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Brasil x Dinamarca Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo amistoso internacional

Seleção Brasileira inicia sequência de amistosos na Espanha com Zé Lucas entre os convocados para preparação visando o Sul-Americano Sub-20

Por Lucas Valle Publicado em 28/09/2026 às 8:17
Seleção Brasileira Sub-20
Seleção Brasileira Sub-20 - Nelson Terme / CBF

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Brasil e Dinamarca se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 13h (horário de Brasília), na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha. O confronto abre uma sequência de três amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 durante o período de preparação na Europa.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Victor também terá pela frente Estados Unidos e México. Os jogos fazem parte do planejamento para o Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro, e serão utilizados pela comissão técnica para observar os jogadores e avançar na formação do grupo para a competição.

Entre os convocados está Zé Lucas, ex-Sport e atualmente no Cruzeiro. Aos 18 anos, o volante pernambucano tenta ganhar espaço na nova categoria depois de ter sido capitão do Brasil na conquista do Sul-Americano Sub-17 de 2025.

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Como chega o Brasil

A Seleção Brasileira está em San Pedro del Pinatar desde a última segunda-feira (21). Durante a primeira semana de preparação, o grupo realizou trabalhos técnicos, táticos, físicos e de bola parada.

A comissão técnica também trabalhou o comportamento coletivo da equipe e diferentes situações que podem aparecer durante os amistosos. A Dinamarca será o primeiro teste antes dos confrontos com Estados Unidos e México.

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Zé Lucas busca espaço na Seleção Sub-20

Um dos nomes do grupo brasileiro é o volante Zé Lucas, do Cruzeiro. O jogador de 18 anos vive uma nova etapa com a camisa da Seleção após conquistar o Sul-Americano Sub-17 de 2025 como capitão.

Agora no Sub-20, o ex-jogador do Sport disputa espaço no meio-campo e pode atuar tanto como primeiro volante quanto mais avançado, na função de camisa 8.

“É uma honra imensa estar aqui junto com a Seleção Brasileira Sub-20. Estou muito orgulhoso de estar aqui mais uma vez, representando essa camisa, a camisa mais pesada do futebol”, afirmou Zé Lucas.

O pernambucano deixou o Sport recentemente para defender o Cruzeiro. O volante foi negociado por US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Revelado pelo Leão, onde chegou aos oito anos, Zé Lucas disputou 57 partidas pelo profissional antes da transferência.

Os amistosos na Espanha também representam uma oportunidade para o jogador avançar na disputa por uma vaga no elenco que participará do Sul-Americano Sub-20.

Onde assistir ao vivo

O amistoso entre Brasil e Dinamarca terá transmissão ao vivo e gratuita da CBF TV, no canal oficial da entidade no YouTube.

A bola rola às 13h (horário de Brasília), correspondente às 18h no horário local, na Pinatar Arena.

Próximos jogos do Brasil Sub-20

Depois da Dinamarca, a Seleção Brasileira terá mais dois amistosos na Espanha, todos disputados na Pinatar Arena:

  • 28/09 - Brasil x Dinamarca: 13h (de Brasília)
  • 01/10 - Estados Unidos x Brasil: 13h (de Brasília)
  • 04/10 - Brasil x México: 6h (de Brasília)

A sequência faz parte da preparação para o Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro.

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Possível escalação do Brasil

Brasil Sub-20 (Técnico: Paulo Victor)

Kauan, Ryan, João Souza, João Ananias e Pedro Gabriel; Zé Lucas, Djhordney e Huguinho; Bruninho, Belé e Heittor. Técnico: Paulo Victor.

Convocados do Brasil

Goleiros

  • João Pedro - Santos
  • Kauan Lima - Palmeiras
  • Léo Nannetti - Flamengo

Defensores

  • Bruno André - Vasco da Gama
  • Igor Felisberto - São Paulo
  • João Ananias - Santos
  • João Souza - Flamengo
  • Kauã Pascini - Atlético-MG
  • Kauã Prates - Borussia Dortmund (Alemanha)
  • Pedro Gabriel - Grêmio
  • Ryan - Red Bull Bragantino
  • Vitor Fernandes - Atlético-MG

Meio-campistas

  • Djhordney - São Paulo
  • Gabriel Carvalho - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)
  • Huguinho - Botafogo
  • Isaque - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)
  • Lucas Rodrigues - Goiás
  • Ramon Rique - Vasco da Gama
  • Zé Lucas - Cruzeiro

Atacantes

  • Bruninho - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)
  • Erick Belé - Palmeiras
  • Heittor - Palmeiras
  • Luca Meirelles - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)
  • Ruan Pablo - Bahia
  • Tete - São Paulo
  • Yuri Leles - Liefering (Áustria)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.