Brasil x México Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo amistoso internacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seleção Brasileira busca a terceira vitória seguida na Espanha e encerra contra os mexicanos a sequência de preparação para o Sul-Americano de 2027

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e México se enfrentam neste domingo (4), às 6h (horário de Brasília), na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha. O confronto será o terceiro e último amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 nesta Data Fifa.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Victor chega embalada por duas vitórias consecutivas na Espanha. Depois de vencer a Dinamarca por 4 a 1, o Brasil superou os Estados Unidos por 2 a 0, nesta quinta-feira (1º).

Agora, diante do México, a Seleção tenta fechar a sequência de amistosos com 100% de aproveitamento. Os jogos fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Como chega o Brasil

A Seleção Brasileira chega ao último compromisso na Espanha com duas vitórias em dois jogos. Na estreia da sequência, o Brasil venceu a Dinamarca por 4 a 1, com gols de Bruninho, Lucas Rodrigues, Heittor e Yuri Leles.

Na segunda partida, disputada nesta quinta-feira (1º), a equipe comandada por Paulo Victor derrotou os Estados Unidos por 2 a 0, também na Pinatar Arena.

Além dos resultados, a comissão técnica utiliza os amistosos para observar os jogadores e avançar na formação do grupo que disputará o Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Entre os atletas do elenco está Zé Lucas, ex-Sport e atualmente no Cruzeiro. O volante pernambucano, de 18 anos, foi capitão da Seleção Brasileira na conquista do Sul-Americano Sub-17 de 2025 e agora busca espaço na categoria Sub-20.

Brasil busca terceira vitória seguida

O confronto contra o México encerra a sequência de três amistosos internacionais disputados pelo Brasil na Espanha.

Até aqui, a Seleção tem 100% de aproveitamento, com vitórias sobre Dinamarca e Estados Unidos. O Brasil marcou seis gols nas duas partidas e ainda não foi derrotado durante o período de preparação.

Depois do duelo com os mexicanos, a comissão técnica seguirá o trabalho de preparação para o Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Onde assistir Brasil x México Sub-20 ao vivo

O amistoso entre Brasil e México Sub-20 terá transmissão ao vivo em:

YouTube: CBF TV

A bola rola às 6h (horário de Brasília) deste domingo (4), na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha.

Provável escalação do Brasil

Brasil Sub-20 (Técnico: Paulo Victor)

Kauan; Ryan, João Souza, Kauã Prates e Kauã Pascini; Lucas Rodrigues, Zé Lucas e Isaque; Bruninho, Erick Belé e Heittor.

Jogos do Brasil Sub-20 na Espanha

Brasil 4 x 1 Dinamarca

Brasil 2 x 0 Estados Unidos

04/10: Brasil x México – 6h (de Brasília)

Ficha da partida

Jogo: Brasil x México

Brasil x México Competição: Amistoso internacional Sub-20

Amistoso internacional Sub-20 Data: 4 de outubro de 2026 (domingo)

4 de outubro de 2026 (domingo) Horário: 6h (de Brasília)

6h (de Brasília) Local: Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar (Espanha)

Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar (Espanha) Transmissão: CBF TV, pelo YouTube

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!