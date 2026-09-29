Raphinha sente desconforto e é substituído no intervalo de Austrália x Brasil
Camisa 10 marcou o gol de empate da Seleção Brasileira, mas sentiu a coxa direita e deu lugar a Endrick na volta para o segundo tempo
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O atacante Raphinha foi substituído no intervalo da partida entre Austrália e Brasil, nesta terça-feira (29), em Brisbane, após apresentar um desconforto na coxa direita. Endrick entrou no lugar do camisa 10 para a disputa do segundo tempo.
A informação sobre o problema físico foi confirmada pela assessoria de imprensa da Seleção Brasileira.
“Com desconforto na coxa direita, o atacante Raphinha foi substituído no intervalo”, informou a comunicação da Seleção.
O problema aconteceu justamente em uma partida na qual Raphinha ganhou ainda mais protagonismo. Com Marquinhos no banco de reservas, o camisa 10 recebeu de Carlo Ancelotti a braçadeira de capitão para o segundo amistoso contra os australianos.
Raphinha marcou antes de deixar o jogo
Antes de ser substituído, Raphinha marcou um dos gols brasileiros no primeiro tempo. Aos 45 minutos, Danilo sofreu pênalti dentro da área e o atacante assumiu a cobrança.
O capitão bateu no canto direito do goleiro Beach e deixou o placar empatado em 2 a 2 antes do intervalo.
O Brasil havia aberto o marcador logo aos dois minutos, com Vanderson. A Austrália reagiu e virou com gols de Alessandro Circati e Metcalfe, mas Raphinha conseguiu deixar tudo igual antes do fim da primeira etapa.
Na volta para o segundo tempo, Endrick foi o escolhido por Ancelotti para ocupar a vaga deixada pelo atacante.
Como está Austrália x Brasil?
Austrália e Brasil estão empatando por 2 a 2, em Brisbane. A Seleção abriu o placar logo aos dois minutos, quando Rayan tentou avançar pela direita e, após ser bloqueado, tocou para Gabriel Bontempo. O meia encontrou Vanderson, que bateu cruzado para fazer o primeiro gol da partida.
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A Austrália conseguiu reagir e virou o confronto. Primeiro, Metcalfe cobrou escanteio e Alessandro Circati marcou de cabeça. Depois, o próprio Metcalfe recebeu na entrada da área e acertou um belo chute para colocar os australianos em vantagem.
O Brasil conseguiu buscar novamente o empate aos 45 minutos. Danilo sofreu pênalti dentro da área e Raphinha assumiu a cobrança. O camisa 10 e capitão bateu no canto direito do goleiro australiano para deixar o placar em 2 a 2.
Situação de Raphinha
Até o momento, a Seleção Brasileira informou apenas que Raphinha apresentou um desconforto na coxa direita. Não há confirmação sobre uma eventual lesão ou sobre a gravidade do problema.
A tendência é que o atacante seja avaliado pelo departamento médico da Seleção para determinar a situação física e saber se terá condições de seguir à disposição de Carlo Ancelotti durante a Data Fifa.
Depois do segundo amistoso contra a Austrália, o Brasil ainda enfrenta a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá, no último compromisso da excursão pela Ásia e Oceania.
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