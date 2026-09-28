Brasil x Dinamarca Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo amistoso internacional
Seleção Brasileira inicia sequência de amistosos na Espanha com Zé Lucas entre os convocados para preparação visando o Sul-Americano Sub-20
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Brasil e Dinamarca se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 13h (horário de Brasília), na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha. O confronto abre uma sequência de três amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 durante o período de preparação na Europa.
A equipe comandada pelo técnico Paulo Victor também terá pela frente Estados Unidos e México. Os jogos fazem parte do planejamento para o Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro, e serão utilizados pela comissão técnica para observar os jogadores e avançar na formação do grupo para a competição.
Entre os convocados está Zé Lucas, ex-Sport e atualmente no Cruzeiro. Aos 18 anos, o volante pernambucano tenta ganhar espaço na nova categoria depois de ter sido capitão do Brasil na conquista do Sul-Americano Sub-17 de 2025.
Como chega o Brasil
A Seleção Brasileira está em San Pedro del Pinatar desde a última segunda-feira (21). Durante a primeira semana de preparação, o grupo realizou trabalhos técnicos, táticos, físicos e de bola parada.
A comissão técnica também trabalhou o comportamento coletivo da equipe e diferentes situações que podem aparecer durante os amistosos. A Dinamarca será o primeiro teste antes dos confrontos com Estados Unidos e México.
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Zé Lucas busca espaço na Seleção Sub-20
Um dos nomes do grupo brasileiro é o volante Zé Lucas, do Cruzeiro. O jogador de 18 anos vive uma nova etapa com a camisa da Seleção após conquistar o Sul-Americano Sub-17 de 2025 como capitão.
Agora no Sub-20, o ex-jogador do Sport disputa espaço no meio-campo e pode atuar tanto como primeiro volante quanto mais avançado, na função de camisa 8.
“É uma honra imensa estar aqui junto com a Seleção Brasileira Sub-20. Estou muito orgulhoso de estar aqui mais uma vez, representando essa camisa, a camisa mais pesada do futebol”, afirmou Zé Lucas.
O pernambucano deixou o Sport recentemente para defender o Cruzeiro. O volante foi negociado por US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Revelado pelo Leão, onde chegou aos oito anos, Zé Lucas disputou 57 partidas pelo profissional antes da transferência.
Os amistosos na Espanha também representam uma oportunidade para o jogador avançar na disputa por uma vaga no elenco que participará do Sul-Americano Sub-20.
Onde assistir ao vivo
O amistoso entre Brasil e Dinamarca terá transmissão ao vivo e gratuita da CBF TV, no canal oficial da entidade no YouTube.
A bola rola às 13h (horário de Brasília), correspondente às 18h no horário local, na Pinatar Arena.
Próximos jogos do Brasil Sub-20
Depois da Dinamarca, a Seleção Brasileira terá mais dois amistosos na Espanha, todos disputados na Pinatar Arena:
- 28/09 - Brasil x Dinamarca: 13h (de Brasília)
- 01/10 - Estados Unidos x Brasil: 13h (de Brasília)
- 04/10 - Brasil x México: 6h (de Brasília)
A sequência faz parte da preparação para o Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro.
Possível escalação do Brasil
Brasil Sub-20 (Técnico: Paulo Victor)
Kauan, Ryan, João Souza, João Ananias e Pedro Gabriel; Zé Lucas, Djhordney e Huguinho; Bruninho, Belé e Heittor. Técnico: Paulo Victor.
Convocados do Brasil
Goleiros
- João Pedro - Santos
- Kauan Lima - Palmeiras
- Léo Nannetti - Flamengo
Defensores
- Bruno André - Vasco da Gama
- Igor Felisberto - São Paulo
- João Ananias - Santos
- João Souza - Flamengo
- Kauã Pascini - Atlético-MG
- Kauã Prates - Borussia Dortmund (Alemanha)
- Pedro Gabriel - Grêmio
- Ryan - Red Bull Bragantino
- Vitor Fernandes - Atlético-MG
Meio-campistas
- Djhordney - São Paulo
- Gabriel Carvalho - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)
- Huguinho - Botafogo
- Isaque - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)
- Lucas Rodrigues - Goiás
- Ramon Rique - Vasco da Gama
- Zé Lucas - Cruzeiro
Atacantes
- Bruninho - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)
- Erick Belé - Palmeiras
- Heittor - Palmeiras
- Luca Meirelles - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)
- Ruan Pablo - Bahia
- Tete - São Paulo
- Yuri Leles - Liefering (Áustria)
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