Quem é o capitão da Seleção Brasileira na partida contra a Austrália?
Carlo Ancelotti mudou a equipe para o segundo amistoso da Data Fifa e também escolheu um novo jogador para usar a braçadeira
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A Seleção Brasileira entrou em campo com várias novidades para enfrentar a Austrália nesta terça-feira (29), em Brisbane. Além das mudanças na escalação e no esquema tático, uma delas chamou atenção logo nos primeiros minutos: a braçadeira de capitão estava com um jogador diferente.
Capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos começou o segundo amistoso contra os australianos no banco de reservas. Com isso, Carlo Ancelotti precisou escolher outro nome para assumir a função dentro de campo.
Quem é o capitão do Brasil contra a Austrália?
O escolhido foi Raphinha. Além de vestir a camisa 10, o atacante recebeu de Ancelotti a responsabilidade de ser o capitão da Seleção Brasileira no amistoso desta terça-feira.
E o camisa 10 também assumiu uma responsabilidade importante durante a partida. Aos 45 minutos, Danilo sofreu pênalti dentro da área. Raphinha foi para a cobrança, bateu no canto direito do goleiro australiano e marcou o gol que deixou o confronto empatado em 2 a 2.
Raphinha está entre os jogadores que mais apareceram nas listas desde a chegada do treinador italiano. Das seis convocações feitas por Ancelotti, o atacante esteve presente em cinco.
O mesmo número de convocações também aparece para Estêvão, Andrey Santos, Douglas Santos, Gabriel Magalhães e Hugo Souza. Marquinhos, Vinicius Júnior e Bruno Guimarães foram chamados nas seis listas.
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Como está Austrália x Brasil?
Austrália e Brasil estão empatando por 2 a 2, em Brisbane. A Seleção abriu o placar logo aos dois minutos, quando Rayan tentou avançar pela direita e, após ser bloqueado, tocou para Gabriel Bontempo. O meia encontrou Vanderson, que bateu cruzado para fazer o primeiro gol da partida.
A Austrália conseguiu reagir e virou o confronto. Primeiro, Metcalfe cobrou escanteio e Alessandro Circati marcou de cabeça. Depois, o próprio Metcalfe recebeu na entrada da área e acertou um belo chute para colocar os australianos em vantagem.
O Brasil conseguiu buscar novamente o empate aos 45 minutos. Danilo sofreu pênalti dentro da área e Raphinha assumiu a cobrança. O camisa 10 e capitão bateu no canto direito do goleiro australiano para deixar o placar em 2 a 2.
Brasil tem mudanças contra a Austrália
A troca na braçadeira acontece em uma partida marcada por mudanças na Seleção. Ancelotti promoveu sete alterações em relação ao time que começou o empate por 1 a 1 com a Austrália, na última sexta-feira (25), em Townsville.
O Brasil iniciou o jogo com Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vinicius Júnior.
Outra novidade foi a mudança no esquema tático. A Seleção voltou a jogar no 4-3-3, deixando o 4-2-4 utilizado anteriormente. Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo formam o trio de meio-campo.
A proposta de Ancelotti nesta Data Fifa é justamente rodar o elenco e dar minutos a jogadores menos utilizados. O Brasil disputa o segundo compromisso após a Copa do Mundo de 2026 e ainda enfrenta a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.