Brasil x Argentina Feminino ao vivo: onde assistir, horário e convocadas para amistoso
Seleção Brasileira inicia sequência de dois amistosos contra as argentinas como parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027
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Brasil e Argentina se enfrentam neste sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo primeiro de dois amistosos entre as seleções na Data Fifa de outubro.
A partida faz parte da preparação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. Depois do encontro no Rio Grande do Sul, as equipes voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira (13), na Arena Pernambuco.
A Seleção comandada por Arthur Elias está reunida em Porto Alegre desde o início da semana. As atletas foram se apresentando gradualmente, com as jogadoras envolvidas na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino se juntando posteriormente ao grupo.
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Como chega o Brasil
O Brasil inicia contra a Argentina mais um período de preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Arthur Elias terá os dois amistosos para observar as jogadoras convocadas e dar sequência ao trabalho desenvolvido com a Seleção.
Antes do primeiro confronto, a programação conta com treinamentos no Sesc Protássio Alves na quarta-feira (7) e na quinta-feira (8). Na sexta (9), véspera da partida, a atividade será realizada no próprio Beira-Rio.
Entre as convocadas estão nomes como Lorena, Tarciane, Mariza, Duda Sampaio, Angelina, Kerolin, Bia Zaneratto, Geyse e Priscila.
Onde assistir Brasil x Argentina Feminino ao vivo
A partida entre Brasil e Argentina terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Globo
- TV fechada: SporTV
A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
Provável escalação do Brasil
Arthur Elias ainda terá os últimos treinamentos antes de definir a equipe que começará o amistoso. No último compromisso da Seleção, o Brasil iniciou com:
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Lorena; Bela, Isa Haas e Mariza; Angelina, Gio Garbelini, Ary Borges e Aline Gomes; Tainá Maranhão, Dudinha e Gabi Portilho.
Entretanto, Ary Borges, Aline Gomes, Dudinha e Gabi Portilho não estão entre as convocadas para os amistosos contra a Argentina. Com isso, Arthur Elias terá de promover pelo menos quatro mudanças em relação à formação utilizada no último jogo.
Convocadas da Seleção Brasileira Feminina
Goleiras
- Lorena (Kansas City)
- Yanne (Bahia)
- Thaís Lima (Benfica)
- Carlinha (São Paulo)
Defensoras
- Carol Gil (São Paulo)
- Isa Haas (América-MEX)
- Tarciane (Lyon-FRA)
- Mariza (Tigres-MEX)
- Tayla (São Paulo)
Laterais
- Bela (PSG-FRA)
- Raissa Bahia (Palmeiras)
- Bruninha (Gotham-EUA)
- Tamara Bolt (Washington Spirit-EUA)
Meio-campistas
- Duda Sampaio (Corinthians)
- Angelina (Orlando Pride-EUA)
- Jaque (Corinthians)
- Kaylane (Flamengo)
- Clarinha (Benfica-POR)
Atacantes
- Kerolin (Barcelona)
- Priscila (América-MEX)
- Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP)
- Bia Zaneratto (Palmeiras)
- Maranhão (Palmeiras)
- Geyse (América-MEX)
- Jhonson (Corinthians)
- Maiara (Angel City-EUA)
- Marília (Cruzeiro)
- Luany (Atlético de Madrid-ESP)
Brasil e Argentina voltam a se enfrentar em Pernambuco
O amistoso no Beira-Rio será apenas o primeiro encontro entre Brasil e Argentina nesta Data Fifa. As seleções voltam a campo na terça-feira (13), às 20h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
Após a partida em Porto Alegre, a delegação brasileira permanece na capital gaúcha e viaja em voo fretado para Pernambuco no domingo (11).
O retorno à Arena Pernambuco também faz parte da preparação para o Mundial de 2027. O estádio pernambucano será uma das sedes da competição e receberá sete partidas, sendo seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.
A última partida da Seleção Feminina na Arena Pernambuco aconteceu em junho de 2024, quando o Brasil goleou a Jamaica por 4 a 0 diante de aproximadamente 33,7 mil torcedores.
Preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027
Os amistosos contra a Argentina fazem parte da reta final de preparação da Seleção Brasileira em 2026. Depois dos dois confrontos, o Brasil ainda terá dois jogos contra o Japão.
O primeiro será em 29 de novembro, no Edion Peace Wing Hiroshima, em Hiroshima. O segundo está marcado para 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. A competição terá oito cidades-sede, incluindo a Região Metropolitana do Recife, com jogos na Arena Pernambuco.
Ficha da partida
- Jogo: Brasil x Argentina
- Competição: Amistoso internacional feminino
- Data: 10 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Globo e SporTV
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