha da visibilidade nacional.

"Acho que o primeiro grande divisor de águas no futebol feminino foi o vice-campeonato no Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro. Claro que existem outros momentos marcantes, mas a primeira vez que o país se abriu para ver o futebol feminino foi naquele momento", relembrou.

Agora, duas décadas após aquele marco histórico, o Brasil vive a expectativa de buscar o título inédito jogando dentro de casa sob o comando do técnico Arthur Elias. O clima de empolgação no ambiente da Seleção ganha um ingrediente ainda mais especial com a possibilidade da despedida da maior jogadora de todos os tempos dos Mundiais.

"Seria incrível ter a chance de colocar uma estrela no peito em um Mundial dentro de casa. Existe um clima de muita empolgação que foi criada, mérito do Arthur Elias. E temos a expectativa de ter a Marta. Já pensou para essas jogadoras ter a Marta aos 40 anos, se dedicando, jogando? Acredito que as jogadoras estão se cobrando bastante em seus clubes, preocupadas", afirmou Aline Peregrino.

"Ainda mais que o Arthur disse que tem cerca de 60% da convocação definida. A Marta podendo disputar a última Copa do Mundo, em casa, não é só o Brasil que olha para isso, é o mundo. É a chance de ter um roteiro incrível para a construção do futebol feminino no Brasil", completou.