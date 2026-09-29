Ancelotti confirma goleiro do Brasil para enfrentar a Índia; veja quem joga
Treinador mantém rodízio na posição após utilizar Hugo Souza e Otávio nos dois primeiros amistosos da Data Fifa
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Carlo Ancelotti já confirmou uma mudança na Seleção Brasileira para o amistoso contra a Índia, na próxima sexta-feira (3), em Calcutá. Depois de utilizar Hugo Souza e Otávio nas duas partidas contra a Austrália, o treinador revelou que Pedro Morisco será o goleiro titular no terceiro compromisso da Data Fifa.
A confirmação aconteceu após a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29), em Brisbane. Otávio foi titular na partida e sofreu dois gols ainda no primeiro tempo, mas permaneceu em campo durante os 90 minutos.
Na entrevista após o confronto, Ancelotti confirmou que a troca para o próximo jogo já faz parte do planejamento da comissão técnica.
“Morisco vai jogar o próximo jogo. Hoje era uma oportunidade para Otávio. Me parecia tranquilo. O primeiro gol poderia ser um erro, uma falta ou outra coisa. Eu gosto dele porque é um goleiro que mostra tranquilidade”, afirmou.
Ancelotti faz rodízio entre os goleiros
A decisão confirma o rodízio promovido por Ancelotti durante a excursão da Seleção Brasileira. Os três goleiros convocados ganharão a oportunidade de começar uma partida.
Hugo Souza foi o titular no primeiro amistoso contra a Austrália, na última sexta-feira (25), em Townsville. O Brasil empatou por 1 a 1, com Rayan marcando nos acréscimos para evitar a derrota.
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No segundo confronto, disputado nesta terça-feira, foi a vez de Otávio assumir a posição. A Austrália marcou duas vezes no primeiro tempo, com Alessandro Circati e Metcalfe, mas a Seleção reagiu e venceu por 4 a 2.
Agora, Pedro Morisco será o terceiro goleiro utilizado por Ancelotti nesta Data Fifa. O jogador ganha a oportunidade diante da Índia no último compromisso brasileiro da excursão pela Ásia e Oceania.
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Ancelotti defende atuação de Otávio
Apesar dos dois gols sofridos no primeiro tempo contra a Austrália, Ancelotti demonstrou confiança em Otávio. O treinador destacou principalmente a tranquilidade apresentada pelo goleiro durante a partida.
No primeiro gol australiano, Alessandro Circati marcou de cabeça após cobrança de escanteio. Poucos minutos depois, Metcalfe acertou um chute da entrada da área para virar o placar.
Mesmo com a Austrália conseguindo a virada, Otávio permaneceu em campo e não voltou a ser vazado. O Brasil buscou o empate ainda no primeiro tempo, com Raphinha, e virou na etapa final com Bruno Guimarães e Vinicius Júnior.
Próximo jogo da Seleção Brasileira
A partida contra a Índia encerra a sequência de três amistosos do Brasil nesta Data Fifa. A Seleção chega ao último compromisso depois de um empate e uma vitória diante da Austrália.
- Austrália 1 x 1 Brasil: 25 de setembro
- Austrália 2 x 4 Brasil: 29 de setembro
- Índia x Brasil: 3 de outubro, em Calcutá
Além de representar o último teste desta excursão, o confronto marcará a primeira oportunidade de Pedro Morisco como titular nesta sequência de jogos da Seleção Brasileira.
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