Brasil x Argentina Feminino ao vivo (13/10): onde assistir e horário
A expectativa é que mais de 30 mil torcedores são esperados na Arena de Pernambuco para empurrar as jogadores da Seleção Brasileira
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Seleção Brasileira Feminina volta a campo, nesta terça-feira (13), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar a Argentina na Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O clássico sul-americano é o segundo amistoso entre as equipes neste mês de outubro e integra a preparação do Brasil para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
No primeiro duelo, disputado no último sábado, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a Seleção Brasileira venceu por 3x1. O triunfo saiu caro para a equipe do técnico Arthur Elias.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou os cortes da lateral Bruninha e da meia Angelina, titulares no clássico, após séria sequência de lesões durante o confronto.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O caso mais grave é o de Bruninha. A lateral do Gotham FC travou o joelho de mau jeito ao tentar cortar um ataque argentino na etapa final, saiu de maca e teve diagnosticado o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.
Já Angelina, que marcou o terceiro gol da Amarelinha na partida, sofreu uma fratura nasal depois de uma forte pancada no rosto numa disputada de bola. A jogadora deixou o campo sangrando e agora retorna ao Orlando Pride para dar sequência ao tratamento.
Os torcedores interessados em acompanhar a partida podem adquirir ingressos pela plataforma Ticket and Go, com valores que variam de R$ 20 a R$ 60, dependendo do setor e da modalidade de entrada.
Mobilidade e onde assistir Brasil x Argentina
Os portões do estádio serão abertos às 18h30, duas horas antes do apito inicial, e o acesso será feito via biometria facial vinculada ao CPF, sendo fundamental conferir com antecedência as orientações gerais de entrada e as regras específicas para crianças.
Para facilitar o deslocamento do público, a operação especial do Metrô do Recife contará com horário estendido até as 23h. A partida será transmitida pela Sportv (TV fechada) e GeTV (Youtube).
Copa do Mundo Feminina de 2027
Sediado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, o Mundial contará com 32 seleções divididas em 64 jogos, com partidas distribuídas por oito cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e Fortaleza.