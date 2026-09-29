Por que Bruno Guimarães não bateu o pênalti do Brasil? Ancelotti explica o motivo após a vitória sobre a Austrália
Treinador revelou a ordem dos cobradores da Seleção e explicou por que Vini Jr. assumiu a segunda cobrança diante dos australianos
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A vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29), em Brisbane, também trouxe uma resposta de Carlo Ancelotti sobre a cobrança de pênaltis da Seleção. Apesar de Bruno Guimarães ter marcado um dos gols brasileiros, foi Vini Jr. quem assumiu a segunda penalidade da equipe na partida.
Após o jogo, o técnico explicou por que o volante não foi o responsável pela cobrança. Segundo Ancelotti, Raphinha é o primeiro cobrador, enquanto Bruno Guimarães aparece como segunda opção.
Por que Vini Jr. bateu o pênalti contra a Austrália?
O primeiro pênalti do Brasil na partida foi convertido por Raphinha, que marcou o segundo gol da Seleção ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Vini Jr. sofreu a falta que originou a segunda penalidade brasileira e foi o responsável pela cobrança.
Ancelotti explicou que Bruno Guimarães já havia marcado um gol na partida e, por isso, entendeu que Vini Jr. poderia assumir a cobrança.
“Bruno já havia marcado um gol. Quem bate pênalti é o Raphinha, que bateu o primeiro. O segundo batedor era Bruno. Bruno já marcou gol, então eu acho que Vini merecia marcar um gol. Bateu o pênalti, bateu bem e marcou”, explicou o treinador.
Bruno Guimarães marcou na virada do Brasil
Bruno Guimarães teve participação importante na reação brasileira em Brisbane.
Aos 23 minutos do segundo tempo, o volante recebeu a bola após uma jogada que passou por Vini Jr. e Endrick e finalizou para colocar o Brasil novamente em vantagem.
O gol deixou o placar em 3 a 2 para a Seleção. Pouco depois, Vini Jr. converteu o segundo pênalti brasileiro e fechou o resultado em 4 a 2.
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Bruno Guimarães já havia perdido pênalti na Copa do Mundo
A escolha do cobrador também ganha contexto por causa do episódio ocorrido na Copa do Mundo de 2026. Nas oitavas de final, Bruno Guimarães foi responsável por uma cobrança de pênalti na derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega.
O volante desperdiçou a penalidade durante a partida que terminou com a eliminação brasileira da competição. O episódio havia gerado questionamentos sobre a decisão de colocar Bruno entre os responsáveis pelas cobranças.
Contra a Austrália, no entanto, Raphinha era o primeiro cobrador e Bruno Guimarães, o segundo. Como o volante já havia marcado, Ancelotti optou por permitir que Vini Jr. assumisse a cobrança.
Vini Jr. cobrou o pênalti no canto direito do goleiro Beach e marcou o quarto gol da Seleção no amistoso. O atacante fechou o placar da vitória brasileira por 4 a 2 sobre a Austrália.