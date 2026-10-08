Brasil x Argentina: Metrô terá horário ampliado para jogo na Arena de Pernambuco
Medida foi anunciada pela CBTU para atender torcedores que irão à Arena de Pernambuco para o amistoso feminino na terça-feira; confira
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A CBTU Recife anunciou uma operação especial do Metrô para o amistoso entre Brasil e Argentina, que será disputado na próxima terça-feira (13), na Arena de Pernambuco. O jogo da Seleção Brasileira Feminina está marcado para as 20h30, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
De acordo com o anúncio, as Linhas Centro e Sul terão o funcionamento ampliado para atender o público que irá ao estádio. Inicialmente, a CBTU informou que as linhas operariam até as 23h.
Também estão previstas ações especiais de transporte e trânsito para facilitar o deslocamento dos torcedores durante o evento.
Como funcionará o Metrô para Brasil x Argentina
As duas principais linhas do sistema metroviário terão operação especial na terça-feira (13). A medida contempla os horários de funcionamento das Linhas Centro e Sul.
- Linha Centro: funcionamento das 5h às 23h;
- Linha Sul: funcionamento das 5h às 23h.
Além da operação anunciada para as linhas metroviárias, haverá uma ativação especial da Linha TI/Cosme e Damião, com ônibus climatizados para atender os passageiros.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Trânsito terá alteração no entorno da Arena de Pernambuco
Outra medida anunciada para o dia do amistoso envolve o trânsito no percurso de acesso à Arena de Pernambuco. As lombadas eletrônicas serão desligadas no horário próximo ao jogo.
Brasil x Argentina será às 20h30 na Arena de Pernambuco
O duelo em Pernambuco será o segundo de uma série de dois amistosos entre Brasil e Argentina. A partida está marcada para 20h30 desta terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
Os portões do estádio serão abertos duas horas antes do início do confronto. O jogo faz parte da preparação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil.
A competição mundial terá oito cidades-sede. A Região Metropolitana do Recife está entre elas, com a Arena de Pernambuco prevista para receber sete partidas: seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.
Brasil volta à Arena de Pernambuco após dois anos
O retorno da Seleção Brasileira Feminina à Arena de Pernambuco também faz parte da preparação para o Mundial de 2027. A última partida da equipe no estádio aconteceu em junho de 2024.
Na ocasião, o Brasil venceu a Jamaica por 4 a 0, diante de aproximadamente 33,7 mil torcedores.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. A Arena de Pernambuco será um dos palcos da competição.