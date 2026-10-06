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Brasil x Argentina Feminino ao vivo: onde assistir, horário e convocadas para amistoso

Seleção Brasileira inicia sequência de dois amistosos contra as argentinas como parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Por Lucas Valle Publicado em 07/10/2026 às 13:25
Treino da Seleção Brasileira Feminina
Treino da Seleção Brasileira Feminina - Luciana Vermell / CBF

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Brasil e Argentina se enfrentam neste sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo primeiro de dois amistosos entre as seleções na Data Fifa de outubro.

A partida faz parte da preparação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. Depois do encontro no Rio Grande do Sul, as equipes voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira (13), na Arena Pernambuco.

A Seleção comandada por Arthur Elias está reunida em Porto Alegre desde o início da semana. As atletas foram se apresentando gradualmente, com as jogadoras envolvidas na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino se juntando posteriormente ao grupo.

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Como chega o Brasil

O Brasil inicia contra a Argentina mais um período de preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Arthur Elias terá os dois amistosos para observar as jogadoras convocadas e dar sequência ao trabalho desenvolvido com a Seleção.

Antes do primeiro confronto, a programação conta com treinamentos no Sesc Protássio Alves na quarta-feira (7) e na quinta-feira (8). Na sexta (9), véspera da partida, a atividade será realizada no próprio Beira-Rio.

Entre as convocadas estão nomes como Lorena, Tarciane, Mariza, Duda Sampaio, Angelina, Kerolin, Bia Zaneratto, Geyse e Priscila.

Onde assistir Brasil x Argentina Feminino ao vivo

A partida entre Brasil e Argentina terá transmissão ao vivo em:

  • TV aberta: Globo
  • TV fechada: SporTV

A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Provável escalação do Brasil

Arthur Elias ainda terá os últimos treinamentos antes de definir a equipe que começará o amistoso. No último compromisso da Seleção, o Brasil iniciou com:

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Lorena; Bela, Isa Haas e Mariza; Angelina, Gio Garbelini, Ary Borges e Aline Gomes; Tainá Maranhão, Dudinha e Gabi Portilho.

Entretanto, Ary Borges, Aline Gomes, Dudinha e Gabi Portilho não estão entre as convocadas para os amistosos contra a Argentina. Com isso, Arthur Elias terá de promover pelo menos quatro mudanças em relação à formação utilizada no último jogo.

Convocadas da Seleção Brasileira Feminina

Goleiras

  • Lorena (Kansas City)
  • Yanne (Bahia)
  • Thaís Lima (Benfica)
  • Carlinha (São Paulo)

Defensoras

  • Carol Gil (São Paulo)
  • Isa Haas (América-MEX)
  • Tarciane (Lyon-FRA)
  • Mariza (Tigres-MEX)
  • Tayla (São Paulo)

Laterais

  • Bela (PSG-FRA)
  • Raissa Bahia (Palmeiras)
  • Bruninha (Gotham-EUA)
  • Tamara Bolt (Washington Spirit-EUA)

Meio-campistas

  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Angelina (Orlando Pride-EUA)
  • Jaque (Corinthians)
  • Kaylane (Flamengo)
  • Clarinha (Benfica-POR)

Atacantes

  • Kerolin (Barcelona)
  • Priscila (América-MEX)
  • Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP)
  • Bia Zaneratto (Palmeiras)
  • Maranhão (Palmeiras)
  • Geyse (América-MEX)
  • Jhonson (Corinthians)
  • Maiara (Angel City-EUA)
  • Marília (Cruzeiro)
  • Luany (Atlético de Madrid-ESP)

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Brasil e Argentina voltam a se enfrentar em Pernambuco

O amistoso no Beira-Rio será apenas o primeiro encontro entre Brasil e Argentina nesta Data Fifa. As seleções voltam a campo na terça-feira (13), às 20h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Após a partida em Porto Alegre, a delegação brasileira permanece na capital gaúcha e viaja em voo fretado para Pernambuco no domingo (11).

O retorno à Arena Pernambuco também faz parte da preparação para o Mundial de 2027. O estádio pernambucano será uma das sedes da competição e receberá sete partidas, sendo seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.

A última partida da Seleção Feminina na Arena Pernambuco aconteceu em junho de 2024, quando o Brasil goleou a Jamaica por 4 a 0 diante de aproximadamente 33,7 mil torcedores.

Preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Os amistosos contra a Argentina fazem parte da reta final de preparação da Seleção Brasileira em 2026. Depois dos dois confrontos, o Brasil ainda terá dois jogos contra o Japão.

O primeiro será em 29 de novembro, no Edion Peace Wing Hiroshima, em Hiroshima. O segundo está marcado para 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. A competição terá oito cidades-sede, incluindo a Região Metropolitana do Recife, com jogos na Arena Pernambuco.

Ficha da partida

  • Jogo: Brasil x Argentina
  • Competição: Amistoso internacional feminino
  • Data: 10 de outubro de 2026 (sábado)
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Globo e SporTV 

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.