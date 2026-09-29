Ancelotti reconhece fase abaixo de Vini Jr., mas manda recado: "Merece essa paciência"
Treinador destacou confiança no atacante, relembrou importância do jogador em sua carreira e elogiou participação na vitória sobre a Austrália
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Carlo Ancelotti saiu em defesa de Vinicius Júnior após a vitória da Seleção Brasileira por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29), em Brisbane. O treinador reconheceu que o atacante ainda não vive seu melhor momento neste início de temporada, mas reforçou a importância do jogador para o presente e o futuro do Brasil.
Titular no segundo amistoso contra os australianos, Vini teve participação direta na reação brasileira. O atacante iniciou a jogada do terceiro gol, marcado por Bruno Guimarães, e ainda sofreu e converteu o pênalti que fechou o placar em 4 a 2
Depois da partida, Ancelotti destacou a confiança que mantém no jogador, com quem já trabalhou durante anos no Real Madrid.
“Não sei o que dizer sobre Vini. Eu conheço ele muito bem. É um jogador fundamental para a Seleção, para o Brasil. Era um jogador fundamental na minha história futebolística. Vai ser um jogador fundamental para o futuro”, afirmou.
Ancelotti reconhece momento abaixo de Vini Jr.
Apesar dos elogios, o treinador também reconheceu que Vinicius Júnior ainda busca sua melhor condição neste começo de temporada. Porém, Ancelotti ressaltou a capacidade do atacante de decidir partidas mesmo quando não está em sua melhor fase.
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“Não está no seu melhor momento, mas é o início da temporada. Sempre, mesmo sem estar em seu melhor nível, Vini pode fazer a diferença, como fez hoje no terceiro gol. Com ele, eu vou estar muito paciente, porque ele merece essa paciência”, completou.
O lance citado pelo italiano aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo. Vini Jr. avançou pela esquerda e tocou para o meio. Endrick levou até a linha de fundo e cruzou para trás, onde Bruno Guimarães apareceu para completar e virar a partida para 3 a 2.
Dez minutos depois, Vini demonstrou novamente seu poder de decisão. O atacante fez nova jogada pela esquerda, entrou na área e sofreu pênalti. Ele mesmo assumiu a cobrança e bateu no canto esquerdo para marcar o quarto gol brasileiro.
Velhos conhecidos
A confiança demonstrada por Ancelotti também passa pela longa relação entre treinador e jogador no Real Madrid. Os dois trabalharam juntos a partir do retorno do italiano ao clube espanhol, em 2021, e viveram um dos períodos mais vitoriosos da carreira de Vini.
Com Ancelotti no comando, Vini conquistou duas Champions League, em 2021/22 e 2023/24, além de duas edições de LaLiga, duas Supercopas da Espanha, uma Copa do Rei, duas Supercopas da Europa e títulos mundiais.
O brasileiro teve protagonismo especialmente nas conquistas europeias. Vini marcou o gol do título contra o Liverpool na final da Champions de 2022 e voltou a balançar as redes na decisão de 2024, diante do Borussia Dortmund.
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Confiança continua na Seleção Brasileira
A relação construída no futebol espanhol continuou na Seleção Brasileira. Desde que assumiu o comando do Brasil, Ancelotti manteve Vinicius Júnior como um dos nomes importantes do planejamento.
Vini foi chamado nas seis convocações realizadas pelo treinador até o momento, incluindo a lista para a Copa do Mundo de 2026. Na convocação para o Mundial, o atacante esteve entre os nomes escolhidos por Ancelotti para o setor ofensivo.
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