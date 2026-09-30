Brasil x México Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo amistoso internacional
Seleção Brasileira busca a terceira vitória seguida na Espanha e encerra contra os mexicanos a sequência de preparação para o Sul-Americano de 2027
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Brasil e México se enfrentam neste domingo (4), às 6h (horário de Brasília), na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha. O confronto será o terceiro e último amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 nesta Data Fifa.
A equipe comandada pelo técnico Paulo Victor chega embalada por duas vitórias consecutivas na Espanha. Depois de vencer a Dinamarca por 4 a 1, o Brasil superou os Estados Unidos por 2 a 0, nesta quinta-feira (1º).
Agora, diante do México, a Seleção tenta fechar a sequência de amistosos com 100% de aproveitamento. Os jogos fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027.
Como chega o Brasil
A Seleção Brasileira chega ao último compromisso na Espanha com duas vitórias em dois jogos. Na estreia da sequência, o Brasil venceu a Dinamarca por 4 a 1, com gols de Bruninho, Lucas Rodrigues, Heittor e Yuri Leles.
Na segunda partida, disputada nesta quinta-feira (1º), a equipe comandada por Paulo Victor derrotou os Estados Unidos por 2 a 0, também na Pinatar Arena.
Além dos resultados, a comissão técnica utiliza os amistosos para observar os jogadores e avançar na formação do grupo que disputará o Sul-Americano Sub-20 de 2027.
Entre os atletas do elenco está Zé Lucas, ex-Sport e atualmente no Cruzeiro. O volante pernambucano, de 18 anos, foi capitão da Seleção Brasileira na conquista do Sul-Americano Sub-17 de 2025 e agora busca espaço na categoria Sub-20.
Brasil busca terceira vitória seguida
O confronto contra o México encerra a sequência de três amistosos internacionais disputados pelo Brasil na Espanha.
Até aqui, a Seleção tem 100% de aproveitamento, com vitórias sobre Dinamarca e Estados Unidos. O Brasil marcou seis gols nas duas partidas e ainda não foi derrotado durante o período de preparação.
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Depois do duelo com os mexicanos, a comissão técnica seguirá o trabalho de preparação para o Sul-Americano Sub-20 de 2027.
Onde assistir Brasil x México Sub-20 ao vivo
O amistoso entre Brasil e México Sub-20 terá transmissão ao vivo em:
- YouTube: CBF TV
A bola rola às 6h (horário de Brasília) deste domingo (4), na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha.
Provável escalação do Brasil
Brasil Sub-20 (Técnico: Paulo Victor)
Kauan; Ryan, João Souza, Kauã Prates e Kauã Pascini; Lucas Rodrigues, Zé Lucas e Isaque; Bruninho, Erick Belé e Heittor.
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Jogos do Brasil Sub-20 na Espanha
- Brasil 4 x 1 Dinamarca
- Brasil 2 x 0 Estados Unidos
- 04/10: Brasil x México – 6h (de Brasília)
Ficha da partida
- Jogo: Brasil x México
- Competição: Amistoso internacional Sub-20
- Data: 4 de outubro de 2026 (domingo)
- Horário: 6h (de Brasília)
- Local: Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar (Espanha)
- Transmissão: CBF TV, pelo YouTube
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