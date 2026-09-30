Índia x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e escalações
Partida será histórica por marcar o primeiro confronto entre as seleções principais masculinas de Índia e Brasil; confira os principais detalhes
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Índia e Brasil se enfrentam neste sábado (3), às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá, na Índia. O duelo é um amistoso internacional e encerra a sequência de compromissos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa.
A partida será histórica por marcar o primeiro confronto entre as seleções principais masculinas de Índia e Brasil. Também será a primeira vez que a equipe brasileira fará uma partida em território indiano.
O Brasil chega ao compromisso depois de enfrentar a Austrália duas vezes nesta Data Fifa. A equipe comandada por Carlo Ancelotti empatou por 1 a 1 no primeiro jogo e venceu o segundo por 4 a 2, em Brisbane.
Como chegam Índia e Brasil para o amistoso
O Brasil encerrou a série contra a Austrália com uma vitória por 4 a 2. Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior marcaram os gols da Seleção no confronto realizado na última terça-feira (29).
Vinícius Júnior, inclusive, marcou o último gol da partida e se isolou na artilharia da Seleção Brasileira durante a passagem de Carlo Ancelotti pelo comando da equipe.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para o confronto com a Índia, Ancelotti confirmou Pedro Morisco, do Coritiba, como titular no gol. O treinador também afirmou que pretende continuar utilizando os esquemas 4-2-4 e 4-3-3 durante os testes da equipe.
Raphinha será desfalque. O atacante apresentou um edema e foi cortado da delegação brasileira.
A Índia ocupa atualmente a 138ª posição no ranking da Fifa e nunca disputou uma Copa do Mundo. A seleção teve como principal conquista recente o título do Campeonato SAFF, em 2021.
Onde assistir Índia x Brasil ao vivo
O amistoso entre Índia e Brasil terá transmissão ao vivo na televisão aberta, na TV por assinatura e pela internet.
- TV aberta: TV Globo
- TV por assinatura: sportv
- Streaming: Globoplay
- YouTube: ge TV
O jogo poderá ser acompanhado gratuitamente pelo canal ge TV no YouTube. O Globoplay também terá a transmissão da partida.
Ficha técnica de Índia x Brasil
- Jogo: Índia x Brasil
- Data: sábado, 3 de outubro de 2026
- Horário: 11h (de Brasília)
- Horário local: 19h30
- Local: Salt Lake Stadium, Calcutá, Índia
- Competição: amistoso internacional
- Transmissão: TV Globo, sportv, Globoplay e ge TV no YouTube