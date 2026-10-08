Brasil x Itália ao vivo: onde assistir, horário e transmissão do Mundialito de Beach Soccer feminino
Seleção Brasileira estreia na competição internacional diante das italianas, em torneio disputado na Espanha; confira todos os detalhes do confronto
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Brasil e Itália se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 9h (de Brasília), pela primeira rodada do Mundialito de Beach Soccer feminino. A partida será disputada em El Puerto de Santa María, na Espanha.
O confronto marca a estreia da Seleção Brasileira Feminina na competição. O Mundialito acontece entre os dias 9 e 11 de outubro e reúne seleções no torneio realizado na Real Plaza de Toros, em Cádiz, na região da Andaluzia.
O torneio feminino chega à sua terceira edição em 2026. Espanha e Brasil estão entre as seleções participantes, e as brasileiras fazem sua primeira aparição na história da disputa.
Como chegam as equipes
A Seleção Brasileira Feminina estreia no Mundialito de Beach Soccer em 2026. A equipe terá a Itália como adversária na primeira rodada e, posteriormente, enfrentará Ucrânia e Espanha na competição.
O Brasil foi convocado com 12 jogadoras para o torneio, entre goleiras, fixas, alas e pivôs. A competição será realizada em três rodadas, com os jogos da equipe brasileira concentrados entre sexta-feira e domingo.
Onde assistir ao vivo
Brasil x Itália terá transmissão ao vivo pelo Canal Gol Brasil, no YouTube. A partida começa às 9h, pelo horário de Brasília.
O confronto é o primeiro compromisso da Seleção Brasileira Feminina no Mundialito de Beach Soccer de 2026.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Convocadas do Brasil
Goleiras
- Kylma (SandGames-POR) e Lelê Lopes (São Pedro-ES).
Fixas
- Bárbara Colodetti (Vasco da Gama-RJ) e Cecília (São Pedro-ES).
Alas
- Adriele (Kristall-RUS), Isabelle (Ceilândia-DF), Jasna (Vasco da Gama-RJ), Mayara (Vasco da Gama-RJ), Micaela (Anchieta-ES) e Taii (São Pedro-ES).
Pivôs
- Lorena (Vasco da Gama-RJ) e Taís Soares (Mar Azul-RS).
Brasil disputa Mundialito feminino pela primeira vez
O Mundialito de Beach Soccer feminino foi realizado anteriormente em duas oportunidades, em 2022 e 2023. Nas duas edições, a Espanha conquistou o título.
Em 2026, o Brasil participa pela primeira vez da competição feminina. O torneio será realizado na Real Plaza de Toros, em El Puerto de Santa María, na província de Cádiz, na Espanha.
A competição de beach soccer volta a ser disputada em 2026 após três anos da última edição. Entre as mulheres, esta será a terceira edição do Mundialito.
Ficha Técnica
- Competição: Mundialito de Beach Soccer Feminino – 1ª rodada
- Jogo: Brasil x Itália
- Local: Real Plaza de Toros, El Puerto de Santa María, Cádiz, Espanha
- Data: 09/10/2026 (sexta-feira)
- Horário: 9h (de Brasília)
- Transmissão: Canal Gol Brasil, no YouTube