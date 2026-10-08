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Brasil x Argentina: Metrô terá horário ampliado para jogo na Arena de Pernambuco

Medida foi anunciada pela CBTU para atender torcedores que irão à Arena de Pernambuco para o amistoso feminino na terça-feira; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 08/10/2026 às 12:15
Imagem aérea da Arena de Pernambuco
Imagem aérea da Arena de Pernambuco - ARNALDO CARVALHO/ACERVO JC IMAGEM

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A CBTU Recife anunciou uma operação especial do Metrô para o amistoso entre Brasil e Argentina, que será disputado na próxima terça-feira (13), na Arena de Pernambuco. O jogo da Seleção Brasileira Feminina está marcado para as 20h30, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com o anúncio, as Linhas Centro e Sul terão o funcionamento ampliado para atender o público que irá ao estádio. Inicialmente, a CBTU informou que as linhas operariam até as 23h.

Também estão previstas ações especiais de transporte e trânsito para facilitar o deslocamento dos torcedores durante o evento.

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Como funcionará o Metrô para Brasil x Argentina

As duas principais linhas do sistema metroviário terão operação especial na terça-feira (13). A medida contempla os horários de funcionamento das Linhas Centro e Sul.

  • Linha Centro: funcionamento das 5h às 23h;
  • Linha Sul: funcionamento das 5h às 23h.

Além da operação anunciada para as linhas metroviárias, haverá uma ativação especial da Linha TI/Cosme e Damião, com ônibus climatizados para atender os passageiros.

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Trânsito terá alteração no entorno da Arena de Pernambuco

Outra medida anunciada para o dia do amistoso envolve o trânsito no percurso de acesso à Arena de Pernambuco. As lombadas eletrônicas serão desligadas no horário próximo ao jogo.

Brasil x Argentina será às 20h30 na Arena de Pernambuco

O duelo em Pernambuco será o segundo de uma série de dois amistosos entre Brasil e Argentina. A partida está marcada para 20h30 desta terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Os portões do estádio serão abertos duas horas antes do início do confronto. O jogo faz parte da preparação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil.

A competição mundial terá oito cidades-sede. A Região Metropolitana do Recife está entre elas, com a Arena de Pernambuco prevista para receber sete partidas: seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.

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Brasil volta à Arena de Pernambuco após dois anos

O retorno da Seleção Brasileira Feminina à Arena de Pernambuco também faz parte da preparação para o Mundial de 2027. A última partida da equipe no estádio aconteceu em junho de 2024.

Na ocasião, o Brasil venceu a Jamaica por 4 a 0, diante de aproximadamente 33,7 mil torcedores.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. A Arena de Pernambuco será um dos palcos da competição.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.