Argentina x Brasil Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e classificação no Sul-Americano de Futsal
Já classificada para a semifinal, Seleção Brasileira encara a maior rival, que ainda luta por uma vaga na fase decisiva do torneio
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Argentina x Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 14h30 (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do CONMEBOL Sul-Americano de Futsal Sub-20, disputado em Barquisimeto, na Venezuela.
A Seleção Brasileira entra em quadra já classificada para a semifinal da competição. O clássico, porém, pode ter peso decisivo para a Argentina, que ainda luta por uma das duas vagas do Grupo B na próxima fase.
O Brasil lidera a chave com sete pontos em três partidas, enquanto o Chile encerrou sua participação na primeira fase com seis pontos. A Argentina soma quatro pontos em três jogos e precisa do resultado na última rodada para seguir na disputa pela classificação.
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Brasil pode eliminar a Argentina
Apesar de já estar garantido na semifinal, o Brasil terá a possibilidade de complicar a situação do maior rival sul-americano. Uma vitória brasileira deixa a Argentina com quatro pontos e atrás do Chile, que já encerrou sua participação com seis.
Nesse cenário, os argentinos seriam eliminados ainda na primeira fase, enquanto Brasil e Chile ficariam com as duas vagas do Grupo B nas semifinais.
A Seleção Brasileira chega à última rodada com sete pontos e ainda busca fechar a fase inicial na liderança da chave.
Classificação do Grupo B
- 1º Brasil: 7 pontos em 3 jogos
- 2º Chile: 6 pontos em 4 jogos
- 3º Argentina: 4 pontos em 3 jogos
- 4º Equador: 3 pontos em 3 jogos
- 5º Peru: 1 ponto em 3 jogos
As duas melhores seleções de cada grupo avançam às semifinais. As demais continuam no torneio para a definição das posições seguintes.
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Onde assistir Argentina x Brasil Sub-20 ao vivo
O clássico entre Brasil e Argentina pelo Sul-Americano de Futsal Sub-20 terá transmissão ao vivo:
- TV fechada: SporTV 3
A bola rola às 14h30 (horário de Brasília), em Barquisimeto, na Venezuela.
Brasil busca o nono título
Maior campeão da história do Sul-Americano de Futsal Sub-20, o Brasil chegou à Venezuela com oito títulos conquistados e tenta ampliar a hegemonia continental.
A equipe é comandada pelo técnico Rafael Cafu e conta ainda com o pernambucano Vanildo Neto, do Sport, como auxiliar técnico.
Na primeira fase, o Brasil foi colocado no Grupo B ao lado de Argentina, Chile, Equador e Peru. No Grupo A estão Venezuela, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
Convocados do Brasil
Goleiros
- Bernardo – Corinthians (SP)
- Bertoldo – Blumenau (SC)
Fixos
- Braian – JEC/Krona (SC)
- Caetano – Jaraguá (SC)
Alas
- Erick – São José (SP)
- Luquinhas – Tubarão (SC)
- Marcelinho – Umbro Liga São Caetano (SP)
- Murillo – Vasco (RJ)
- Odara – Corinthians (SP)
- Sani – Jaraguá (SC)
- Vini Dias – Corinthians (SP)
Pivôs
- Claudinho – Vasco (RJ)
- De Nez – JEC/Krona (SC)
- Marcello – Atlântico (RS)
Ficha da partida
- Jogo: Argentina x Brasil
- Competição: CONMEBOL Sul-Americano de Futsal Sub-20
- Fase: Grupo B – última rodada
- Data: 1º de outubro de 2026 (quinta-feira)
- Horário: 14h30 (de Brasília)
- Local: Barquisimeto, Venezuela
- Transmissão: SporTV 3