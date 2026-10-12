Brasil x Argentina Feminino ao vivo (13/10): onde assistir e horário

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A expectativa é que mais de 30 mil torcedores são esperados na Arena de Pernambuco para empurrar as jogadores da Seleção Brasileira

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A Seleção Brasileira Feminina volta a campo, nesta terça-feira (13), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar a Argentina na Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O clássico sul-americano é o segundo amistoso entre as equipes neste mês de outubro e integra a preparação do Brasil para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

No primeiro duelo, disputado no último sábado, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a Seleção Brasileira venceu por 3x1. O triunfo saiu caro para a equipe do técnico Arthur Elias.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou os cortes da lateral Bruninha e da meia Angelina, titulares no clássico, após séria sequência de lesões durante o confronto.

O caso mais grave é o de Bruninha. A lateral do Gotham FC travou o joelho de mau jeito ao tentar cortar um ataque argentino na etapa final, saiu de maca e teve diagnosticado o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Já Angelina, que marcou o terceiro gol da Amarelinha na partida, sofreu uma fratura nasal depois de uma forte pancada no rosto numa disputada de bola. A jogadora deixou o campo sangrando e agora retorna ao Orlando Pride para dar sequência ao tratamento.

Os torcedores interessados em acompanhar a partida podem adquirir ingressos pela plataforma Ticket and Go, com valores que variam de R$ 20 a R$ 60, dependendo do setor e da modalidade de entrada.

Mobilidade e onde assistir Brasil x Argentina

Os portões do estádio serão abertos às 18h30, duas horas antes do apito inicial, e o acesso será feito via biometria facial vinculada ao CPF, sendo fundamental conferir com antecedência as orientações gerais de entrada e as regras específicas para crianças.

Para facilitar o deslocamento do público, a operação especial do Metrô do Recife contará com horário estendido até as 23h. A partida será transmitida pela Sportv (TV fechada) e GeTV (Youtube).

Copa do Mundo Feminina de 2027

Sediado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, o Mundial contará com 32 seleções divididas em 64 jogos, com partidas distribuídas por oito cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e Fortaleza.