Antes do jogo na Arena de Pernambuco, Seleção Brasileira Feminina vence Argentina no Beira-Rio
A equipe do técnico Arthur Elias deve ser recebida por mais de 30 mil torcedores em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife
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Antes de desembarcar no Recife, a Seleção Brasileira Feminina superou a Argentina por 3x1, neste sábado (10), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no primeiro dos dois amistosos previstos para esta Data FIFA. O segundo e último compromisso entre as duas seleções nesta janela internacional acontece na próxima terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Vale lembrar que a Argentina já possui vaga garantida para a Copa do Mundo de 2027, que terá o Brasil como país-sede.
Mesmo sem o técnico Arthur Elias no banco de reservas, que cumpriu suspensão, a equipe brasileira impôs sua superioridade técnica (7ª colocada no ranking da FIFA contra a 30ª) e construiu o resultado com facilidade ainda na etapa inicial, embora tenha apresentado um ritmo mais lento no segundo tempo.
Apoiado pelo público no Beira-Rio, o Brasil assumiu a iniciativa do jogo desde os primeiros minutos, levando perigo logo na largada em uma cobrança de falta de Duda Sampaio.
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Embora a ansiedade inicial tenha provocado alguns erros de passe diante do bloqueio defensivo das adversárias, a Seleção encontrou o caminho do gol aos 26 minutos: em jogada trabalhada desde a goleira Lorena, Luany dominou na entrada da área pela direita e acertou um belo chute cruzado no ângulo de Esponda.
Com o placar favorável e a marcação argentina desorganizada, o volume de jogo brasileiro cresceu. O segundo gol nasceu aos 38 minutos, impulsionado por uma jogada de escanteio com tentativa de bicicleta de Geyse. A sobra ficou com Luany, que cruzou com precisão para a área. Em seguida, Angelina aproveitou a oportunidade e soltou a bomba no alto para ampliar a vantagem ainda no primeiro tempo.
No segundo tempo, a dinâmica da partida mudou. Embalada pelo excesso de substituições e por certa acomodação da equipe brasileira, a Argentina descontou em uma cobrança de lateral: Ippólito fez o pivô no meio da zaga e serviu Marical Pereyra, que finalizou sem marcação.
A reação rival, no entanto, parou por aí, e o jogo terminou com a expulsão da argentina Vargas nos acréscimos, após revisão do VAR confirmar um pontapé no rosto de uma atleta brasileira.