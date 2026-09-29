fechar
Selecao brasileira |

Fim do 4-2-4? Ancelotti explica mudança de esquema do Brasil na vitória sobre a Austrália

Treinador deixou o 4-2-4 de lado e escalou três jogadores no meio-campo durante o triunfo por 4 a 2 sobre os australianos; veja fala do técnico

Por Thiago Seabra Publicado em 29/09/2026 às 10:13
Escalação do Brasil no 2° amistoso contra a Austrália
Escalação do Brasil no 2° amistoso contra a Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O técnico Carlo Ancelotti mudou o esquema tático do Brasil na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29), em Brisbane. Depois de utilizar o 4-2-4 nos últimos compromissos, o treinador apostou no 4-3-3, com três jogadores no meio-campo.

A mudança trouxe maior ocupação do setor central e mais presença na disputa pelo meio-campo. Mesmo depois de sofrer a virada dos australianos ainda no primeiro tempo, a Seleção reagiu na etapa final, marcou duas vezes e confirmou o triunfo.

Ancelotti pretende manter dois sistemas na Seleção

Após a partida, Ancelotti foi questionado sobre qual dos dois modelos considera mais adequado para o Brasil. O treinador afirmou que ainda não é o momento de definir uma formação como principal e indicou que pretende continuar trabalhando com as duas alternativas.

Não sei. Não acho que é o momento para dizer qual é o melhor sistema, porque eu acho que nós temos, em geral, uma qualidade de jogadores que nos permite seguir trabalhando o sistema do primeiro jogo”, explicou.

O técnico também apontou uma necessidade específica do elenco: encontrar mais opções jovens para atuar no meio-campo.

A verdade é que agora não temos muita produção de jovens meio-campistas. Por isso, Breno, Gabriel, que jogou hoje, vamos mirar neles e em outros jovens que podem mostrar sua qualidade no meio-campo”, afirmou.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Apesar da mudança utilizada contra a Austrália, Ancelotti reforçou que os dois modelos seguem nos planos para a Seleção.

Porém, a linha é muito clara. Vamos seguir as duas linhas: sistema com os quatro na frente e sistema com três meio-campistas”, completou.

Brasil ganha três jogadores no meio-campo

Para o amistoso contra a Austrália, Ancelotti deixou o 4-2-4 de lado e escalou o Brasil no 4-3-3.

A principal diferença foi a presença de três jogadores no setor central, com a entrada de Gabriel Bontempo, jovem revelação do Santos.

A formação permitiu ao Brasil ocupar mais espaços pelo centro do campo e aumentar a combatividade no setor.

Ancelotti faz sete mudanças no time titular

Além da alteração no sistema de jogo, o treinador promoveu uma série de mudanças na escalação. Ao todo, foram sete alterações em relação ao time que iniciou o primeiro amistoso da Data Fifa.

A mudança no meio-campo também abriu espaço para Gabriel Bontempo, que começou a partida entre os titulares.

A estratégia permitiu a Ancelotti observar uma alternativa com três meio-campistas e, ao mesmo tempo, testar novos jogadores durante a preparação da Seleção.

Leia Também

Brasil vence a Austrália por 4 a 2

O Brasil abriu o placar com Vanderson, sofreu a virada com gols de Alessandro Circati e Metcalfe, mas empatou ainda no primeiro tempo com Raphinha, de pênalti.

Na segunda etapa, Bruno Guimarães colocou a Seleção novamente em vantagem, e Vini Jr. marcou de pênalti para fechar o placar em 4 a 2.

O resultado encerrou o segundo compromisso do Brasil na excursão pela Ásia e Oceania durante a Data Fifa de setembro.

Leia também

Quem é o capitão da Seleção Brasileira na partida contra a Austrália?
BRASIL

Quem é o capitão da Seleção Brasileira na partida contra a Austrália?
Raphinha sente desconforto e é substituído no intervalo de Austrália x Brasil
BRASIL

Raphinha sente desconforto e é substituído no intervalo de Austrália x Brasil

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.