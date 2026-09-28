Horário de Brasil x Austrália: saiba que horas começa o segundo amistoso nesta terça-feira
Seleções voltam a se enfrentar após empate em Townsville; confira o horário de Brasília, transmissão, local e possíveis escalações do duelo
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Brasil e Austrália voltam a se enfrentar nesta terça-feira (29), pelo segundo amistoso da excursão brasileira em território australiano. A partida será disputada no Suncorp Stadium, também conhecido como Lang Park, em Brisbane.
O jogo está marcado para 7h (de Brasília), o equivalente a 20h no horário local. O confronto faz parte da preparação das duas seleções para o próximo ciclo de Copa do Mundo, com foco no Mundial de 2030.
As equipes chegam ao novo encontro depois de empatarem por 1 a 1 em Townsville. A Austrália abriu o placar com Nestory Irankunda, enquanto Rayan marcou o gol brasileiro nos acréscimos do segundo tempo.
Que horas é Brasil x Austrália?
O segundo amistoso entre Austrália e Brasil começa às 7h (horário de Brasília) desta terça-feira (29). Em Brisbane, cidade que recebe a partida, serão 20h.
O japonês Yusuke Araki será o árbitro responsável pela condução do confronto.
Onde assistir a Brasil x Austrália ao vivo?
O jogo entre Brasil e Austrália terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta. O duelo também será exibido pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, via streaming.
Outra opção será acompanhar a partida pelo ge tv, no YouTube. A cobertura digital terá início às 6h45 (de Brasília), com o pré-jogo.
Ficha técnica de Austrália x Brasil
- Jogo: Austrália x Brasil
- Competição: Amistoso internacional
- Data: 29/09/2026 (terça-feira)
- Horário: 7h (de Brasília)
- Horário local: 20h em Brisbane
- Local: Suncorp Stadium (Lang Park), Brisbane, Austrália
- Árbitro: Yusuke Araki (Japão)
- Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e ge tv no YouTube
- Pré-jogo digital: 6h45 (de Brasília)