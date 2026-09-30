fechar
Selecao brasileira |

Brasil x México Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo amistoso internacional

Seleção Brasileira busca a terceira vitória seguida na Espanha e encerra contra os mexicanos a sequência de preparação para o Sul-Americano de 2027

Por Lucas Valle Publicado em 02/10/2026 às 8:20
Zé Lucas em campo pela Seleção Brasileira Sub-20
Zé Lucas em campo pela Seleção Brasileira Sub-20 - Nelson Terme / CBF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e México se enfrentam neste domingo (4), às 6h (horário de Brasília), na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha. O confronto será o terceiro e último amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 nesta Data Fifa.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Victor chega embalada por duas vitórias consecutivas na Espanha. Depois de vencer a Dinamarca por 4 a 1, o Brasil superou os Estados Unidos por 2 a 0, nesta quinta-feira (1º).

Agora, diante do México, a Seleção tenta fechar a sequência de amistosos com 100% de aproveitamento. Os jogos fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Como chega o Brasil

A Seleção Brasileira chega ao último compromisso na Espanha com duas vitórias em dois jogos. Na estreia da sequência, o Brasil venceu a Dinamarca por 4 a 1, com gols de Bruninho, Lucas Rodrigues, Heittor e Yuri Leles.

Na segunda partida, disputada nesta quinta-feira (1º), a equipe comandada por Paulo Victor derrotou os Estados Unidos por 2 a 0, também na Pinatar Arena.

Além dos resultados, a comissão técnica utiliza os amistosos para observar os jogadores e avançar na formação do grupo que disputará o Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Entre os atletas do elenco está Zé Lucas, ex-Sport e atualmente no Cruzeiro. O volante pernambucano, de 18 anos, foi capitão da Seleção Brasileira na conquista do Sul-Americano Sub-17 de 2025 e agora busca espaço na categoria Sub-20.

Brasil busca terceira vitória seguida

O confronto contra o México encerra a sequência de três amistosos internacionais disputados pelo Brasil na Espanha.

Até aqui, a Seleção tem 100% de aproveitamento, com vitórias sobre Dinamarca e Estados Unidos. O Brasil marcou seis gols nas duas partidas e ainda não foi derrotado durante o período de preparação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Depois do duelo com os mexicanos, a comissão técnica seguirá o trabalho de preparação para o Sul-Americano Sub-20 de 2027.

 

 

Onde assistir Brasil x México Sub-20 ao vivo

O amistoso entre Brasil e México Sub-20 terá transmissão ao vivo em:

  • YouTube: CBF TV

A bola rola às 6h (horário de Brasília) deste domingo (4), na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha.

Provável escalação do Brasil

Brasil Sub-20 (Técnico: Paulo Victor)

Kauan; Ryan, João Souza, Kauã Prates e Kauã Pascini; Lucas Rodrigues, Zé Lucas e Isaque; Bruninho, Erick Belé e Heittor.

Leia Também

Jogos do Brasil Sub-20 na Espanha

  • Brasil 4 x 1 Dinamarca
  • Brasil 2 x 0 Estados Unidos
  • 04/10: Brasil x México – 6h (de Brasília)

Ficha da partida

  • Jogo: Brasil x México
  • Competição: Amistoso internacional Sub-20
  • Data: 4 de outubro de 2026 (domingo)
  • Horário: 6h (de Brasília)
  • Local: Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar (Espanha)
  • Transmissão: CBF TV, pelo YouTube

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo: onde assistir e horário pela semifinal do Sul-Americano de Futsal
Brasil x Argentina

Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo: onde assistir e horário pela semifinal do Sul-Americano de Futsal
Argentina x Brasil Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e classificação no Sul-Americano de Futsal
Brasil x Argentina

Argentina x Brasil Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e classificação no Sul-Americano de Futsal

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.