Brasil x Itália ao vivo: onde assistir, horário e transmissão do Mundialito de Beach Soccer feminino

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Seleção Brasileira estreia na competição internacional diante das italianas, em torneio disputado na Espanha; confira todos os detalhes do confronto

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Brasil e Itália se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 9h (de Brasília), pela primeira rodada do Mundialito de Beach Soccer feminino. A partida será disputada em El Puerto de Santa María, na Espanha.

O confronto marca a estreia da Seleção Brasileira Feminina na competição. O Mundialito acontece entre os dias 9 e 11 de outubro e reúne seleções no torneio realizado na Real Plaza de Toros, em Cádiz, na região da Andaluzia.

O torneio feminino chega à sua terceira edição em 2026. Espanha e Brasil estão entre as seleções participantes, e as brasileiras fazem sua primeira aparição na história da disputa.

Como chegam as equipes

A Seleção Brasileira Feminina estreia no Mundialito de Beach Soccer em 2026. A equipe terá a Itália como adversária na primeira rodada e, posteriormente, enfrentará Ucrânia e Espanha na competição.

O Brasil foi convocado com 12 jogadoras para o torneio, entre goleiras, fixas, alas e pivôs. A competição será realizada em três rodadas, com os jogos da equipe brasileira concentrados entre sexta-feira e domingo.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Itália terá transmissão ao vivo pelo Canal Gol Brasil, no YouTube. A partida começa às 9h, pelo horário de Brasília.

O confronto é o primeiro compromisso da Seleção Brasileira Feminina no Mundialito de Beach Soccer de 2026.

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Convocadas do Brasil

Goleiras

Kylma (SandGames-POR) e Lelê Lopes (São Pedro-ES).

Fixas

Bárbara Colodetti (Vasco da Gama-RJ) e Cecília (São Pedro-ES).

Alas

Adriele (Kristall-RUS), Isabelle (Ceilândia-DF), Jasna (Vasco da Gama-RJ), Mayara (Vasco da Gama-RJ), Micaela (Anchieta-ES) e Taii (São Pedro-ES).

Pivôs

Lorena (Vasco da Gama-RJ) e Taís Soares (Mar Azul-RS).

Brasil disputa Mundialito feminino pela primeira vez

O Mundialito de Beach Soccer feminino foi realizado anteriormente em duas oportunidades, em 2022 e 2023. Nas duas edições, a Espanha conquistou o título.

Em 2026, o Brasil participa pela primeira vez da competição feminina. O torneio será realizado na Real Plaza de Toros, em El Puerto de Santa María, na província de Cádiz, na Espanha.

A competição de beach soccer volta a ser disputada em 2026 após três anos da última edição. Entre as mulheres, esta será a terceira edição do Mundialito.

Ficha Técnica