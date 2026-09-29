Ancelotti analisa vitória do Brasil sobre a Austrália e destaca gol: "Fantástica combinação"
Treinador reconheceu dificuldades durante o amistoso, mas elogiou a reação da Seleção Brasileira na vitória por 4 a 2
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Carlo Ancelotti aprovou a atuação da Seleção Brasileira na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29), em Brisbane. Apesar de reconhecer momentos de dificuldade durante a partida, o treinador destacou a qualidade apresentada pela equipe, principalmente no segundo tempo.
O Brasil começou bem e abriu o placar logo aos dois minutos, com Vanderson. Porém, depois perdeu ritmo e viu a Austrália conseguir a virada ainda na primeira etapa, com Alessandro Circati e Metcalfe. Raphinha, de pênalti, deixou tudo igual antes do intervalo.
Após a partida, Ancelotti reconheceu justamente essa oscilação da equipe, mas considerou o amistoso uma boa oportunidade para o Brasil mostrar suas características.
"Um bom jogo. Tivemos dificuldade, porém também mostramos uma boa qualidade de jogo. O jogo foi uma boa oportunidade para mostrarmos as qualidades. É verdade que tivemos dificuldade no jogo. Começamos bem, depois baixamos um pouco o ritmo de jogo, mas, na segunda parte, acho que a equipe foi bem", analisou.
Ancelotti destaca terceiro gol do Brasil
Um lance em especial chamou a atenção do treinador. Aos 24 minutos do segundo tempo, quando o placar estava empatado por 2 a 2, o Brasil construiu uma boa jogada coletiva para voltar à frente.
Vinicius Júnior iniciou pela esquerda e tocou para o meio. Endrick levou a bola até a linha de fundo e cruzou para trás, encontrando Bruno Guimarães chegando na área para completar para o gol.
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"Tivemos um fantástico gol, o terceiro, com uma fantástica combinação", destacou Ancelotti.
O gol colocou o Brasil em vantagem por 3 a 2 e abriu caminho para a vitória. Dez minutos depois, Vinicius Júnior sofreu pênalti e assumiu a cobrança. O atacante bateu com paradinha no canto esquerdo e fechou o placar em 4 a 2.
Brasil reage depois de sofrer virada
A vitória teve um cenário diferente do primeiro amistoso contra a Austrália. Quatro dias antes, em Townsville, a Seleção teve dificuldades ofensivas e precisou de um gol de Rayan aos 49 minutos do segundo tempo para buscar o empate por 1 a 1.
Para o reencontro, Ancelotti promoveu sete mudanças na escalação e alterou também a formação da equipe. O Brasil voltou a atuar no 4-3-3, com Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo formando o meio-campo.
Mesmo depois de sofrer dois gols no primeiro tempo e ficar atrás no placar, a Seleção reagiu. Raphinha empatou ainda antes do intervalo e, na segunda etapa, Bruno Guimarães e Vinicius Júnior completaram a virada.
Com o resultado, o Brasil conquistou a primeira vitória depois da Copa do Mundo de 2026. A Seleção encerra a excursão pela Ásia e Oceania contra a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.
Próximo jogo do Brasil
- Austrália 1 x 1 Brasil: 25 de setembro
- Austrália 2 x 4 Brasil: 29 de setembro
- Índia x Brasil: 03 de outubro, às 11h, em Calcutá
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