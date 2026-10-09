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Selecao brasileira | Notícia

Brasil x Argentina Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com novidades na convocação de Arthur Elias, equipe nacional enfrenta a rival sul-americana em Porto Alegre e Recife como parte do ciclo preparatório

Por Davi Saboya Publicado em 09/10/2026 às 21:44
Imagem do técnico Arthur Elias e das jogadores Luany e Antônio em treino da Seleção
Imagem do técnico Arthur Elias e das jogadores Luany e Antônio em treino da Seleção - Luciana Vermell/CBF

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A Seleção Brasileira Feminina entra em campo neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar a Argentina, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O clássico abre a série de dois amistosos agendados para esta Data FIFA e marca um momento especial: será a primeira vez que a equipe feminina atuará no tradicional estádio gaúcho. O segundo confronto entre as seleções será disputado na terça-feira (13), às 20h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, em Recife.

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Os duelos são fundamentais na construção do grupo que representará o país na Copa do Mundo Feminina de 2027. Sediado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, o Mundial contará com 32 seleções divididas em 64 jogos, com partidas distribuídas por oito cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e Fortaleza.

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Para estes compromissos na reta final de 2026, o técnico Arthur Elias listou 28 jogadoras. A intenção da comissão técnica é testar novas alternativas táticas, acirrar a disputa por posições e consolidar a base do elenco para o torneio internacional.

A lista traz como destaques inéditos a goleira Yanne, do Bahia, e a atleta Tamara Bolt, do Washington Spirit, ambas convocadas pela primeira vez para defender a seleção principal.

Onde assistir Brasil x Argentina Feminino

O primeiro amistoso será transmitido pela TV Globo, na rede aberta, no Sportv (TV fechada) e ainda no Youtube pela GeTV.

Escalações

Brasil

Lorena; Isa Haas, Tayla e Mariza; Isabela, Angelina, Duda Sampaio e Raissa Bahia; Geyse, Tainá Maranhão e Priscila. Técnico: Arthur Elias.

Argentina

Esponda; Roggerone (Morcillo), Cometti, Reche e Stabile; Bonsegundo, Kishi Núñez, Falfán (Pereyra) e Braun; Holzheier e Ongaro. Técnica: Germán Portanova.

  • Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS.
  • Horário: 16h30 (de Brasília).
  • Árbitra: Érica Monserrat González Nevárez (MEX).
  • Assistentes: María Fernanda Juárez Martínez e Aranza Quero Aguilar (ambos de MEX).
  • VAR: Lizzet Amairany García Olvera (MEX).
  • Onde assistir: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e GeV (Youtube).

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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