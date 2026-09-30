Brasil x EUA Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo amistoso internacional
Seleção Brasileira tenta manter o embalo após goleada sobre a Dinamarca e segue preparação para o Sul-Americano da categoria
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Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 13h (horário de Brasília), na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha. O confronto será o segundo de três amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 nesta Data Fifa.
A equipe comandada pelo técnico Paulo Victor chega embalada após vencer a Dinamarca por 4 a 1 no primeiro compromisso da sequência. Bruninho, Lucas Rodrigues, Heittor e Yuri Leles marcaram os gols brasileiros.
Os amistosos fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027. Depois dos Estados Unidos, o Brasil ainda enfrentará o México antes de encerrar o período de preparação na Espanha.
Como chega o Brasil
A Seleção Brasileira iniciou a sequência de amistosos com uma vitória por 4 a 1 sobre a Dinamarca. Além do resultado, a comissão técnica utiliza os confrontos para observar os jogadores e avançar na formação do grupo para o Sul-Americano Sub-20.
Paulo Victor conta com nomes que vêm ganhando espaço nas categorias de base de clubes brasileiros e do futebol europeu. Entre eles está Zé Lucas, ex-Sport e atualmente no Cruzeiro.
O volante pernambucano, de 18 anos, foi capitão da Seleção Brasileira na conquista do Sul-Americano Sub-17 de 2025 e agora busca se firmar na categoria Sub-20.
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Onde assistir Brasil x Estados Unidos Sub-20 ao vivo
O amistoso entre Brasil e Estados Unidos terá transmissão ao vivo em:
- Youtube: CBF TV
A bola rola às 13h (horário de Brasília), na Pinatar Arena, na Espanha.
Provável escalação do Brasil
Brasil Sub-20 (Técnico: Paulo Victor)
Kauan; Ryan, João Souza, Kauã Prates e Kauã Pascini; Lucas Rodrigues, Zé Lucas e Isaque; Bruninho, Erick Belé e Heittor.
Próximos jogos do Brasil Sub-20
- 01/10: Estados Unidos x Brasil – 13h (de Brasília)
- 04/10: Brasil x México – 6h (de Brasília)
A sequência de amistosos é utilizada pela comissão técnica como preparação para o Sul-Americano Sub-20 de 2027.
Ficha da partida
- Jogo: Brasil x Estados Unidos
- Competição: Amistoso internacional Sub-20
- Data: 1º de outubro de 2026
- Horário: 13h (de Brasília)
- Local: Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar (Espanha)
- Transmissão: CBF TV
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