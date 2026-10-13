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Selecao brasileira | Notícia

Resultado do jogo do Brasil x Argentina Feminino hoje (13/10): Veja placar em tempo real

O duelo é mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e a Seleção Brasileira já venceu a Argentina na semana passada

Por Davi Saboya Publicado em 13/10/2026 às 20:19
Arena de Pernambuco antes do amistoso entre Brasil x Argentina
Arena de Pernambuco antes do amistoso entre Brasil x Argentina - Luciana Vermell/CBF

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A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Argentina, nesta terça-feira (13), em amistoso na Arena de Pernambuco, na cidade de São Lourenço da Mata, an Região Metropolitana do Recife (RMR). Na semana passada, as seleções rivais jogaram em Porto Alegre e o Brasil levou a melhor com um triunfo por 3x1.

Os amistosos são preparatórios para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontece no próximo ano no Brasil.

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 Sediado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, o Mundial contará com 32 seleções divididas em 64 jogos, com partidas distribuídas por oito cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e Fortaleza.

Veja o resultado do jogo do Brasil x Argentina Feminino hoje (13/10)

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Matéria em atualização

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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