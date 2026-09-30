Índia x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e escalações

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Partida será histórica por marcar o primeiro confronto entre as seleções principais masculinas de Índia e Brasil; confira os principais detalhes

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Índia e Brasil se enfrentam neste sábado (3), às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá, na Índia. O duelo é um amistoso internacional e encerra a sequência de compromissos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa.

A partida será histórica por marcar o primeiro confronto entre as seleções principais masculinas de Índia e Brasil. Também será a primeira vez que a equipe brasileira fará uma partida em território indiano.

O Brasil chega ao compromisso depois de enfrentar a Austrália duas vezes nesta Data Fifa. A equipe comandada por Carlo Ancelotti empatou por 1 a 1 no primeiro jogo e venceu o segundo por 4 a 2, em Brisbane.

Como chegam Índia e Brasil para o amistoso

O Brasil encerrou a série contra a Austrália com uma vitória por 4 a 2. Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior marcaram os gols da Seleção no confronto realizado na última terça-feira (29).

Vinícius Júnior, inclusive, marcou o último gol da partida e se isolou na artilharia da Seleção Brasileira durante a passagem de Carlo Ancelotti pelo comando da equipe.

Para o confronto com a Índia, Ancelotti confirmou Pedro Morisco, do Coritiba, como titular no gol. O treinador também afirmou que pretende continuar utilizando os esquemas 4-2-4 e 4-3-3 durante os testes da equipe.

Raphinha será desfalque. O atacante apresentou um edema e foi cortado da delegação brasileira.

A Índia ocupa atualmente a 138ª posição no ranking da Fifa e nunca disputou uma Copa do Mundo. A seleção teve como principal conquista recente o título do Campeonato SAFF, em 2021.

Onde assistir Índia x Brasil ao vivo

O amistoso entre Índia e Brasil terá transmissão ao vivo na televisão aberta, na TV por assinatura e pela internet.

TV aberta: TV Globo

TV Globo TV por assinatura: sportv

sportv Streaming: Globoplay

Globoplay YouTube: ge TV

O jogo poderá ser acompanhado gratuitamente pelo canal ge TV no YouTube. O Globoplay também terá a transmissão da partida.

Ficha técnica de Índia x Brasil