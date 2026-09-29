Resultado Austrália x Brasil pelo amistoso internacional: acompanhe o placar ao vivo
Seleção Brasileira volta a enfrentar os australianos nesta terça-feira (29), em Brisbane, no segundo amistoso da Data Fifa
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Austrália e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (29), em Brisbane, no segundo amistoso entre as seleções durante esta Data Fifa. A bola rola às 7h10 (horário de Brasília).
O confronto acontece quatro dias depois do empate por 1 a 1 entre as equipes, em Townsville. Na primeira partida, Irankunda abriu o placar para os australianos no segundo tempo, enquanto Rayan marcou aos 49 minutos e evitou a derrota brasileira.
Além das mudanças nas peças, Ancelotti também alterou o esquema tático. O Brasil volta a atuar no 4-3-3, deixando de lado o 4-2-4 utilizado anteriormente e que vinha sendo alvo de críticas por parte da torcida. Com a mudança, a Seleção terá Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo formando o meio-campo.
Entre as novidades também estão Otávio no gol, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior no sistema defensivo. No ataque, Rayan ganha uma oportunidade como titular depois de marcar o gol de empate no primeiro amistoso.
A Seleção Brasileira busca agora a primeira vitória após a Copa do Mundo de 2026. Depois do segundo encontro com a Austrália, o Brasil encerra a excursão pela Ásia e Oceania contra a Índia, no dia 3 de outubro.
Resultado atualizado
Placar: Austrália 0 x 1 Brasil
Resumo do 1° Tempo
Aos 2 minutos, Rayan tentou avançar pela direita, mas foi bloqueado pela defesa australiana. O atacante tocou para Gabriel Bontempo, que encontrou Vanderson. O lateral bateu cruzado e abriu o placar para a Seleção Brasileira: Austrália 0 x 1 Brasil.
A matéria será atualizada durante os lances da partida.
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Escalações
Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vinicius Júnior.
Austrália (técnico: Tony Popovic)
Beach; Italiano, Circati, Souttar, Herrington e Behich; Irvine, Okon e Metcalfe; Irankunda e Yengi.
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Ficha do jogo - Austrália x Brasil
- Competição: Amistoso internacional
- Data: 29 de setembro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 7h (Horário de Brasília)
- Local: Brisbane, Austrália
- Árbitro: Yusuke Araki (Japão)
- Assistentes: Kota Watanabe (Japão) e Kohe Ando (Japão)
- Gols: Vanderson (2' 1T)
- Cartões amarelos:
- Transmissão: TV Globo, SporTV e ge tv
Próximos jogos do Brasil
A excursão brasileira pela Ásia e Oceania terá três partidas durante a Data Fifa.
- Austrália 1 x 1 Brasil: 25 de setembro
- Austrália x Brasil: 29 de setembro, às 7h, em Brisbane
- Índia x Brasil: 3 de outubro, em Calcutá