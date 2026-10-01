Argentina x Brasil Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e classificação no Sul-Americano de Futsal

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Já classificada para a semifinal, Seleção Brasileira encara a maior rival, que ainda luta por uma vaga na fase decisiva do torneio

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Argentina x Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 14h30 (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do CONMEBOL Sul-Americano de Futsal Sub-20, disputado em Barquisimeto, na Venezuela.

A Seleção Brasileira entra em quadra já classificada para a semifinal da competição. O clássico, porém, pode ter peso decisivo para a Argentina, que ainda luta por uma das duas vagas do Grupo B na próxima fase.

O Brasil lidera a chave com sete pontos em três partidas, enquanto o Chile encerrou sua participação na primeira fase com seis pontos. A Argentina soma quatro pontos em três jogos e precisa do resultado na última rodada para seguir na disputa pela classificação.

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Brasil pode eliminar a Argentina

Apesar de já estar garantido na semifinal, o Brasil terá a possibilidade de complicar a situação do maior rival sul-americano. Uma vitória brasileira deixa a Argentina com quatro pontos e atrás do Chile, que já encerrou sua participação com seis.

Nesse cenário, os argentinos seriam eliminados ainda na primeira fase, enquanto Brasil e Chile ficariam com as duas vagas do Grupo B nas semifinais.

A Seleção Brasileira chega à última rodada com sete pontos e ainda busca fechar a fase inicial na liderança da chave.

Classificação do Grupo B

1º Brasil: 7 pontos em 3 jogos

7 pontos em 3 jogos 2º Chile: 6 pontos em 4 jogos

6 pontos em 4 jogos 3º Argentina: 4 pontos em 3 jogos

4 pontos em 3 jogos 4º Equador: 3 pontos em 3 jogos

3 pontos em 3 jogos 5º Peru: 1 ponto em 3 jogos

As duas melhores seleções de cada grupo avançam às semifinais. As demais continuam no torneio para a definição das posições seguintes.

Onde assistir Argentina x Brasil Sub-20 ao vivo

O clássico entre Brasil e Argentina pelo Sul-Americano de Futsal Sub-20 terá transmissão ao vivo:

TV fechada: SporTV 3

A bola rola às 14h30 (horário de Brasília), em Barquisimeto, na Venezuela.

Brasil busca o nono título

Maior campeão da história do Sul-Americano de Futsal Sub-20, o Brasil chegou à Venezuela com oito títulos conquistados e tenta ampliar a hegemonia continental.

A equipe é comandada pelo técnico Rafael Cafu e conta ainda com o pernambucano Vanildo Neto, do Sport, como auxiliar técnico.

Na primeira fase, o Brasil foi colocado no Grupo B ao lado de Argentina, Chile, Equador e Peru. No Grupo A estão Venezuela, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

Convocados do Brasil

Goleiros

Bernardo – Corinthians (SP)

Bertoldo – Blumenau (SC)

Fixos

Braian – JEC/Krona (SC)

Caetano – Jaraguá (SC)

Alas

Erick – São José (SP)

Luquinhas – Tubarão (SC)

Marcelinho – Umbro Liga São Caetano (SP)

Murillo – Vasco (RJ)

Odara – Corinthians (SP)

Sani – Jaraguá (SC)

Vini Dias – Corinthians (SP)

Pivôs

Claudinho – Vasco (RJ)

De Nez – JEC/Krona (SC)

Marcello – Atlântico (RS)

Ficha da partida