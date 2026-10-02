Ancelotti aprova 'Super Data Fifa' e destaca tempo maior para trabalhar a Seleção Brasileira
Treinador valorizou período prolongado com os jogadores e afirmou que novo formato permitiu trabalhar mais os aspectos técnicos e táticos da equipe
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Carlo Ancelotti aprovou o formato da primeira Data Fifa da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Com um período maior de concentração e apenas três amistosos programados, o treinador teve mais tempo para trabalhar com o elenco antes e entre as partidas.
A chamada "Super Data Fifa" reuniu as tradicionais janelas de setembro e outubro em um único período. Diferentemente das Datas Fifa convencionais, de nove dias, a nova janela tem duração de 16 dias, entre 21 de setembro e 6 de outubro.
A Seleção Brasileira começou a se apresentar na Austrália no dia 20 de setembro, cinco dias antes do primeiro amistoso contra os donos da casa. Para Ancelotti, o período maior permitiu que a comissão técnica trabalhasse aspectos que normalmente são prejudicados pelo calendário apertado das seleções.
"Acho que foi um período interessante. A verdade é que temos a oportunidade de estar mais tempo com os jogadores, de treinar um pouco mais, de considerar mais o aspecto técnico e tático de jogo no treino", afirmou Ancelotti.
Ancelotti aprova mudança na Data Fifa
Além do ganho dentro de campo, Ancelotti destacou outro benefício da mudança: a redução no número de viagens realizadas pelos jogadores para defender suas seleções.
No formato anterior, os atletas deixavam seus clubes para uma Data Fifa em setembro e voltavam a fazer o mesmo movimento poucas semanas depois, em outubro. Com a união das duas janelas, o período de ausência é maior, mas acontece de uma só vez.
"E também, para os jogadores, permite que não viajem muito, tenham mais possibilidade de recuperação e voltem ao clube em melhores condições. Foi uma boa ideia juntar a Data Fifa de setembro e outubro, uma boa ideia da Fifa", completou o treinador.
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Brasil poderia fazer quatro jogos, mas terá apenas três
A extensão do calendário abriu espaço para que as seleções disputassem até quatro partidas durante a janela. O Brasil, no entanto, montou uma programação com somente três amistosos: dois contra a Austrália e um diante da Índia.
A escolha também proporcionou intervalos maiores entre os compromissos. A equipe enfrentou a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro e fecha a excursão diante da Índia em 3 de outubro.
Antes do início da Data Fifa, a CBF encontrou dificuldades para conseguir adversários mais competitivos disponíveis para completar a agenda. Seleções de outros continentes estavam envolvidas em competições oficiais.
Assim, apesar de a janela permitir um quarto compromisso, a Seleção Brasileira ficou com três partidas. A programação contou com dois confrontos diante da Austrália e o duelo contra a Índia.
Mais tempo para testes de Ancelotti
O período prolongado ganhou ainda mais importância por ser o começo de um novo ciclo da Seleção após a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti aproveitou os amistosos para dar oportunidades a diferentes jogadores e testar alternativas para a equipe.
Nos dois jogos contra a Austrália, por exemplo, o treinador utilizou formações diferentes. O Brasil empatou o primeiro confronto por 1 a 1 e venceu o segundo por 4 a 2.
No duelo em Brisbane, Ancelotti promoveu sete mudanças entre os titulares e passou do 4-2-4 utilizado anteriormente para o 4-3-3.
A rotação seguirá contra a Índia. Ancelotti já confirmou Pedro Morisco como titular no gol, fazendo com que os três goleiros convocados iniciem uma partida nesta Data Fifa. Hugo Souza jogou o primeiro amistoso contra a Austrália, enquanto Otávio começou o segundo.
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Brasil encerra Data Fifa contra a Índia
A Seleção Brasileira encerra o período de trabalho neste sábado (3), quando enfrenta a Índia, às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá.
O confronto será inédito entre as seleções principais masculinas dos dois países e também marcará a primeira partida da Seleção Brasileira em território indiano.
Depois do amistoso, os jogadores serão liberados para retornar aos seus clubes.
Jogos do Brasil na Data Fifa
- Austrália 1 x 1 Brasil: 25 de setembro, em Townsville
- Austrália 2 x 4 Brasil: 29 de setembro, em Brisbane
- Índia x Brasil: 3 de outubro, às 11h, em Calcutá
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