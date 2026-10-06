Seleção Brasileira de Futsal na Copa das Nações: veja onde assistir, jogos e tabela completa

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Atual bicampeã do torneio, equipe comandada por Marquinhos Xavier estreia nesta quarta (14), contra Cabo Verde, em São José dos Pinhais, no Paraná

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A Seleção Brasileira Masculina de Futsal estreia nesta quarta-feira (14) na terceira edição da Copa das Nações, que será disputada no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais, no Paraná. Atual bicampeã, a equipe comandada por Marquinhos Xavier busca conquistar seu terceiro título consecutivo na competição.

Além do Brasil, outras cinco seleções participam do torneio: Japão, Peru, Afeganistão, Indonésia e Cabo Verde. A disputa acontece entre os dias 14 e 18 de outubro, com a grande final marcada para domingo, às 13h (horário de Brasília).

Os brasileiros entram em quadra pela primeira vez diante de Cabo Verde, às 20h30 desta quarta-feira. Na quinta-feira (15), às 19h, o adversário será a Indonésia, encerrando a participação nacional na fase de grupos.

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Jogos do Brasil na Copa das Nações de Futsal

A equipe de Marquinhos Xavier integra o Grupo A, ao lado de Cabo Verde e Indonésia. Os dois compromissos da primeira fase serão disputados em dias consecutivos, com a sexta-feira (16) reservada para o encerramento dos confrontos das demais seleções.

14/10 (quarta-feira): Brasil x Cabo Verde, às 20h30;

Brasil x Cabo Verde, às 20h30; 15/10 (quinta-feira): Brasil x Indonésia, às 19h;

Brasil x Indonésia, às 19h; 16/10 (sexta-feira): folga;

folga; 17/10 (sábado): possíveis semifinais, às 16h ou 18h;

possíveis semifinais, às 16h ou 18h; 18/10 (domingo): possíveis disputas de terceiro lugar, às 10h30, ou final, às 13h.

A participação brasileira na fase eliminatória dependerá dos resultados obtidos nos dois primeiros jogos.

Onde assistir à Seleção Brasileira de Futsal ao vivo?

As partidas da Copa das Nações terão transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV fechada: sportv;

sportv; YouTube: ge TV e Canal GOL Brasil.

A estreia contra Cabo Verde está marcada para as 20h30 desta quarta-feira (14), enquanto o duelo com a Indonésia acontecerá às 19h de quinta-feira (15).

Como funciona a Copa das Nações?

A competição reúne seis países, divididos em dois grupos de três participantes. Na primeira fase, cada seleção enfrenta os outros dois integrantes de sua chave, em turno único.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais, que serão realizadas no sábado (17). Os vencedores disputam o título no domingo (18), enquanto os derrotados jogam pelo terceiro lugar.

As equipes que terminarem na última posição de suas respectivas chaves disputarão o quinto lugar.

Grupos da competição

Grupo A: Brasil, Indonésia e Cabo Verde.

Brasil, Indonésia e Cabo Verde. Grupo B: Japão, Peru e Afeganistão.

Tabela completa da Copa das Nações de Futsal 2026

Quarta-feira (14/10)

18h15 – Japão x Peru

20h30 – Brasil x Cabo Verde

Quinta-feira (15/10)

19h – Brasil x Indonésia

21h – Afeganistão x Japão

Sexta-feira (16/10)

18h15 – Peru x Afeganistão

20h30 – Cabo Verde x Indonésia

Sábado (17/10)

14h – Disputa do 5º lugar

16h – Semifinal 1

18h – Semifinal 2

Domingo (18/10)

10h30 – Disputa do 3º lugar

13h – Final

Todos os horários são de Brasília.

Brasil busca o tricampeonato da competição

A Seleção Brasileira chega à terceira edição da Copa das Nações com um retrospecto de dois títulos em duas participações.

Em 2023, na edição inaugural, disputada em Sorocaba, no interior de São Paulo, o Brasil conquistou o troféu após derrotar o Irã na decisão.

Dois anos depois, em 2025, a equipe voltou a levantar a taça, desta vez em Brasília, superando a Polônia na final.

Agora, jogando novamente em território nacional, os brasileiros tentam manter o aproveitamento de 100% em conquistas no torneio.

Convocados da Seleção Brasileira de Futsal

O técnico Marquinhos Xavier convocou 15 jogadores para a disputa da Copa das Nações. A lista conta com atletas que atuam no Brasil, Espanha, Portugal, Rússia e Arábia Saudita.

Entre os nomes escolhidos estão Pito, Dyego, Marcel, Arthur e Leandro Lino. O treinador também aproveitou a convocação para observar jogadores visando aos próximos compromissos internacionais.

Goleiros

Willian – MFK Norilsk Nickel (Rússia)

Matheus – Joinville (Brasil)

Espíndola – Jaén Paraíso (Espanha)

Fixos

João Victor – Barcelona (Espanha)

Lucas Gomes – Sorocaba (Brasil)

Felipe Valério – Sporting (Portugal)

Alas

Dyego – Al-Ula Club (Arábia Saudita)

Cleber – Benfica (Portugal)

Matheus – Barcelona (Espanha)

Marcel – ElPozo (Espanha)

Arthur – Benfica (Portugal)

Leandro Lino – Sorocaba (Brasil)

Pivôs

Pito – Barcelona (Espanha)

Rufino – Sporting (Portugal)

Fabinho – Palma (Espanha)

Marquinhos Xavier projeta preparação para o Mundial

Além da busca pelo terceiro título consecutivo, a Copa das Nações também será utilizada pela comissão técnica como parte da preparação para o próximo Campeonato Mundial de Futsal.

Ao comentar a convocação, Marquinhos Xavier explicou que pretende observar novos atletas, mas sem realizar mudanças profundas na estrutura da equipe.

"Mesmo dando oportunidade para novos atletas aparecerem na Seleção, precisamos pensar na sequência. Neste momento, não quero mexer muito na estrutura, até porque temos compromissos importantes que nos trazem a responsabilidade do resultado e a chance de voltarmos a desenhar o nosso caminho", afirmou.

O treinador também destacou a importância do período de treinamentos para a sequência do trabalho.

"Espero que a gente consiga fazer um bom torneio e usar esses dez dias para treinar e nos preparar. Principalmente, voltar a ter foco, porque, cronologicamente, estamos a dois anos do próximo Mundial. Daqui para a frente, é reta final", completou Marquinhos Xavier.

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