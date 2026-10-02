'É uma doença avassaladora', relata mulher de Lito Sousa após velório

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O velório foi aberto ao público eaconteceu no Parque de Material Aeronáutico, no Museu Aeroespacial Paulista, em Santana, na zona norte de São Paulo.

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Familiares, amigos e fãs puderam se despedir nesta sexta-feira, 2, do influenciador Lito Sousa, que morreu aos 59 anos na quinta-feira, 1º de outubro. Mila Seidl, mulher de Lito, comentou ao final do velório do influenciador, como foram os últimos dias do marido. Ela destacou a dificuldade de lidar com uma doença degenerativa que evolui de uma forma brutal.

"As últimas semanas foram muito difíceis. Acho que todo mundo conseguiu pesquisar um pouco sobre a doença. Ela não é nem de longe o que se lê sobre ela. É uma doença avassaladora. Em dias, ela muda todo o cenário."

O velório foi aberto ao público eaconteceu no Parque de Material Aeronáutico, no Museu Aeroespacial Paulista, em Santana, na zona norte de São Paulo.

Mila também falou sobre o rito de despedida: "O Lito teve uma oportunidade de fazer algumas declarações de vontade. Que ele estivesse perto do que ele amava, perto da aviação. Esse é um ambiente que ele amou muito. Ele teve a formação inicial dele na Força Aérea. Esse momento foi perfeito."

Mais cedo, ela já tinha gravado um vídeo nas redes sociais explicando sobre a ausência do filho do casal no velório. Em entrevista à imprensa, ela comentou novamente sobre o assunto.

"Cheguei a dar para ele a oportunidade de vir, mas deixei claro que ele não precisava vir. Ele tem 7 anos de idade, criança, muito pequeno. Ele não tem discernimento de tudo. Prefiro que ele tenha outra imagem do pai dele."

O corpo do influenciador foi velado nesta sexta, no Museu da Aeronáutica, na zona norte de São Paulo. Por volta das 12h, a cerimônia foi encerrada para o público em geral e ficou restrita aos familiares.

‘Você veio para me salvar’

Lito morreu após lutar contra um câncer e uma doença rara. O comunicado da morte foi feito em um vídeo narrado com a voz de Mila. No registro, ela comenta sobre o início do relacionamento e como o mecânico de aviação ensinou ela a voar - dentro e fora das aeronaves.

"Você veio para me salvar, salvar do medo de voar e também para os espíritos não me pegarem", relata

"Eu, com muito medo de voar, você, com toda a sua sabedoria me deu mais do que um próximo destino, me deu um novo caminho pela imensidão do céu."

Mila assumiu os cuidados do influenciador desde que ele foi diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob, que é rara, fatal e não tem cura.

"Eu não sei explicar a sua partida, talvez ninguém saiba. Mas olhando para a vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão. O Brasil inteiro te ama."

