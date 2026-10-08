Brasil x Argentina: Metrô terá horário ampliado para jogo na Arena de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Medida foi anunciada pela CBTU para atender torcedores que irão à Arena de Pernambuco para o amistoso feminino na terça-feira; confira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A CBTU Recife anunciou uma operação especial do Metrô para o amistoso entre Brasil e Argentina, que será disputado na próxima terça-feira (13), na Arena de Pernambuco. O jogo da Seleção Brasileira Feminina está marcado para as 20h30, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com o anúncio, as Linhas Centro e Sul terão o funcionamento ampliado para atender o público que irá ao estádio. Inicialmente, a CBTU informou que as linhas operariam até as 23h.

Também estão previstas ações especiais de transporte e trânsito para facilitar o deslocamento dos torcedores durante o evento.

Como funcionará o Metrô para Brasil x Argentina

As duas principais linhas do sistema metroviário terão operação especial na terça-feira (13). A medida contempla os horários de funcionamento das Linhas Centro e Sul.

Linha Centro: funcionamento das 5h às 23h;

funcionamento das 5h às 23h; Linha Sul: funcionamento das 5h às 23h.

Além da operação anunciada para as linhas metroviárias, haverá uma ativação especial da Linha TI/Cosme e Damião, com ônibus climatizados para atender os passageiros.

Trânsito terá alteração no entorno da Arena de Pernambuco

Outra medida anunciada para o dia do amistoso envolve o trânsito no percurso de acesso à Arena de Pernambuco. As lombadas eletrônicas serão desligadas no horário próximo ao jogo.

Brasil x Argentina será às 20h30 na Arena de Pernambuco

O duelo em Pernambuco será o segundo de uma série de dois amistosos entre Brasil e Argentina. A partida está marcada para 20h30 desta terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Os portões do estádio serão abertos duas horas antes do início do confronto. O jogo faz parte da preparação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil.

A competição mundial terá oito cidades-sede. A Região Metropolitana do Recife está entre elas, com a Arena de Pernambuco prevista para receber sete partidas: seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.

Brasil volta à Arena de Pernambuco após dois anos

O retorno da Seleção Brasileira Feminina à Arena de Pernambuco também faz parte da preparação para o Mundial de 2027. A última partida da equipe no estádio aconteceu em junho de 2024.

Na ocasião, o Brasil venceu a Jamaica por 4 a 0, diante de aproximadamente 33,7 mil torcedores.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. A Arena de Pernambuco será um dos palcos da competição.