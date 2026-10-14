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Brasil x Cabo Verde ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Copa das Nações de Futsal

Atual bicampeã, equipe comandada por Marquinhos Xavier inicia nesta quarta-feira (14) a busca pelo terceiro título consecutivo do torneio, no Paraná.

Por Lucas Valle Publicado em 14/10/2026 às 15:23
A Seleção Brasileira conquistou o bicampeonato da Copa das Nações de Futsal em 2025
A Seleção Brasileira conquistou o bicampeonato da Copa das Nações de Futsal em 2025 - Joilson Marconne/CBF

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Brasil e Cabo Verde se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 20h30 (horário de Brasília), no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais, no Paraná, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa das Nações de Futsal 2026.

A partida marca a estreia da Seleção Brasileira na terceira edição da competição internacional, que reúne seis países e será disputada até domingo (18).

Atual bicampeão, o Brasil inicia a busca pelo terceiro título consecutivo do torneio. A equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier integra o Grupo A, ao lado de Cabo Verde e Indonésia.

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Como chegam as equipes

Brasil

A Seleção Brasileira chega à Copa das Nações com um retrospecto de dois títulos nas duas edições anteriores. Em 2023, conquistou o troféu em Sorocaba, após vencer o Irã na decisão. Já em 2025, superou a Polônia na final, disputada em Brasília.

Para a competição deste ano, o técnico Marquinhos Xavier convocou 15 jogadores que atuam em clubes do Brasil, Espanha, Portugal, Rússia e Arábia Saudita.

Entre os convocados estão nomes como Pito, Dyego, Marcel, Arthur e Leandro Lino. O treinador pretende utilizar o torneio para dar oportunidades a novos atletas e manter a preparação para os próximos compromissos internacionais.

Depois da estreia contra Cabo Verde, os brasileiros voltam à quadra na quinta-feira (15), às 19h, para enfrentar a Indonésia, encerrando sua participação na fase de grupos.

Cabo Verde

A seleção de Cabo Verde inicia sua participação na Copa das Nações diante do Brasil, atual campeão mundial e líder do ranking internacional de futsal.

Comandada pelo técnico Manolo Pagani, a equipe africana vive um período inicial de desenvolvimento da modalidade no país. A seleção realizou seus primeiros jogos em janeiro de 2026 e terá pela frente um dos principais adversários do cenário internacional.

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Após enfrentar os brasileiros, Cabo Verde encerra sua participação na primeira fase contra a Indonésia, na sexta-feira (16), às 20h30.

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Onde assistir Brasil x Cabo Verde ao vivo?

O confronto entre Brasil e Cabo Verde, pela estreia da Copa das Nações de Futsal, terá transmissão ao vivo na televisão e pela internet.

  • TV fechada: sportv;
  • YouTube: Canal GOL Brasil.

A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais, no Paraná.

Como funciona a Copa das Nações de Futsal?

A competição reúne seis seleções divididas em dois grupos de três participantes. As equipes se enfrentam dentro de suas respectivas chaves, com os dois melhores colocados avançando às semifinais.

O Grupo A conta com Brasil, Cabo Verde e Indonésia. Já o Grupo B é formado por Japão, Peru e Afeganistão.

As semifinais estão marcadas para sábado (17), enquanto a decisão do título acontecerá no domingo (18), às 13h.

Ficha da partida

  • Jogo: Brasil x Cabo Verde
  • Competição: Copa das Nações de Futsal 2026 – fase de grupos (Grupo A)
  • Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Ginásio Max Rosenmann, São José dos Pinhais (PR)
  • Transmissão: sportv e Canal GOL Brasil

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.