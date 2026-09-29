Fim do 4-2-4? Ancelotti explica mudança de esquema do Brasil na vitória sobre a Austrália
Treinador deixou o 4-2-4 de lado e escalou três jogadores no meio-campo durante o triunfo por 4 a 2 sobre os australianos; veja fala do técnico
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O técnico Carlo Ancelotti mudou o esquema tático do Brasil na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29), em Brisbane. Depois de utilizar o 4-2-4 nos últimos compromissos, o treinador apostou no 4-3-3, com três jogadores no meio-campo.
A mudança trouxe maior ocupação do setor central e mais presença na disputa pelo meio-campo. Mesmo depois de sofrer a virada dos australianos ainda no primeiro tempo, a Seleção reagiu na etapa final, marcou duas vezes e confirmou o triunfo.
Ancelotti pretende manter dois sistemas na Seleção
Após a partida, Ancelotti foi questionado sobre qual dos dois modelos considera mais adequado para o Brasil. O treinador afirmou que ainda não é o momento de definir uma formação como principal e indicou que pretende continuar trabalhando com as duas alternativas.
“Não sei. Não acho que é o momento para dizer qual é o melhor sistema, porque eu acho que nós temos, em geral, uma qualidade de jogadores que nos permite seguir trabalhando o sistema do primeiro jogo”, explicou.
O técnico também apontou uma necessidade específica do elenco: encontrar mais opções jovens para atuar no meio-campo.
“A verdade é que agora não temos muita produção de jovens meio-campistas. Por isso, Breno, Gabriel, que jogou hoje, vamos mirar neles e em outros jovens que podem mostrar sua qualidade no meio-campo”, afirmou.
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Apesar da mudança utilizada contra a Austrália, Ancelotti reforçou que os dois modelos seguem nos planos para a Seleção.
“Porém, a linha é muito clara. Vamos seguir as duas linhas: sistema com os quatro na frente e sistema com três meio-campistas”, completou.
Brasil ganha três jogadores no meio-campo
Para o amistoso contra a Austrália, Ancelotti deixou o 4-2-4 de lado e escalou o Brasil no 4-3-3.
A principal diferença foi a presença de três jogadores no setor central, com a entrada de Gabriel Bontempo, jovem revelação do Santos.
A formação permitiu ao Brasil ocupar mais espaços pelo centro do campo e aumentar a combatividade no setor.
Ancelotti faz sete mudanças no time titular
Além da alteração no sistema de jogo, o treinador promoveu uma série de mudanças na escalação. Ao todo, foram sete alterações em relação ao time que iniciou o primeiro amistoso da Data Fifa.
A mudança no meio-campo também abriu espaço para Gabriel Bontempo, que começou a partida entre os titulares.
A estratégia permitiu a Ancelotti observar uma alternativa com três meio-campistas e, ao mesmo tempo, testar novos jogadores durante a preparação da Seleção.
Brasil vence a Austrália por 4 a 2
O Brasil abriu o placar com Vanderson, sofreu a virada com gols de Alessandro Circati e Metcalfe, mas empatou ainda no primeiro tempo com Raphinha, de pênalti.
Na segunda etapa, Bruno Guimarães colocou a Seleção novamente em vantagem, e Vini Jr. marcou de pênalti para fechar o placar em 4 a 2.
O resultado encerrou o segundo compromisso do Brasil na excursão pela Ásia e Oceania durante a Data Fifa de setembro.