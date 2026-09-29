Quem marcou os gols de Brasil x Austrália? Veja os autores dos gols do jogo
Seleções se enfrentam nesta terça-feira, em Brisbane, pelo segundo amistoso da Data Fifa; confira os autores dos gols e o placar atualizado
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Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), em Brisbane, pelo segundo amistoso da Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro. A equipe brasileira abriu o placar, sofreu a virada ainda no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final e garantiu a vitória.
Os gols do Brasil foram marcados por Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr. Pela Austrália, Alessandro Circati e Metcalfe balançaram as redes.
Quem marcou os gols de Austrália x Brasil?
- 2 minutos do 1º tempo: Vanderson (Brasil)
- 29 minutos do 1º tempo: Alessandro Circati (Austrália)
- 33 minutos do 1º tempo: Metcalfe (Austrália)
- 45 minutos do 1º tempo: Raphinha, de pênalti (Brasil)
- 2º tempo: Bruno Guimarães (Brasil)
- 2º tempo: Vini Jr., de pênalti (Brasil)
Vanderson abre o placar para o Brasil
O Brasil começou o jogo em vantagem logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Rayan avançou pelo lado direito e tocou para Gabriel Bontempo, que encontrou Vanderson.
O lateral-direito recebeu e finalizou cruzado para vencer o goleiro australiano e colocar a Seleção na frente.
Austrália 0 x 1 Brasil.
Circati empata para a Austrália
A Austrália chegou ao empate aos 29 minutos. Metcalfe cobrou escanteio, e Alessandro Circati subiu para cabecear e mandar a bola para o fundo das redes.
Austrália 1 x 1 Brasil.
Metcalfe vira o jogo
Quatro minutos depois, aos 33 minutos, os donos da casa conseguiram a virada. Metcalfe recebeu a bola na entrada da área e acertou um chute forte para vencer Otávio.
Austrália 2 x 1 Brasil.
Raphinha empata de pênalti
O Brasil voltou a empatar aos 45 minutos do primeiro tempo. Danilo sofreu pênalti dentro da área, e Raphinha foi para a cobrança.
O camisa 10 e capitão brasileiro bateu no canto direito do goleiro australiano e deixou novamente o placar igual antes do intervalo.
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Austrália 2 x 2 Brasil.
Bruno Guimarães coloca o Brasil novamente na frente
Na segunda etapa, a Seleção Brasileira retomou a vantagem. Vini Jr. avançou pela esquerda e encontrou Endrick na área.
O atacante rolou a bola para trás, e Bruno Guimarães apareceu na pequena área para finalizar e marcar o terceiro gol brasileiro.
Austrália 2 x 3 Brasil.
Vini Jr. amplia para o Brasil
Pouco depois da virada, Vini Jr. marcou o quarto gol brasileiro. O atacante cobrou pênalti e ampliou a vantagem da Seleção no amistoso.
Austrália 2 x 4 Brasil.
Brasil vence a Austrália por 4 a 2
Com os gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr., o Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 em Brisbane.
A equipe chegou a sofrer a virada no primeiro tempo, mas marcou duas vezes na etapa final para confirmar o resultado.
Próximo jogo do Brasil
Depois do amistoso contra a Austrália, a Seleção Brasileira ainda enfrentará a Índia durante a excursão pela Ásia e Oceania na Data Fifa.
- Índia x Brasil — 3 de outubro, em Calcutá