Brasil x Costa do Marfim ao vivo pelo Torneio da UEFA sub-17: onde assistir, horário e detalhes do jogo

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Seleção brasileira sub-17 volta a campo pela competição internacional após enfrentar Espanha e Canadá; confira os detalhes do confronto

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Brasil e Costa do Marfim se enfrentam nesta quarta-feira (30), pela terceira rodada do Torneio da Amizade UEFA Sub-17. O confronto será realizado novamente em Nyon, na Suíça.

A Seleção Brasileira Sub-17 chega para o duelo após perder para a Espanha por 3 a 1, no domingo (27). Antes disso, a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci havia goleado o Canadá por 6 a 0 na estreia.

O torneio faz parte de uma iniciativa de desenvolvimento da UEFA e reúne seleções nacionais masculinas e femininas de categorias de base. A competição também promove atividades culturais e workshops para jogadores e treinadores.

Como chega o Brasil

A equipe brasileira teve uma partida equilibrada contra a Espanha, mas acabou derrotada por 3 a 1. Os espanhóis abriram dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Yeremiah e Imga.

Na segunda etapa, Kauê Furquim diminuiu para o Brasil aos seis minutos, em finalização de fora da área. A Seleção passou a buscar o empate e criou oportunidades, mas o goleiro espanhol evitou o segundo gol brasileiro.

Já nos acréscimos, Sobral marcou para a Espanha e fechou o placar em 3 a 1.

Na primeira rodada, o Brasil havia vencido o Canadá por 6 a 0. O duelo contra a Costa do Marfim será o terceiro compromisso da equipe no torneio.

Onde assistir ao vivo

O jogo entre Brasil e Costa do Marfim terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da UEFA no YouTube e pela plataforma UEFA.tv.

Todos os jogos do Torneio da Amizade UEFA estão disponíveis nesses canais oficiais da entidade.

O que é o Torneio da Amizade UEFA?

Lançado em maio de 2024, o Torneio da Amizade UEFA faz parte do programa de desenvolvimento UEFA Together, iniciativa voltada ao compartilhamento de conhecimento e ao fortalecimento da cooperação internacional no futebol.

A competição reúne equipes de categorias de base em torneios com oito seleções. Para muitos dos participantes, o evento representa uma das primeiras experiências em competições internacionais e também uma oportunidade de contato com diferentes culturas e idiomas.

Além dos jogos, o torneio conta com atividades paralelas, como visitas culturais e workshops destinados a jogadores e integrantes das comissões técnicas.

Ficha técnica