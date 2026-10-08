Brasil x Portugal ao vivo: onde assistir, horário e transmissão do Mundialito de Beach Soccer

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Seleção Brasileira estreia contra os portugueses no torneio disputado na Espanha; confira os detalhes da partida e como acompanhar pela internet

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Brasil e Portugal se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 10h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Mundialito de Beach Soccer masculino. A partida será disputada na arena montada na Real Plaza de Toros, em El Puerto de Santa María, na região de Cádiz, na Espanha.

A competição chega à sua 26ª edição entre os homens e retorna ao calendário após três anos de intervalo. A Seleção Brasileira é a maior campeã do torneio, com 15 títulos conquistados.

O Brasil chega ao Mundialito após conquistar a Copa das Nações, realizada no mês passado em Brasília. A equipe também realizou a etapa final de preparação no Rio de Janeiro antes de embarcar para a Espanha.

Como chega o Brasil

A Seleção Brasileira chega para a disputa embalada pelo título da Copa das Nações. A preparação final para o Mundialito aconteceu entre os dias 3 e 5 de outubro, na praia de Copacabana, com dois períodos de treinamento por dia.

A delegação embarcou para a Espanha no dia 6 de outubro. Durante os treinamentos no Rio de Janeiro, o elenco também recebeu as visitas de ex-jogadores da modalidade, como Robertinho, Benjamin e Júnior Negão.

O técnico Chicão Castelo Branco convocou 12 jogadores para a competição. Entre os destaques está o goleiro Wesley, que voltou a ser chamado para a Seleção após sua última participação em 2017, além do pivô Rodrigo, eleito o melhor jogador do mundo da modalidade.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Portugal terá transmissão ao vivo pela internet no Canal Gol Brasil, no YouTube. Todos os jogos da Seleção Brasileira no Mundialito serão exibidos pela plataforma.

A partida começa às 10h30, pelo horário de Brasília, e marca a estreia brasileira na competição disputada em El Puerto de Santa María.

Convocados do Brasil

Goleiros

Bobô (Sampaio Corrêa-MA) e Wesley (Corinthians-SP).

Fixos

Antonio (Santos-RJ), Catarino (Sportivo Luqueño-PAR) e Datinha (Sampaio Corrêa-MA).

Alas

Benjamin Jr. / Benjinha (Santos-SP), Filipe Silva (Lokomotiv-RUS), Gin (Sampaio Corrêa-MA) e Thanger (Kristall-RUS).

Pivôs

Alisson (ABC/Galinhos-RN), Brendo (Anchieta-ES) e Rodrigo (Kristall-RUS).

Brasil é o maior campeão do Mundialito

O Mundialito masculino foi criado em 1994, com a primeira edição realizada na praia de Copacabana. Desde então, o Brasil conquistou 15 títulos e lidera o ranking de campeões.

Portugal aparece em segundo lugar, com sete conquistas. A Espanha venceu duas edições, enquanto os Estados Unidos têm um título.

Em 2026, o torneio será disputado entre os dias 9 e 11 de outubro, na arena montada na Real Plaza de Toros, na Espanha.

Próximos jogos do Brasil

Brasil x Portugal: sexta-feira (9), às 10h30;

sexta-feira (9), às 10h30; Brasil x Paraguai: sábado (10), às 10h30;

sábado (10), às 10h30; Espanha x Brasil: domingo (11), às 13h30.

Ficha Técnica