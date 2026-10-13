Resultado do jogo do Brasil x Argentina Feminino hoje (13/10): Veja placar em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e a Seleção Brasileira já venceu a Argentina na semana passada

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Argentina, nesta terça-feira (13), em amistoso na Arena de Pernambuco, na cidade de São Lourenço da Mata, an Região Metropolitana do Recife (RMR). Na semana passada, as seleções rivais jogaram em Porto Alegre e o Brasil levou a melhor com um triunfo por 3x1.

Os amistosos são preparatórios para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontece no próximo ano no Brasil.

Sediado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, o Mundial contará com 32 seleções divididas em 64 jogos, com partidas distribuídas por oito cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e Fortaleza.

Veja o resultado do jogo do Brasil x Argentina Feminino hoje (13/10)

Matéria em atualização