fechar
Selecao brasileira |

Brasil x EUA Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo amistoso internacional

Seleção Brasileira tenta manter o embalo após goleada sobre a Dinamarca e segue preparação para o Sul-Americano da categoria

Por Lucas Valle Publicado em 30/09/2026 às 11:34
Seleção Brasileira Sub-20
Seleção Brasileira Sub-20 - Nelson Terme / CBF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 13h (horário de Brasília), na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha. O confronto será o segundo de três amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 nesta Data Fifa.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Victor chega embalada após vencer a Dinamarca por 4 a 1 no primeiro compromisso da sequência. Bruninho, Lucas Rodrigues, Heittor e Yuri Leles marcaram os gols brasileiros.

Os amistosos fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027. Depois dos Estados Unidos, o Brasil ainda enfrentará o México antes de encerrar o período de preparação na Espanha.

Como chega o Brasil

A Seleção Brasileira iniciou a sequência de amistosos com uma vitória por 4 a 1 sobre a Dinamarca. Além do resultado, a comissão técnica utiliza os confrontos para observar os jogadores e avançar na formação do grupo para o Sul-Americano Sub-20.

Paulo Victor conta com nomes que vêm ganhando espaço nas categorias de base de clubes brasileiros e do futebol europeu. Entre eles está Zé Lucas, ex-Sport e atualmente no Cruzeiro.

O volante pernambucano, de 18 anos, foi capitão da Seleção Brasileira na conquista do Sul-Americano Sub-17 de 2025 e agora busca se firmar na categoria Sub-20.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Onde assistir Brasil x Estados Unidos Sub-20 ao vivo

O amistoso entre Brasil e Estados Unidos terá transmissão ao vivo em:

  • Youtube: CBF TV 

A bola rola às 13h (horário de Brasília), na Pinatar Arena, na Espanha.

Provável escalação do Brasil

Brasil Sub-20 (Técnico: Paulo Victor)

Kauan; Ryan, João Souza, Kauã Prates e Kauã Pascini; Lucas Rodrigues, Zé Lucas e Isaque; Bruninho, Erick Belé e Heittor.

Próximos jogos do Brasil Sub-20

  • 01/10: Estados Unidos x Brasil – 13h (de Brasília)
  • 04/10: Brasil x México – 6h (de Brasília)

A sequência de amistosos é utilizada pela comissão técnica como preparação para o Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Ficha da partida

  • Jogo: Brasil x Estados Unidos
  • Competição: Amistoso internacional Sub-20
  • Data: 1º de outubro de 2026
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Local: Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar (Espanha)
  • Transmissão: CBF TV

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Índia x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e escalações
BRASIL

Índia x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e escalações
Quem é o capitão da Seleção Brasileira na partida contra a Austrália?
BRASIL

Quem é o capitão da Seleção Brasileira na partida contra a Austrália?

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.